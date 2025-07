Ontex bevestigt resultaten 1ste jaarhelft met omzet- en margedaling in een zwakker dan verwachte markt, terwijl er verder geïnvesteerd wordt en belangrijke mijlpalen werden gehaald

Gereglementeerde informatie

Omzetdaling met 4% in 1 ste halfjaar, voornamelijk veroorzaakt door een zwakke vraag naar babyverzorging in Europa;

Aangepaste EBITDA-marge daalt met 2,2pp in 1 ste halfjaar, als gevolg van een mindere absorptie van vaste kosten veroorzaakt door de lagere volumes, en als gevolg van stijgende kosten;

Omzetdaling met lage enkelvoudige cijfers voorzien voor het volledige jaar 2025 en een aangepaste EBITDA tussen 200 en 210 miljoen €.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: "De zwakke eerste jaarhelft, hoewel teleurstellend, zal ons niet afleiden van onze strategische reis. We boeken gestaag vooruitgang en leveren stap voor stap resultaten. De herstructurering van de portefeuille en de versteviging van de balans zijn grotendeels gerealiseerd. De innovatiepijplijn is versterkt en zal blijven leveren. Onze activiteiten in Noord-Amerika hebben snelle groei laten zien, op weg naar schaalvergroting, en we hebben grote stappen gezet richting best-in-class productie. Deze structurele veranderingen zullen geleidelijk onze veerkracht tegen marktfluctuaties verbeteren.”

Resultaten van het 1ste halfjaar van 2025

De omzet bedroeg 880 miljoen €, een daling van 4,0% op vergelijkbare basis, waarvan 1,0% door verwachte doorwerking van prijsverlagingen in 2024. De volumes daalden met 3,0% inclusief mixeffecten, wat over het algemeen in lijn was met de daling van de vraag in de belangrijkste markten van Ontex. De daling was het meest uitgesproken voor babyverzorging in Europa, wat werd uitvergroot door voorraadafbouw bij klanten. Netto contractwinsten droegen positief bij aan de volumes, vooral in Noord-Amerika. In Europa werd Ontex geconfronteerd met tijdelijke verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de onbeschikbaarheid van bepaalde grondstoffen, de fabriekstilstand in Spanje en de vertraagde capaciteitsuitbreiding van een aantal groeiende productcategorieën.

De aangepaste EBITDA bedroeg 86 miljoen €, vergeleken met 110 miljoen € in 2024, wat een margevermindering met 2,2 procentpunten tot 9,8% voorstelt. De daling weerspiegelt de directe impact van de verkoopprijzen en de impact van lagere volumes, inclusief het effect van lagere vaste kostenabsorptie. Het kostentransformatieprogramma hielp de impact van hogere inflatie- en index-gedreven kosten en van tijdelijke inefficiënties te beperken.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 43 miljoen €, inclusief 5 miljoen € eenmalige kosten, voornamelijk verbonden aan herstructureringen.

De vrije kasstroom bedroeg 40 miljoen € negatief, wat de lagere EBITDA-bijdrage, het lagere gebruik van factoring, de toename van kapitaaluitgaven en de kasuitstroom voor herstructurering weerspiegelt.

De netto financiële schuld voor de totale groep bedroeg 552 miljoen € eind juni, vergeleken met 612 miljoen € aan het begin van het jaar. De daling over de periode is voornamelijk te danken aan de netto-opbrengsten uit desinvesteringen, die de negatieve vrije kasstroom en de aandeleninkopen meer dan compenseerden. Met de lagere EBITDA-bijdrage steeg de hefboomratio van 2,5x naar 2,7x.

Strategische ontwikkelingen in het 1ste halfjaar van 2025

Ontex rondde begin april de desinvestering van zijn Braziliaanse activiteiten af, waarvoor een voorlopige netto kasopbrengst van 99 miljoen € werd ontvangen. Eerder dit jaar heeft Ontex een bindende overeenkomst bereikt om zijn Turkse bedrijfsactiviteiten te verkopen voor een ondernemingswaarde van ongeveer 24 miljoen €, waarvan de afronding wordt verwacht in de tweede helft van 2025.

In maart gaf Ontex een hoogrentende obligatie van 400 miljoen € uit die in april 2030 afloopt en een vaste rentevoet van 5,25% heeft. Deze obligatie vervangt de eerdere hoogrentende obligatie van 580 miljoen €, die inmiddels is terugbetaald aan de obligatiehouders.

Midden april voltooide Ontex zijn aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljoen aandelen, dat in december 2024 was gestart. De verworven aandelen zullen bijdragen aan het voldoen aan de verplichtingen van Ontex onder zijn huidige en toekomstige lange-termijn-verloningsplannen. Ontex houdt momenteel 2,85% eigen aandelen aan.

