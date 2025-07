Communiqué de presse - Résultats T2 2025 d'Air France-KLM

xx

DEUXIEME TRIMESTRE 2025

31 Juillet 2025

Poursuite de l'amélioration du résultat d’exploitation au T2, porté à 736 millions d’euros. Forte progression de la marge à 8,7%

Chiffre d’affaires en hausse de 6,2% par rapport à l’année précédente à 8,4 milliards d’euros, porté par l’ensemble des activités du Groupe.

Résultat d'exploitation à 736 millions d’euros, soit une amélioration de 223 millions d’euros par rapport à l’année précédente (y compris l’impact lié aux Jeux Olympiques de 40 millions d’euros). Marge à 8,7%.

(y compris l’impact lié aux Jeux Olympiques de 40 millions d’euros). Marge à 8,7%. Recettes unitaires à change constant en hausse de +2,4% portées par le réseau passages et Transavia , tandis que la capacité a progressé de 4,2% et que le prix du carburant après couverture a reculé de 11%.

, tandis que la capacité a progressé de 4,2% et que le prix du carburant après couverture a reculé de 11%. Coût unitaire en hausse de +2,7% par rapport au T2 2024 en raison de l’augmentation des redevances aéroportuaires et du contrôle de trafic aérien (Schiphol : +41%), de coûts liés à la maintenance (incluant l’impact positif d’un élément ponctuel l’an dernier), de la premiumisation de la cabine, de l’inflation. Ces coûts sont partiellement compensés par des gains de productivité.

Cash-flow d’exploitation libre ajusté récurrent positif à 0,7 milliard d’euros au S1 , en hausse de près de 0,6 milliard d’euros par rapport à l’année précédente.

, en hausse de près de 0,6 milliard d’euros par rapport à l’année précédente. Levier d’endettement (ratio dette nette/ EBITDA courant) à 1,5x.

Liquidités solides à 9,4 milliards d’euros à fin juin 2025.

à fin juin 2025. Poursuite du renouvellement de la flotte, avec 30 % d’avions de nouvelle génération, en hausse de 7 points sur un an.

Perspectives 2025 reconfirmées

Pour 2025, le Groupe garde une approche agile compte tenu de l’incertitude actuelle et prévoit :

Une capacité en hausse de 4 à 5% par rapport à 2024.

Une augmentation du coût unitaire à un chiffre bas par rapport à 2024.

Des dépenses d’investissements nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros.

Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x.

Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, Directeur général du Groupe a déclaré :

"Air France-KLM a réalisé un deuxième trimestre solide, avec une croissance du chiffre d'affaires et une amélioration des marges, reflétant la robustesse de notre réseau diversifié et l'exécution rigoureuse de notre stratégie. Nous poursuivons notre montée en gamme, repoussant les limites du voyage d’exception grâce à des produits et services améliorés, tout en avançant dans le renouvellement de notre flotte avec des appareils de nouvelle génération, dans le cadre de nos engagements en matière de durabilité. En parallèle, nous renforçons notre connectivité mondiale à travers des partenariats clés et des coentreprises dans des zones stratégiques, et, début juillet, nous avons initié les procédures pour prendre une participation majoritaire dans SAS. Il s'agit d'une étape majeure pour renforcer notre position en Europe du Nord et étendre la portée de notre réseau. Bien que l’environnement externe reste complexe, Air France-KLM continue de faire preuve de résilience et est bien positionné pour atteindre ses objectifs. Je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes pour leur engagement constant qui rend cette performance possible.”

Solide performance de la recette unitaire Groupe

Deuxième Trimestre Premier Semestre 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Passagers Groupe (milliers) 27 258 +5,9% 49 067 +5,3% Capacité Groupe (millions de SKO) 84 777 +4,2% 160 294 +4,0% Trafic (millions de PKT) 74 396 +4,2% 139 349 +3,8% Coefficient de remplissage Passage Groupe 87,8 % +0,0pt 86,9% -0,2pt Recette unitaire Passage au SKO

(€ cts) 8,46 +2,0% +2,5% 8,08 +2,2% +2,4%





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Chiffre d’affaires (m€) 8 443 +6,2% +7,0% 15 608 +6,9% +6,9% Résultat d'exploitation (m€) 736 +223 +191 409 +385 +407 Marge d'exploitation (%) 8,7 % +2,3pt +1,8pt 2,6% +2,5pt +2,6pt Résultat net (m€) 649 +484 401 +715 Recette unitaire Groupe au SKO (cts€) 9,02 +1,7% +2,4% 8,70 +2,5% +2,6% Coût unitaire Groupe à carburant, change constants et hors ETS 8,06 +2,7% 8,35 +2,4%





