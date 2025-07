Communiqué de presse : T2 : croissance à deux chiffres desventes, nette progression du BNPA des activités ; perspectives de ventes 2025 revues à la hausse avec une croissance désormais attendue dans le haut de la fourchette à un chiffre

T2 : croissance à deux chiffres des ventes, nette progression du BNPA des activités ; perspectives de ventes 2025 revues à la hausse avec une croissance désormais attendue dans le haut de la fourchette à un chiffre

Paris, le 31 juillet 2025

Ventes du T2 en progression de 10,1 % à TCC1 et BNPA2 des activités de 1,59 euro

Les ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques progressent de 39,8 % et atteignent 0,9 milliard d’euros, portées par ALTUVIIIO

Les ventes de Dupixent progressent de 21,1 % et s’élèvent à 3,8 milliards d’euros, portées par le lancement pour la BPCO

Les ventes des Vaccins augmentent de 10,3 %, à 1,2 milliard d’euros

Les frais de recherche et développement s’élèvent à 1,9 milliard d’euros (+17,7 %)

Les frais commerciaux et généraux augmentent à 2,3 milliards d’euros (+7,8 %)

Le BNPA des activités s’élève à 1,59 euro, soit +8,3 % à TCC et +1,9 % à données publiées ; le BNPA IFRS s’élève à 3,24 euros

Poursuite du développement du pipeline

Trois approbations réglementaires : Dupixent PB (US), Sarclisa MMND, éligible à une transplantation (UE), et MenQuadfi méningite (US)

Trois résultats d’études cliniques de phase 3 : itepekimab dans la BPCO (une étude a atteint le critère principal/une autre non), SP0087 positive dans la prévention de la rage

Sept désignations réglementaires, dont celles de médicament orphelin et de procédure accélérée, dans les domaines des maladies rares, de la neurologie et de l'oncologie

Allocation des capitaux

Sanofi et CD&R ont finalisé la transaction d’Opella, créant un leader mondial indépendant dans le domaine de la santé grand public

Acquisitions finalisées : Blueprint, dans les maladies rares / l’immunologie – et le DR-0201, de Dren Bio, en stade précoce de développement en immunologie

Acquisitions annoncées : Vigil, pour la maladie d'Alzheimer, et Vicebio, dans le domaine des vaccins respiratoires, qui complète le pipeline de produits en stade précoce de développement3

Durabilité

Sanofi en dixième place du classement TIME des sociétés les plus durables, et première du secteur Pharmaceutique & Biotechnologie

Perspectives

En 2025, Sanofi anticipe pour son chiffre d'affaires une croissance en pourcentage à un chiffre élevé à TCC (au lieu de « moyen à élevé », précédemment). Sanofi confirme la prévision d'un fort rebond du BNPA des activités, avec une croissance à TCC située dans la fourchette basse d’un pourcentage à deux chiffres (hors rachat d’actions), comprenant désormais toutes les charges des activités récemment acquises4

Sanofi entend achever en 2025 son programme de rachat d'actions de 5 milliards d’euros, déjà réalisé à 80,3 % à ce jour

Paul Hudson, Directeur Général, déclare : « La forte dynamique de Sanofi se poursuit au deuxième trimestre 2025 avec une progression du chiffre d’affaires de 10,1 %. Le chiffre d’affaires réalisé avec ses neuf nouveaux médicaments et vaccins progresse de 47,3 %. Huit ans après sa mise sur le marché, Dupixent progresse de plus de 20 %, porté par son lancement dans le traitement de la BPCO. La forte performance commerciale du premier semestre amène Sanofi à affiner sa prévision de chiffre d’affaires 2025, en la portant à la limite supérieure de sa fourchette précédente. Sanofi confirme également sa prévision de fort rebond du BNPA des activités, qui englobe désormais toutes les charges des activités récemment acquises.

La progression du pipeline de Sanofi se poursuit, malgré les résultats cliniques mitigés d’itepekimab dans la BPCO. L'analyse des données progresse et lorsqu’elle sera terminée, nous engagerons les échanges avec les autorités réglementaires. La détermination de Sanofi de mettre à la disposition des patients de nouveaux médicaments et vaccins reste intacte. Plusieurs résultats importants et très attendus d’études de phase 3 seront publiés au second semestre, notamment pour amlitelimab dans le traitement de la dermatite atopique et pour tolebrutinib dans le traitement de la sclérose en plaques primaire progressive.

Sanofi a finalisé début juillet l'acquisition de Blueprint, spécialiste des maladies rares, et compte achever au troisième trimestre l'acquisition de Vigil, spécialisée en neurologie. Sanofi entend poursuivre le redéploiement stratégique de ses capitaux vers des activités en croissance et vers des projets scientifiques différenciés porteurs de rendements financiers attractifs. Sanofi poursuit la mise en œuvre de sa stratégie d’entreprise biopharmaceutique axée sur la R&D et sur l'intelligence artificielle, déterminée à améliorer la vie des gens et à réaliser une croissance convaincante. »

T2 2025 Variation Variation à TCC S1 2025 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires IFRS publié 9 994 m€ +6,0 % +10,1 % 19 889 m€ +8,3 % +9,9 % Résultat net IFRS publié 3 939 m€ +253,9 % — 5 812 m€ +158,8 % — BNPA IFRS publié 3,24 € +264,0 % — 4,74 € +163,3 % — Cash-flow libre5 1 429 m€ +65,8 % — 2 458 m€ +474,3 % — Résultat opérationnel des activités 2 461 m€ -2,4 % +3,3 % 5 363 m€ +8,6 % +10,8 % Résultat net des activités 1 940 m€ -0,6 % +5,1 % 4 152 m€ +7,6 % +9,8 % BNPA des activités 1,59 € +1,9 % +8,3 % 3,39 € +9,7 % +12,0 %







1 Sauf indication contraire, l’évolution du chiffre d'affaires est exprimée à taux de change constants (TCC) (Cf. définition en Annexe 9).

2 Pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle, les commentaires de Sanofi portent sur le résultat net des activités, qui est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 9). Le compte de résultat figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités, en Annexe 4.

3 Sous réserve des conditions de clôture détaillées ci-après.

4 Aux cours de change en vigueur en juillet 2025, l’incidence des changes sur le chiffre d’affaires est estimée à environ -4 %, et sur le BNPA des activités, à environ - 6 %.

5 Le cash-flow libre est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 9).











Pièce jointe