Vooruitzichten voor 2025 [1]

De resultaten in de tweede helft worden verwacht te herstellen. De omzet zal naar verwachting herstellen, zelfs als de consumentenvraag zwak blijft. De belangrijkste bijdragen aan deze omzetgroei in de tweede helft van het jaar zijn de start van nieuwe contracten in Europa en Noord-Amerika tijdens het derde kwartaal en het einde van de voorraadafbouw door klanten. Deze volumegroei zal een sterke impact hebben op de aangepaste EBITDA-marge door de absorptie van vaste kosten. De tijdelijke inefficiënties in de toeleveringsketen die zowel de volumegroei beïnvloedden als extra kosten veroorzaakten, zijn opgelost. Bovendien dalen de grondstofkosten door lagere indices. Ondertussen blijft Ontex zijn kosten¬transformatie¬programma uitvoeren, wat verdere besparingen zal opleveren en extra productiecapaciteiten zal activeren in groeiende productcategorieën.

Daarom wordt verwacht dat voor de tweede helft van 2025:

De omzet herstelt en in lijn ligt met de tweede helft van 2024;

De aangepaste EBITDA weer jaar-op-jaar groeit;

De vrije kasstroom positief zal zijn, waardoor de uitstroom in de eerste helft van 2025 wordt gecompenseerd.

Ontex heeft daarbij zijn verwachtingen voor het hele jaar aangepast aan de nieuwe realiteit en verwacht nu dat:

De omzet met lage enkelvoudige cijfers zal dalen op vergelijkbare basis (voorheen verwachtte men een groei van 3% tot 5% op vergelijkbare basis);

De aangepaste EBITDA tussen 200 miljoen € en 210 miljoen € uitkomt (voorheen verwachtte men een groei van 4% tot 7% of tussen 232 miljoen € en 238 miljoen €);

De vrije kasstroom rond nul zal liggen (voorheen verwachtte men dat deze sterk zou blijven);

De hefboomratio tegen het einde van het jaar rond de 2,5x zal liggen (voorheen onder 2,5x).

[1] De vooruitzichten van Ontex gaan ervan uit dat de bestaande situatie van de internationale invoertarieven niet verandert.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle vergelijkingen in dit document jaar op jaar, en voor de omzet specifiek op een vergelijkbare basis (LFL, Like For Like), i.e. bij constante wisselkoersen en perimeter en exclusief hyperinflatie-effecten. Definities van alternatieve prestatie-indicatoren (APM's) kunnen op pagina 9 worden gevonden.





Bedrijfskernindicatoren [2]

Bedrijfsresultaten Kwartaal 2 Halfjaar 1 in miljoen € 2025 2024 % % LFL 2025 2024 % % LFL Omzet 429,7 455,9 -5,8% -5,2% 880,3 916,1 -3,9% -4,0% Adult Care 203,7 195,7 +4,1% +3,9% 406,1 394,5 +2,9% +2,6% Baby Care 163,7 195,2 -16% -15% 351,9 390,7 -9,9% -9,8% Feminine Care 57,8 60,3 -4,0% -3,5% 114,0 120,5 -5,4% -5,5% Operationele kosten (excl. afschrijvingen) (394,0) (399,0) +1,3% (794,1) (806,3) +1,5% Aangepaste EBITDA 35,7 56,9 -37,3% 86,2 109,8 -21,5% Aangepaste EBITDA-marge 8,3% 12,5% -4,2pp 9,8% 12,0% -2,2pp (EBITDA-aanpassingen) (2,6) (41,6) +94% (5,3) (42,2) +87% Afschrijvingen (19,2) (18,4) -4,1% (38,1) (36,4) -4,7% Bedrijfswinst/(verlies) 13,9 (3,1) 42,8 31,1 +38%





Omzet 2024 Vol/mix Verkoop- 2025 Wissel- 2025 in miljoen € prijs LFL koers Kwartaal 2 455,9 -21,7 -1,8 432,4 -2,8 429,7 -4,8% -0,4% -5,2% -0,6% -5,8% Halfjaar 1 916,1 -27,5 -9,1 879,5 +0,8 880,3 -3,0% -1,0% -4,0% +0,1% -3,9% Aangepaste EBITDA 2024 Vol/mix Verkoop- Grond- Operat. Operat. VA&A/ Wissel- 2025 in miljoen € prijzen stoffen kosten besparing Overige koers Kwartaal 2 56,9 -8,3 -1,8 -15,9 -14,5 +18,8 +0,5 +0,0 35,7 -15% -3,2% -28% -26% +33% +1,0% +0,0% -37% Halfjaar 1 109,8 -10,7 -9,1 -18,8 -22,5 +34,1 +3,9 -0,6 86,2 -9,7% -8,3% -17% -20% +31,1% +3,6% -0,5% -21%

[2] De gerapporteerde winst- en verliescijfers hebben alleen betrekking op voortgezette activiteiten, d.w.z. kernmarkten. Vanaf 2022 worden opkomende markten gerapporteerd als activa aangehouden voor verkoop en beëindigde activiteiten, na de strategische beslissing om deze bedrijven te verkopen. De meeste hiervan zijn al verkocht.