30 juin 2025 30 juin 2024 Cash flow d’exploitation libre (m€) 1 285 -44 Cash flow d’exploitation libre ajusté récurrent* (m€) 723 134

*Cash flow d’exploitation libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales, des cotisations aux retraites et des impôts sur les salaires hérités pendant la période Covid ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts payés et reçus

30 juin 2025 31 décembre 2024 Dette Nette (m€) 7 135 7 332 EBITDA courant sur les 12 derniers mois (m€) 4 765 4 244 Ratio de dette nette / EBITDA courant 1,5x 1,7x

Résultat d'exploitation en hausse porté par l’amélioration de la recette unitaire et la baisse du prix du carburant

Au deuxième trimestre, Air France-KLM a accueilli 27,3 millions de passagers, soit 5,9% de plus que l'année précédente. La capacité et le trafic ont augmenté de 4,2%, conduisant à un taux de remplissage relativement stable à 87,8%.

La recette unitaire au SKO du Groupe a augmenté de +2,4% à taux de change constant par rapport à l'année précédente, grâce à une forte performance du yield pour les activités Réseaux (Passage et cargo) et Transavia.

Les yields du réseau passage ont été très solides, en particulier sur l'Atlantique Nord, malgré les tensions autour des droits de douane et ont également progressé en Asie & Moyen-Orient, en Amérique Latine et dans les cabines premium. Le Cargo a continué de bénéficier du trafic en provenance d'Asie avec des recettes unitaires au TKO en hausse de +2,6 % à taux de change constant.

Le résultat d'exploitation a enregistré une hausse de 223 millions d'euros par rapport à l'année précédente, s’établissant à 736 millions d'euros, avec une marge à 8,7%. Cette performance est le fruit d'une augmentation des recettes unitaires du réseau Passage, du Cargo et de Transavia (176 millions d'euros), tandis que le cout unitaire, carburant compris, est resté globalement stable.

Le coût unitaire a augmenté de 2,7% au deuxième trimestre en raison des éléments suivants :

+0,3% lié à la génération de recette unitaire : Premiumisation de la cabine, dont une contribution significative de la Premium Comfort chez KLM (+0,7%)

+1,1% principalement dû à l'augmentation des charges liées au contrôle du trafic aérien et des redevances aéroportuaires et, notamment en raison de la hausse de 41 % des redevances aéroportuaires à Schiphol

+1,3% de coûts liés : à la hausse de 1,4% du coût du travail du fait des augmentations salariales -1,0% de gain de productivité +0,9%, principalement en raison de la hausse des coûts de maintenance chez KLM (y compris un effet positif ponctuel l’an dernier) et de l’augmentation des compensations clients (liées à l’immobilisation de sept B787 chez KLM en mai et chez Transavia France)







Trésorerie

Au deuxième trimestre, Air France-KLM, Air France et KLM ont prolongé leurs lignes de crédit renouvelables (RCF) jusqu’en 2029. Le montant total des RCF du Groupe, actuellement non tirées, reste à 2,4 milliards d’euros. Grâce à cette opération, Air France-KLM, Air France et KLM allongent la maturité moyenne de leurs ressources disponibles, conformément à la politique de gestion prudente de la liquidité du Groupe.

Au premier semestre, le Groupe a enregistré un cash-flow d'exploitation positif de 1 285 millions d'euros, principalement porté par un besoin en fonds de roulement positif résultant de la vente des billets, toutefois impacté par les reports de charges hérités de la pandémie pour un montant de 244 millions d’euros. Les dépenses d'investissement nettes se sont élevées à 1 742 millions d’euros. Le cash-flow libre d’exploitation ajusté récurrent, hors report de charges sociales et taxes sur les salaires et incluant le paiement de la dette de location et des intérêts nets s'est établi à 723 millions d'euros, en hausse de 589 millions d'euros par rapport à l'année précédente.

Le cash-flow d’exploitation libre s’est établi à 1,3 milliard d’euros, partiellement compensé par près de 1,2 milliard d’euros de nouvelle dette de location ou de modification de contrats existants, liée au renouvellement de la flotte et à l'extension des locations actuelles pour couvrir les retards de livraison. En conséquence la dette nette s’est réduite à 7,1 milliards d’euros, en baisse de 197 millions d’euros

Au cours du deuxième trimestre, le Groupe a émis 0,5 milliard d’euros de nouvelles obligations hybrides, contribuant à la baisse de la dette nette. Cet effet positif a toutefois été neutralisé par le reclassement de la dette hybride souscrite auprès d’Apollo, adossée aux moteurs de rechange, du poste fonds propres vers la dette pour un montant équivalent.

