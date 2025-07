Gereglementeerde informatie - voorkennis

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 31 juli 2025 – 07.00 uur CET

Fagron levert sterke resultaten met een omzetgroei van 11% en 12% stijging van REBITDA in H1 2025

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van farmaceutische compounding, publiceert vandaag haar eerste halfjaarresultaten voor de periode eindigend op 30 juni 2025.

Belangrijkste hoogtepunten

Sterke omzetresultaten met een gerapporteerde omzetgroei van 10,9% (14,4% bij CER 1 ) en een organische groei van 11,3% bij CER

Een stijging van de REBITDA van 12,3% vertaalt zich naar een verhoging van 30 basispunten van de REBITDA-marge op jaarbasis tot 20 ,0 %, hetgeen synergieën weerspiegelt van overnames en een verbeterde operationele uitmuntendheid

De operationele kasstroom steeg met 25,1% naar € 52, 5 miljoen

Nettowinst per aandeel van € 0,62 was gestegen met 12,7% op jaarbasis

Een eenmalige investering van $ 29 miljoen werd goedgekeurd om de 503B-fabriek van Anazao in Las Vegas uit te breiden, te beginnen in het 4e kwartaal van 2025

Fagron betreedt de aantrekkelijke Australische en Servische markten via de overname van Bella Corp, Uni-Chem en SB Trade; positie in het VK versterkt door de overname van Active Pharma

Els Vandecandelaere gaat aftreden bij de Raad van Bestuur op 30 september 2025; Ira Bindra zal toetreden als niet-uitvoerende bestuurder

Vooruitzicht voor boekjaar 2025 en bevestiging van de prognose voor de middellange termijn

Rafael Padilla, CEO van Fagron:



“Ik ben trots op onze sterke resultaten in het eerste halfjaar, waarbij alle regio’s hebben bijgedragen aan winstgevende groei. We hebben betekenisvolle operationele vooruitgang geboekt, met name in de beschikbaarheid van onze producten en besparingen bij inkoop die we terugzien in een stijging van onze omzet en marges.”

EMEA leverde opnieuw solide resultaten en toonde daarmee de kracht aan van onze geografische diversificatie en recente integratie van fusies en overnames. In Latijns-Amerika zagen we opvallende groei in ons Brands-segment in Brazilië, dankzij een robuuste innovatiepijplijn. Noord-Amerika blijft onze groeimotor, doordat we nieuwe klanten aan ons binden, ons productportfolio uitbreiden en onze agenda van operationele uitmuntendheid verwezenlijken.

Om ons momentum van sterke groei op de middellange termijn vast te houden, doen we een eenmalige investering in uitbreiding van de 503B-fabriek van Anazao in Las Vegas. Hierdoor wordt onze capaciteit aanzienlijk verhoogd zodat we kunnen voldoen aan de stijgende vraag en ons aanbod van lifestyle- en preventie-producten in Noord-Amerika kunnen opschalen.

We zijn ook verheugd vier strategische overnames te kunnen aankondigen waarmee we ons streven naar gedisciplineerde, waarde toevoegende fusies en overnames verder verwezenlijken. Deze overnames breiden onze aanwezigheid in Australië en Servië uit, versterken onze marktpositie in het VK en liggen geheel in lijn met onze ambities en investeringsstrategie op de lange termijn.”









1 Constant Exchange Rate









Bijlage