Overzicht van de bedrijfsresultaten van het 1ste halfjaar van 2025 van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

Omzet

De omzet bedroeg 880 miljoen €, een daling van 4,0% op vergelijkbare basis, waarbij het grootste deel van de daling voortkwam uit lagere volumes, wat over het algemeen in lijn ligt met de daling van de vraag in de belangrijkste markten van Ontex, en de rest uit de doorwerking van lagere prijzen in 2024.

De volumes daalden met 3,0% inclusief mixeffecten, door de zwakke klantvraag, vooral in de Europese babyverzorgingscategorie. Netto contractwinsten droegen positief bij aan de volumes, vooral in Noord-Amerika. In Europa had Ontex te maken met tijdelijke verstoringen van de toeleveringsketen als gevolg van de onbeschikbaarheid van bepaalde grondstoffen, de fabrieksonderbreking in Spanje en de vertraagde capaciteitsuitbreiding voor een aantal groeiende productcategorieën.

De volumes in de babyverzorging daalden met 7,8%, inclusief een positief mixeffect, wat de zeer zwakke consumentenvraag naar huismerken in de Europese en Noord-Amerikaanse markten weerspiegelt, die over het algemeen met hoge enkelcijferige percentages daalden. Huismerken hadden te maken met zware promotionele activiteiten van merkfabrikanten in beide regio's. De impact op de omzet van Ontex was groter vanwege de specifieke blootstelling aan landen waar deze effecten meer uitgesproken waren, zoals het Verenigd Koninkrijk en Polen, en vanwege het afbouwen van voorraden door sommige klanten.

De volumes in dameshygiëne daalden met 4,8%, meer dan de lichte daling van de consumentenvraag in Europa, veroorzaakt door tijdelijke verstoringen in de toeleveringsketen, voornamelijk te wijten aan de fabrieksonderbreking in Spanje.

De volumes in de volwassenenzorg stegen met 2,9%, inclusief een positief mixeffect, wat de aanhoudende vraag in het retailkanaal en de stabiele vraag in het zorgkanaal in Europa weerspiegelt.

De verkoopprijzen daalden over het geheel genomen met 1,0%. Hoewel ze in alle categorieën daalden, was het effect het meest uitgesproken in babyverzorging. De daling is voornamelijk het gevolg van de doorwerking van lagere prijzen in het voorgaande jaar, wat verwacht werd. Deze weerspiegelen aanpassingen in 2024 voor de daling van de grondstoffenprijsindices in 2023.

Valutaschommelingen hadden over het geheel genomen geen betekenisvolle impact, met een positief effect van 0,1% in totaal. De appreciatie van de Poolse zloty en de Russische roebel compenseerde de depreciatie van de Amerikaanse en de Australische dollar.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA bedroeg 86 miljoen €, vergeleken met 110 miljoen € in 2024. De terugval weerspiegelt de directe impact van de verkoopprijsdaling met 9 miljoen € van de en de impact van 11 miljoen € door de lagere volumes en mix, inclusief het effect van lagere absorptie van vaste kosten. Het kostentransformatieprogramma hielp de impact van hogere kosten en tijdelijke inefficiënties te beperken.

De kosten van grondstoffen stegen met ongeveer 4% in het eerste halfjaar, wat resulteerde in een negatieve impact van 19 miljoen €. De prijzen stegen voor de meeste grondstoffen, en vooral voor fluff, maar deze dalen inmiddels terug.

Andere operationele kosten stegen met ongeveer 8%, wat resulteerde in een negatieve impact van 22 miljoen €, waarvan ongeveer de helft verband hield met inflatie van salarissen en van logistieke en andere diensten, terwijl de andere helft verband hield met tijdelijke inefficiënties. In Noord-Amerika werden extra kosten gemaakt om de productie in de tweede jaarhelft op te voeren en om de mogelijke impact van Amerikaanse invoertarieven te anticiperen, hoewel deze uiteindelijk niet van toepassing waren. In Europa leidden de verstoringen in de toeleveringsketen ook tot extra compenserende kosten in productie en distributie.

Het kostentransformatieprogramma leverde 34 miljoen € netto besparingen op, wat een sterke efficiëntiewinst in operationele kosten van ongeveer 5% vertegenwoordigt, en dit ondanks de lagere volumebasis. De besparingen zijn deels gekoppeld aan de vooruitgang die is geboekt bij de transformatie van de operationele voetafdruk van Ontex in Europa.

VA&A-kosten (Verkoop-, Algemene & Administratiekosten) werden aangepast om het lagere winstgevendheidsniveau weer te geven. Dit had een positief effect van 4 miljoen €.

Valutaschommelingen hadden een netto negatief effect van 1 miljoen €, voornamelijk gekoppeld aan de depreciatie van de Mexicaanse peso, wat de bijdrage van de Tijuana-fabriek beïnvloedde.

De aangepaste EBITDA-marge daalde met 2,2 procentpunten tot 9,8%.





