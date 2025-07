Groupe Prime Drink prolonge la date d'expiration de son placement de droits et annonce un retard dans le dépôt de ses états financiers annuels

MONTRÉAL, 30 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (CSE : PRME) (« Prime » ou la « Société ») annonce que, conformément à un avis de modification daté du 29 juillet 2025 (l’« avis de modification »), elle a prolongé la date d’expiration de son placement de droits précédemment annoncé (le « placement de droits ») jusqu’au 29 août 2025. Toutes les autres modalités du placement de droits demeurent inchangées, telles qu'elles sont décrites dans la circulaire (telle que définie aux présentes) et telles qu'annoncées dans son communiqué de presse daté du 18 juin 2025. Une copie de l'avis de modification est disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Comme il est décrit dans la circulaire de placement de droits datée du 18 juin 2025 (la « circulaire »), la Société offre un maximum de 353 409 888 droits (les « droits ») aux porteurs (les « actionnaires ») de ses actions ordinaires (les « actions ») inscrits à la fermeture des bureaux le 25 juin 2025 (la « date de référence »), à raison d'un (1) droit pour chaque action détenue. Chaque droit confère au porteur le droit de souscrire à une action (les « droits de souscription d’une action ordinaire », collectivement les « droits de souscription d’actions ordinaires ») au prix de souscription de 0,0825 $ par droit de souscription d’une action ordinaire.

Pour de plus amples détails sur l'utilisation prévue du produit net tiré du placement de droits, veuillez vous référer à la circulaire, qui est également disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Retard du dépôt des états financiers annuels de la Société

La Société annonce également que le dépôt de ses états financiers annuels audités pour l'exercice clos le 31 mars 2025, y compris le rapport de gestion et les attestations du chef de la direction et du chef de la direction financière (collectivement, les « documents financiers annuels ») n'a pas été effectué avant la date limite de dépôt requise du 29 juillet 2025 (la « date limite de dépôt »). Ce retard imprévu est dû au fait que la Société a changé d'auditeur au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025, passant de MNP LLP Chartered Professional Accountants à Horizon Assurance s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« Horizon »), et qu'Horizon a besoin de plus de temps pour terminer l'audit.

La Société travaille avec diligence avec Horizon et prévoit être en mesure de déposer les documents financiers annuels d'ici le 29 septembre 2025.

Conformément à l’instruction générale canadienne 12-203 Interdiction d'opérations limitées aux dirigeants (« IGC 12-203 »), la Société a volontairement déposé une demande aux autorités en valeurs mobilières compétentes et obtenu une ordonnance d'interdiction d'opérations sur les titres par la direction relative aux titres de la Société à l'encontre du chef de la direction et du chef de la direction financière de la Société (l'« ordonnance »). L'ordonnance sera en vigueur jusqu'à ce que les documents financiers annuels soient déposés. Tous les autres porteurs de titres pourront continuer à négocier les titres de la Société conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Société a l'intention de continuer à se conformer aux dispositions des lignes directrices sur la présentation de l'information alternative énoncées dans l’IGC 12-203 en publiant des rapports sur la situation de défaut sous forme de communiqués de presse supplémentaires toutes les deux semaines jusqu'à ce que les documents financiers annuels soient déposés et que l'ordonnance soit révoquée.

À propos de Groupe Prime Drink

Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans les secteurs des breuvages, des médias d’influence et de l’hospitalité.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Jean Gosselin, chef de la direction financière

Téléphone : (514) 394-7717

Courriel : info@prime-group.ca

