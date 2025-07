Syensqo - Résultats du Second Trimestre 2025

RÉSULTATS DE DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2025

31 juillet 2025 à 7h00 CEST

L’EBITDA SOUS-JACENT DE €335 MILLIONS, EN HAUSSE DE 8% SÉQUENTIELLEMENT

AMÉLIORATION DE LA MARGE DANS LES PRINCIPAUX SEGMENTS D'ACTIVITÉ

PERSPECTIVES 2025 MISES À JOUR POUR LES IMPACTS DES TAUX DE CHANGE ET DES DROITS DE DOUANE

Faits marquants T2 2025

Chiffre d'affaires net de €1,59 milliard, impacté par des effets de change défavorables d'une année sur l'autre (-4%) et des volumes en baisse (-3%), tandis que les prix sont restés globalement stables ; Croissance d'une année sur l'autre dans Novecare ; Séquentiellement, le chiffre d'affaires net a diminué de 2% en raison de l'impact défavorable des variations de change ayant compensé les volumes plus élevés dans Specialty Polymers ;

Marge brute de €506 millions, en baisse de 13% d'une année sur l'autre, principalement en raison de la baisse des volumes et des effets de change défavorables, ce qui se traduit par une marge brute de 31,9% ; Séquentiellement, la marge brute s'est améliorée de 20 points de base ;

EBITDA sous-jacent de €335 millions, en baisse de 8% organiquement d'une année sur l'autre, principalement en raison d'un EBITDA sous-jacent plus faible dans Specialty Polymers ; Séquentiellement, l'EBITDA sous-jacent a augmenté de 8%, tiré par Specialty Polymers ;

Marge d'EBITDA sous-jacent en contraction d'environ 110 points de base organiquement d'une année sur l'autre, mais en hausse de 190 points séquentiellement à 21,1 %, grâce aux améliorations dans Materials et Performance & Care ;

Résultat net sous-jacent, part de Syensqo, de €140 millions ;

Cash flow opérationnel de €20 millions ; Free cash flow de €-67 millions ;

Programme de rachat d'actions : près de 494 000 actions rachetées pour un montant d'environ €30 millions ; 50 % du programme de €300 millions a été réalisé.

Sous-jacents (millions €) T2 2025 T2 2024 T1 2025 Var. annuelle Var. org. Var. séq.

S1 2025 S1 2024 Var. annuelle Var. org. Chiffre d'affaires net 1,586 1,708 1,619 -7.1% -3.5% -2.0%

3,205 3,332 -3.8% -2.4% Marge brute (€) 506 582 514 -13.0% - -1.5%

1,020 1,165 -12.5% - Marge brute (%) 31.9% 34.1% 31.7% -220 bps - 20 bps

31.8% 35.0% -310 bps - EBITDA 335 378 311 -11.2% -8.3% 7.7%

646 740 -12.7% -11.7% Marge d'EBITDA 21.1% 22.1% 19.2% -100 bps -110 bps 190 bps

20.2% 22.2% -210 bps -210 bps Cash flow opérationnel1 20 43 176 -54.7% - -88.8%

195 287 -31.9% - Free Cash Flow1 -67 -120 37 -43.7% - n.m.

-30 37 n.m. - Conversion en cash (LTM)1 72% 77% 68% -500 bps - 380 bps

72% 77% -500 bps - ROCE (LTM) 6.9% 8.8% 7.1% -190 bps - -20 bps

6.9% 8.8% -190 bps -

Dr. Ilham Kadri, CEO

« Au deuxième trimestre, nous avons atteint nos objectifs dans un environnement macroéconomique difficile. Notre proposition de valeur solide et notre discipline à nous concentrer sur les leviers que nous maîtrisons ont permis une progression séquentielle de 8% de l’EBITDA, traduisant une nouvelle fois la solidité de notre performance en matière de marge.

Ce résultat a été obtenu malgré une forte appréciation de l’euro. A ce jour, et grâce aux mesures que nous mettons en place, nous prévoyons toujours un impact direct limité des droits de douane sur nos résultats annuels. En excluant ces facteurs externes, nos perspectives pour l’ensemble de l’année restent inchangées.

Nous restons également engagées dans la transformation de notre groupe et notre agilité renforcée nous permet de gagner des parts de marché. La sortie disciplinée envisagée des activités non stratégiques, nous permettra de devenir un Groupe encore plus spécialisé. La séparation réussie des systèmes d’information et des services partagés nous offre désormais l’opportunité d’accélérer les initiatives d’économies de coûts au second semestre afin de soutenir notre croissance à long terme. »



Perspectives 2025

Sur la base des hypothèses fournies conjointement avec nos résultats annuels 2024 (le 27 février 2025), nos perspectives pour 2025 restent inchangées.

Pour le reste de l’année 2025, nous prévoyons que la faiblesse macroéconomique et de la demande se poursuivra dans la plupart de nos marchés finaux, en lien avec l’évolution des droits de douane et des dynamiques géopolitiques. Ces facteurs externes entraînent une visibilité réduite, les clients s’adaptant à une incertitude accrue de la demande. De plus, nous avons constaté la forte appréciation de l’euro par rapport aux principales devises, dont le dollar américain.

Sur la base des informations actuelles, et sous réserve d’éventuelles modifications des droits de douane, nous considérons que notre présence industrielle mondiale et la proximité avec nos clients, ainsi que nos actions de mitigation, devraient nous permettre de gérer notre exposition directe à ces vents contraires, avec un impact limité actuellement attendu sur notre EBITDA sous-jacent pour l’ensemble de l’année.

Par conséquent, en tenant compte de l’effet combiné des variations des taux de change et des droits de douane (sur la base des informations actuelles) pour environ €100 millions, nos perspectives pour l’année 2025 sont les suivantes:

EBITDA sous-jacent d'environ €1,3 milliard

Dépenses d'investissement inférieures à €600 millions

Free cash flow d'environ €350 millions

Compte tenu de l’environnement difficile et incertain, nous restons concentrés sur la mise en œuvre de nos initiatives d’économies de coûts ainsi que sur l’accélération des initiatives de restructuration et d’efficacité, alors que nous finalisons la séparation d’avec Solvay. Nous continuons de prévoir que la mise en place de ces mesures d’économies sera principalement concentrée sur la seconde moitié de l’année, avec plus de €200 millions d’économies annuelles attendues d’ici la fin 2026. Nous sommes convaincus que ces initiatives d’économies et d’efficacité constitueront une base solide pour la croissance en 2026 et au-delà.

Concernant le Free cash flow, l’année 2025 inclut des sorties liées à la séparation d’avec Solvay ainsi que la dernière année d’investissements importants pour l’extension du site de Tavaux en France, qui ne devraient pas se répéter en 2026.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

1 Inclut le paiement de €167 millions au département de la protection de l'environnement du New Jersey (NJDEP) effectué au T2 2024