Overzicht van de bedrijfsresultaten van het 2de kwartaal van 2025 van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

Omzet

De omzet bedroeg 430 miljoen €, een daling van 5,2% op vergelijkbare basis, voornamelijk door lagere volumes.

De volumes daalden met 4,8% inclusief mixeffecten, vooral in de babyverzorgingscategorie. Terwijl in Noord-Amerika de volumes van Ontex grotendeels stabiel bleven en de lage consumentenvraag overtroffen, werd in Europa de lagere consumentenvraag naar babyverzorging verergerd door intense promotionele activiteiten van A-merken, wat de overschakeling van consumenten naar retailermerken beperkte. Deze effecten waren meer uitgesproken in enkele van de belangrijkste markten van Ontex, waar Ontex ook te maken had met afbouw van voorraden bij klanten. Bovendien veroorzaakten de onbeschikbaarheid van bepaalde grondstoffen en de fabrieksonderbreking in Spanje tijdelijke verstoringen in de toeleveringsketen. Deze verstoringen beïnvloedden ook de volumes in de vrouwelijke verzorging. In de volwassenenzorg bleven de volumes groeien, wat de onderliggende positieve maatschappelijke trend weerspiegelt. Deze categorie vertegenwoordigt nu bijna de helft van de omzet van Ontex.

De verkoopprijzen daalden over het geheel genomen met 0,4%. Hoewel ze jaar op jaar stabiel bleven in de dameshygiëne- en volwassenzorgcategorie, daalden ze in de babyverzorging, voornamelijk als gevolg van de doorwerking van lagere prijzen uit 2024.

Valutaschommelingen hadden een licht negatief effect van 0,6% in totaal. De depreciatie van de Australische en vooral de Amerikaanse dollar werd gedeeltelijk gecompenseerd door de appreciatie van de Russische roebel.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA bedroeg 36 miljoen €, vergeleken met 57 miljoen € in 2024. De terugval weerspiegelt de directe impact van de daling met 2 miljoen € van de verkoopprijs en de impact van 8 miljoen € door de lagere volumes, inclusief het effect van lagere vaste kostenabsorptie. De voortzetting van het kostentransformatieprogramma was niet voldoende om de impact van de tijdelijke hogere kosten en inefficiënties te compenseren.

Hogere grondstofkosten resulteerden in een negatieve impact van 16 miljoen €. De prijzen stegen voor de meeste grondstoffen, en vooral voor fluff, maar dalen ondertussen.

Andere operationele kosten stegen met 15 miljoen €, wat te wijten is aan tijdelijke maatregelen die werden genomen om de inefficiënties in de toeleveringsketen te beperken, en ook aan inflatie.

Het kostentransformatieprogramma leverde 19 miljoen € netto besparingen op, wat een sterke vermindering van de operationele kosten met meer dan 5% vertegenwoordigt, en dit ondanks de lagere volumebasis.

VA&A-kosten werden verder aangepast aan het lagere winstgevendheidsniveau en hadden een positief effect van 1 miljoen € op het kwartaal.

Valutaschommelingen hadden geen netto-impact.

De aangepaste EBITDA-marge daalde met 4,2 procentpunten tot 8,3%.





Financiële kernindicatoren

Financiële resultaten Halfjaar 1 in miljoen € 2025 2024 % Aangepaste EBITDA 86,2 109,8 -21% Afschrijvingen (38,1) (36,4) -4,7% Netto financiële kosten (43,3) (26,5) -63% Aangepaste winstbelastingen [3] (4,5) (5,4) +17% Aangepaste winst uit voortgezette activiteiten 0,3 41,4 -99% EBITDA-aanpassingen [4] (5,3) (42,2) +87% Impact van EBITDA-aanpassingen op winstbelasting [3] [4] 1,3 10,5 -88% Winst/(verlies) uit voortgezette activiteiten (3,7) 9,6 -138% Verlies uit beëindigde activiteiten (111,1) (15,5) -617% Verlies voor de periode (114,8) (5,8) -1865% Gewone (verlies per aandeel (in €) (1,4) (0,07) -1884% Investeringsuitgaven (44,5) (37,9) -17% Vrije kasstroom (40,3) 43,2 -193% Netto werkkapitaal [5] 123,0 117,5 +4,7% Netto werkkapitaal / omzet [5] 6,8% 5,3% +1,5pp Bruto financiële schuld [5] 698,0 736,3 -5,2% Netto financiële schuld [5] 552,2 612,0 -10% Hefboomratio [5] 2,68x 2,46x +0,21x

[3] De aangepaste winstbelastingen bestaan uit de winstbelastingen, zoals voorgesteld in de winst- en verliesrekening, aangepast voor de impact van EBITDA-aanpassingen.

[4] EBITDA-aanpassingen en hun impact op de winstbelasting worden afgetrokken van de aangepaste winst om de winst te verkrijgen.

[5] Balansgegevens weerspiegelen het einde van de periode en vergelijken met het begin van de periode, i.c. december 2024.





Financieel overzicht van de Totale Groep voor het 1ste halfjaar van 2025

Winst & verlies

Afschrijvingen van voortgezette bedrijfsactiviteiten stegen licht tot 38 miljoen €, wat de hogere investeringsniveaus weerspiegelt.

EBITDA-aanpassingen bedroegen €5 miljoen in voortgezette bedrijfsactiviteiten. Deze aanpassingen werden gedaan voor 2 miljoen € aan herstructureringskosten, voornamelijk gerelateerd aan kleine wijzigingen in het lopende transformatieprogramma in Ontex’ Belgische productie, die in 2024 werd gestart en naar verwachting afgerond wordt in 2026, evenals 2 miljoen € aan gerelateerde bijzondere waardeverminderingen van overtollige activa.

De netto financieringskosten van voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroegen 43 miljoen €, meer dan de 27 miljoen € in 2024. De rentelasten waren iets hoger, voornamelijk door het aflopen van een renteswap op het einde van 2024. Netto wisselkoersverschillen hadden een negatieve impact van 19 miljoen €, vergeleken met een negatieve impact van 3 miljoen € in 2024. Deze verschillen zijn bijna volledig niet-gerealiseerd, en dus niet-contant, en werden voornamelijk veroorzaakt door de devaluatie van de Amerikaanse dollar over de periode, wat een impact had op leningen binnen het bedrijf.

De winstbelastingen van voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroegen 3 miljoen € negatief, vergeleken met een positieve impact van 5 miljoen € in 2024, wat toen veroorzaakt werd door de erkenning van uitgestelde belastingvorderingen.

Het verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg 111 miljoen €. De divisie Emerging Markets, die het omvat, genereerde een omzet van 82 miljoen € en een aangepaste EBITDA van 6 miljoen €. Dit vertegenwoordigt de bijdrage van de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten tot begin april, toen dat bedrijf werd gedesinvesteerd, en van de Turkse bedrijfsactiviteiten, die naar verwachting in de tweede helft van het jaar zullen worden verkocht. Het bedrijfsresultaat bedroeg 109 miljoen € negatief, en omvat de niet-contante terugname van 142 miljoen € negatieve omrekeningsverschillen van valuta, veroorzaakt door de effectieve desinvestering van de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten. Deze werden gedeeltelijk gecompenseerd door een nettowinst bij verkoop.

Het verlies van de periode voor de Totale Groep bedroeg 115 miljoen €, vergeleken met 6 miljoen € het jaar ervoor, en bestaat uit het 111 miljoen € verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en 4 miljoen € verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. De aangepaste winst uit voortgezette activiteiten was break-even, vergeleken met de 41 miljoen € winst in de eerste helft van 2024, wat te wijten is aan de lagere aangepaste EBITDA en de financiële impact van de niet-gerealiseerde netto valutaverschillen. Het basisverlies per aandeel van de Totale Groep bedroeg 1,43 €, vergeleken met een verlies 0,07 € in 2024.

Kasstromen

De kapitaaluitgaven bedroegen 45 miljoen €, wat 4,6% van de Totale Groepsomzet vertegenwoordigt, en een stijging betekent ten opzichte van de 38 miljoen € in 2024. Gecombineerd met leasebetalingen van 13 miljoen €, vertegenwoordigde dit 1,5x de afschrijvingen. De intensivering van kapitaaluitgaven is gepland en zal naar verwachting op een hoog niveau blijven gedurende 2025 om de bedrijfsuitbreiding in Noord-Amerika en de verdere implementatie van het kostentransformatieprogramma te ondersteunen. Ongeveer de helft van de uitgaven was gerelateerd aan groei en innovatie, een kwart aan de transformatie van de bestaande portfolio.

De vrije kasstroom bedroeg 40 miljoen € negatief, wat de lagere aangepaste EBITDA-bijdrage, de toename van kapitaaluitgaven, het lagere gebruik van factoring en de kasuitstroom voor herstructurering weerspiegelt. Hoewel de onderliggende werkkapitaalbehoeften minimaal waren, voor 1 miljoen €, hadden schommelingen in sociale verplichtingen een negatieve impact van 7 miljoen €, en verminderde het gebruik van factoring met 9 miljoen €. Dat laatste is te wijten aan het lagere niveau van handelsvorderingen als gevolg van de daling van de verkoopvolumes. Belastingen bedroegen 10 miljoen €. Betalingen gerelateerd aan financiering waren 26 miljoen €, en omvatten de couponbetaling van de hoogrentende obligatie die normaalgesproken in de tweede helft van het jaar zou zijn betaald, aangezien deze betaling werd vooruitgeschoven na de vervroegde aflossing van de obligatie. De kasuitstroom voor herstructurering en eenmalige kosten bedroeg 23 miljoen €, voornamelijk gerelateerd aan de lopende transformatie van de Belgische productie. Een voorziening van 16 miljoen € blijft uitstaande voor deze herstructurering, en wordt verwacht uitgegeven te worden in de komende twaalf maanden.

De opbrengsten uit fusies en overnames bedroegen 101 miljoen €, waarvan het grootste deel van 99 miljoen € afkomstig was van de desinvestering van de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten. Deze omvatten de opbrengsten die bij de sluiting begin april werden ontvangen en de borg die eind juni werd vrijgegeven. Deze opbrengsten blijven onderhevig aan gebruikelijke balansaanpassingen en enkele transactiekosten. De resterende 2 miljoen € komt van de gedeeltelijke aanbetaling van een uitgestelde vordering gerelateerd aan de Mexicaanse desinvestering in 2023.

Het aandeleninkoopprogramma voor 1,5 miljoen aandelen om te voorzien in lange-termijn-verloningsplannen, leidde tot de verwerving van 1.353.662 aandelen voor 11 miljoen €. Dit programma werd in december 2024 gestart en werd afgerond in april 2025.

Balans

Het netto werkkapitaal aan het einde van de periode bedroeg 123 miljoen €, waarvan 112 miljoen € in voortgezette bedrijfsactiviteiten. Deze laatste zijn te vergelijken met 103 miljoen € aan het begin van de periode. De stijging is toe te schrijven aan het lagere gebruik van factoringfaciliteiten, wat in lijn is met lagere handelsvorderingen. Deze, samen met voorraden en handelsschulden, zijn gedaald, zij het iets minder dan de omzet aangezien het bedrijf tijd nodig had om zich aan te passen aan de lagere volumes. Andere vorderingen zijn echter gestegen, voornamelijk gekoppeld aan de verzekeringsclaim volgend op de fabrieksonderbreking in Segovia eerder in het jaar. Inclusief activa aangehouden voor verkoop, steeg de ratio van werkkapitaal over omzet daarmee tot 6,8% vergeleken met 5,3% aan het begin van het jaar.

De netto financiële schuld voor de totale groep bedroeg 552 miljoen € eind juni, vergeleken met 612 miljoen € aan het begin van het jaar. De daling over de periode is voornamelijk gekoppeld aan de netto-opbrengsten uit desinvesteringen, die de negatieve vrije kasstroom en de aandeleninkopen meer dan compenseerden. Andere schommelingen omvatten herfinancieringskosten gekoppeld aan de vervroegde aflossing van de vorige obligatie en de uitgifte van de nieuwe obligatie. Deze werden meer dan gecompenseerd door niet-contante effecten, voornamelijk gerelateerd aan lagere leasing na de Braziliaanse desinvestering.

De hefboomratio van de netto financiële schuld over aangepaste EBITDA van de laatste twaalf maanden steeg van 2,5x naar 2,7x, aangezien de laatste daalde van 248 miljoen € naar 206 miljoen €, deels als gevolg van de vermindering van de perimeter.

De bruto financiële schuld daalde tot 698 miljoen €. Tijdens de periode werd de eerdere 3,50% obligatie van 580 miljoen €, die in juli 2026 zou aflopen, afgelost. Ongeveer de helft werd afgelost via een tenderaanbod in april, en de rest via een voldoening- en ontslagmechanisme, waardoor het van de balans kon worden verwijderd, en waarbij het bedrag dat moest worden afgelost werd overgedragen aan een trustrekening die de resterende obligatiehouders in juli terugbetaalde. Ondertussen werd een nieuwe 5,25% obligatie van 400 miljoen € uitgegeven, die in april 2030 afloopt. Het verschil in grootte werd gedekt door de opbrengsten uit desinvesteringen en een tijdelijke verhoging van het gebruik van de wentelkredietfaciliteit, die nu voor 69% of 185 miljoen € wordt gebruikt.

Activa aangehouden voor verkoop aan het einde van de periode, d.w.z. voornamelijk de Turkse bedrijfsactiviteiten, hadden een netto-activa waarde van 70 miljoen €, inclusief een netto kaspositie van 49 miljoen €. De balans omvat ook 73 miljoen € aan negatieve cumulatieve omrekeningsreserves in het eigen vermogen gerelateerd aan deze activa. Deze zullen worden gerecycleerd via de winst-en-verliesrekening zodra de desinvesteringen zijn afgerond.





Alternatieve prestatie-indicatoren

In dit persbericht worden alternatieve prestatie-indicatoren (non-GAAP) gebruikt, omdat het management van mening is dat deze op grote schaal worden gebruikt door bepaalde beleggers, effectenanalisten en andere geïnteresseerde partijen als aanvullende indicator voor prestaties en liquiditeit. De alternatieve prestatie-indicatoren zijn mogelijks niet vergelijkbaar met indicatoren met vergelijkbare namen van andere ondernemingen, houden beperkingen in als analytische instrumenten en mogen niet op zichzelf worden beschouwd of ter vervanging voor de analyse van bedrijfsresultaten, prestaties of liquiditeit onder IFRS..

Netto financiële schuld en hefboomratio

De netto financiële schuld wordt berekend door kortlopende en langlopende schulden bij elkaar op te tellen en geldmiddelen en kasequivalenten af te trekken. De hefboomratio wordt berekend door de netto financiële schuld te delen door de aangepaste EBITDA voor de laatste twaalf maanden (LTM). Deze sluit de bijdrage van de sindsdien afgestoten bedrijven uit, d.w.z. de Algerijnse en Pakistaanse bedrijfsactiviteiten in 2024, en de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten in 2025.

Afstemming van netto financiële schuld 30/06/2025 31/12/2024 in miljoen € Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Langlopende rentedragende leningen A 488,6 0,4 488,9 667,1 10,9 678,0 Kortlopende rentedragende leningen B 208,2 0,8 209,0 53,1 5,2 58,3 Bruto financiële schuld C = A+B 696,8 1,2 698,0 720,2 16,1 736,3 Geldmiddelen & kasequivalenten D 96,7 49,0 145,8 56,9 67,3 124,2 Netto financiële schuld E = C-D 600,0 (47,8) 552,2 663,3 (51,2) 612,0 Aangepaste EBITDA (LTM) F 199,1 7,3 206,3 222,6 25,7 248,3 Hefboomratio G = E/F 2,68x 2,46x

Netto werkkapitaal

Het netto werkkapitaal wordt berekend door voorraden, handelsvorderingen en vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen bij elkaar op te tellen en handelsschulden en toegerekende kosten en overige schulden af te trekken. De ratio t.o.v. de geannualiseerde omzet van de laatste 3 maanden sluit de bijdrage van de sindsdien afgestoten bedrijven uit, d.w.z. de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten in 2025.

Afstemming van bedrijfskapitaal 30/06/2025 31/12/2024 in miljoen € Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Voorraden H 282,1 11,2 293,3 292,9 34,0 326,9 Handelsvorderingen I 194,0 19,5 213,6 204,1 41,2 245,3 Vooruitbetaalde kosten & overige vorderingen J 81,7 1,5 83,2 67,2 4,8 72,0 Handelsschulden K 423,7 19,7 443,4 440,1 58,2 498,3 Toegerekende kosten & overige schulden L 22,4 1,4 23,7 21,1 7,2 28,3 Netto werkkapitaal M = H+I+J-K-L 111,8 11,2 123,0 103,0 14,5 117,5 Netto werkkapitaal / omzet (L3M) N = M/(4*a) 6,8% 5,3%

Omzetgroei op vergelijkbare basis (Like For like, LFL)

Like-for-like omzet wordt gedefinieerd als omzet tegen constante valuta, exclusief veranderingen in de consolidatieperimeter of overnames en de desinvesteringen en exclusief de impact van hyperinflatie. De reconciliatie van like-for-like omzet is te vinden op pagina 3. De omzetgroei op vergelijkbare basis wordt berekend door de like-for-like omzet te vergelijken met de omzet van het vorige jaar.

Aangepaste EBITDA en aangepaste EBITDA-marge

De aangepaste EBITDA wordt gedefinieerd netto resultaat vóór aftrek van netto financiële kosten, winstbelastingen en afschrijvingen. (gewoonlijk gedefinieerd als EBITDA) plus EBITDA-aanpassingen. De aangepaste EBITDA-marge is de aangepaste EBITDA gedeeld door omzet.

De componenten die opgenomen worden onder de rubriek EBITDA-aanpassingen zijn deze componenten die door het management niet beschouwd worden als verbonden aan de transacties, projecten en aanpassingen van de waarde van activa en passiva binnen het kader van de gewone bedrijfsactiviteiten van de Groep. Deze opbrengsten en kosten worden afzonderlijk gepresenteerd omdat ze belangrijk zijn voor een goed begrip door de gebruikers van de geconsolideerde jaarrekening van de genormaliseerde prestaties van de Groep vanwege hun omvang of aard.

De EBITDA-aanpassingen hebben betrekking op:

Kosten verbonden aan overnames en desinvesteringen;

Wijzigingen in de waardering van de voorwaardelijke vergoedingen in het kader van bedrijfscombinaties;

Wijzigingen in de groepsstructuur, kosten met betrekking tot herstructurering van de activiteiten, met inbegrip van kosten die betrekking hebben op de vereffening van dochterondernemingen en de sluiting, opening of verplaatsing van fabrieken;

Bijzondere waardeverminderingen op activa en significante geschillen.

EBITDA-aanpassingen van de Groep bestaan uit volgende componenten in de geconsolideerde resultatenrekening:

Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur; en

Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan bijzondere waardeverminderingen en significante geschillen.

Afstemming van winst- & verliesrekening 2025 2024 in miljoen € Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Kwartaal 2 Omzet a 429,7 19,5 449,1 455,9 74,7 530,6 Bedrijfswinst/(verlies) b 13,9 (113,4) (99,5) (3,1) (18,2) (21,3) Afschrijvingen c (19,2) 0,0 (19,2) (18,4) 0,0 (18,4) EBITDA d = b-c 33,0 (113,4) (80,3) 15,3 (18,2) (2,8) Kosten & opbrengsten gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur e (0,3) (114,6) (114,9) (37,7) (26,5) (64,2) Kosten & opbrengsten gerelateerd aan waardeverminderingen & significante geschillen f (2,4) (1,4) (3,8) (3,8) - (3,8) EBITDA-aanpassingen g = -e-f 2,6 116,0 118,7 41,6 26,5 68,0 Aangepaste EBITDA h = d+g 35,7 2,6 38,3 56,9 8,3 65,2 Aangepaste EBITDA-marge i = h/a 8,3% 13,6% 8,5% 12,5% 11,1% 12,3% Halfjaar 1 Omzet a 880,3 81,9 962,2 916,1 165,9 1.082,0 Bedrijfswinst/(verlies) b 42,8 (109,4) (66,7) 31,1 (6,8) 24,3 Afschrijvingen c (38,1) (0,0) (38,1) (36,4) (0,0) (36,4) EBITDA d = b-c 80,9 (109,4) (28,5) 67,5 (6,8) 60,7 Kosten & opbrengsten gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur e (2,5) (115,9) (118,4) (38,5) (26,8) (65,3) Kosten & opbrengsten gerelateerd aan waardeverminderingen & significante geschillen f (2,8) 0,0 (2,8) (3,8) - (3,8) EBITDA-aanpassingen g = -e-f 5,3 115,9 121,2 42,2 26,8 69,1 Aangepaste EBITDA h = d+g 86,2 6,5 92,7 109,8 20,0 129,8 Aangepaste EBITDA-marge i = h/a 9,8% 7,9% 9,6% 12,0% 12,1% 12,0%

Meer informatie over de EBITDA-aanpassingen zijn te vinden op pagina 7.

Aangepaste winst en aangepaste winst per aandeel

De aangepaste winst wordt gedefinieerd als de winst voor de periode plus EBITDA-aanpassingen en de impact van deze EBITDA-aanpassingen op de winstbelastingen. De aangepaste gewone winst per aandeel wordt gedefinieerd als de aangepaste winst gedeeld door het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen.

Afstemming van aangepaste winst Halfjaar 1 in miljoen € 2025 2024 Winst/(verlies) uit voortgezette activiteiten j (3,7) 9,6 EBITDA-aanpassingen g 5,3 42,2 Impact van EBITDA-aanpassingen op winstbelasting k (1,3) (10,5) Aangepaste winst uit voortgezette activiteiten l = j+g+k 0,3 41,4 Gewogen gemiddelde aantal aandelen uitstaand in de periode (in miljoen) o 80,3 81,1 Aangepaste gewone winst/(verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (in €) m = l/o 0,00 0,51

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom wordt gedefinieerd als de netto kasstroom gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten (zoals weergegeven in het geconsolideerde kasstroomoverzicht, d.w.z. inclusief betaalde winstbelastingen) verminderd met investeringsuitgaven (gedefinieerd als aankopen van materiële vaste activa en immateriële activa), verminderd met de aflossing van leaseverplichtingen en met inbegrip van geldmiddelen (gebruikt in)/uit vervreemding, minus de financieringskasstromen, d.w.z. betaalde en ontvangen interesten, overige financieringskosten, gerealiseerde wisselkoersresultaten uit financieringsactiviteiten en afgeleide financiële activa.

Afstemming van vrije kasstroom Halfjaar 1 in miljoen € 2025 2024 Bedrijfsresultaat (Totale Groep) b (66,7) 24,3 Afschrijvingen (Totale Groep) c (38,1) (36,4) EBITDA (Totale Groep) d = b-c (28,5) 60,7 Niet-monetaire elementen en elementen verbonden aan investerings- & financieringsactiviteiten j 97,6 66,3 Wijzigingen in werkkapitaal k (9,8) (12,3) Kortlopende verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen l (6,8) 0,6 Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten m = d+j+k+l 52,5 115,2 Betaalde winstbelastingen n (10,1) (5,1) Nettokasstroom uit operationele activiteiten o = m+n 42,4 110,1 Investeringsuitgaven (Aankoop van materiële vaste en immateriële activa) p (44,5) (37,9) Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste & immateriële activa q (0,0) 0,1 Terugbetaling van leaseverplichtingen r (12,5) (12,4) Vrije kasstroom voor financiering s = o+p+q+r (14,7) 59,8 Betaalde interesten t (25,3) (20,6) Ontvangen interesten u 3,6 3,2 Overige financieringskosten v (1,8) 2,6 Gerealiseerde wisselkoersresultaten uit financieringsactiviteiten w (0,7) (1,1) Afgeleide financiële activa x (1,4) (0,7) Vrije kasstroom y = s+t+u+v+w+x (40,3) 43,2





Bijlage