Le levier d’endettement s’est établi à 1,5x, en ligne avec l’ambition du Groupe de maintenir un ratio compris entre 1,5x et 2,0x.

Le niveau de liquidités est resté élevé et supérieur au niveau cible de 6 à 8 milliards d'euros. A fin juin 2025, les liquidités se sont élevées à 9,4 milliards d'euros, stables par rapport à fin décembre 2024.

Au cours du premier semestre 2025 le Groupe a réalisé les opérations suivantes :

Le remboursement en janvier du solde de 515,2 millions d’euros du montant nominal des obligations de 750 millions d’euros à 1,875%, arrivant à échéance le 16 janvier 2025 (ISIN : FR0014477254). Ce remboursement, réalisé avec les liquidités du Groupe, témoigne de la robustesse de sa position financière.

L’émission réussie en mai de 500 millions d’euros d’obligations hybrides, sursouscrite 3,5 fois, a été réalisée avec un coupon fixe annuel de 5,75% (rendement de 5,875%) jusqu’à la première date de révision. Ces obligations hybrides, perpétuelles et profondément subordonnées, ont été notées BB par Fitch et B+ par S&P, et sont comptabilisées en fonds propres à hauteur de 50% auprès des deux agences de notation.

Le produit net de l'émission des Obligations Hybrides sera affecté aux besoins de financement généraux de la Société, y compris le refinancement potentiel d’instruments subordonnés existants au sein du Groupe. Cette opération permet au Groupe de simplifier son bilan, d’optimiser son coût de financement tout en conservant une flexibilité financière. La stratégie du Groupe est de réduire le stock d’instruments subordonnés inscrits au bilan.

En juillet (après la clôture du deuxième trimestre), Air France-KLM a procédé au remboursement intégral des obligations perpétuelles d’un montant de 500 millions d’euros émises en juillet 2022 par une entité opérationnelle d’Air France, détentrice d’un portefeuille de moteurs de rechange dédiés aux activités d’ingénierie et de maintenance de la compagnie. Ces obligations avaient été entièrement souscrites par des entités affiliées à Apollo.

Cette opération, réalisée il y a trois ans, avait accompagné le retour d’Air France-KLM à des capitaux propres IFRS positifs. Le Groupe remercie Apollo pour la qualité du partenariat tout au long de cette période.

Mise à jour des notations de crédit

Fitch a confirmé la note d’Air France-KLM à « BBB- ».

S&P a confirmé, le 14 juillet, la note « BB+ » d’Air France-KLM, tout en maintenant une perspective stable.

Perspectives 2025 reconfirmées

Pour 2025, le Groupe garde une approche agile compte tenu de l’incertitude actuelle et prévoit :

Une capacité en sièges kilomètres offerts pour le groupe Air France-KLM, y compris Transavia, en hausse de 4 à 5% en 2025 par rapport à 2024

en sièges kilomètres offerts pour le groupe Air France-KLM, y compris Transavia, en hausse de 4 à 5% en 2025 par rapport à 2024 Une augmentation du coût unitaire 1 à un chiffre bas par rapport à 2024

à un chiffre bas par rapport à 2024 Des dépenses d’investissements nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros

comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros Un levier d’endettement (dette nette/EBITDA) compris entre 1,5x et 2,0x

Développement durable

Le développement durable est une responsabilité collective et Air France-KLM s’engage à jouer son rôle. Le Groupe soutient l’adoption d’objectifs environnementaux ambitieux et plaide pour une transformation de l’industrie qui garantisse des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale.

30 juin 2025 30 juin 2024 Variation Flotte de nouvelle génération2 30% 23% +7,0pt Émissions GES : gCO₂eq/TKT (tonne kilomètre transportée)3 924 938 -1,5%

Renouvellement de la flotte

Dans le cadre de sa stratégie de renouvellement de la flotte, le Groupe Air France-KLM continue de recevoir des avions de nouvelle génération tels que des Airbus A350, B787-10, la famille A320neo, A220, Embraer 195-E2. Ces avions de nouvelle génération consomment jusqu'à 25% de carburant en moins par passager-kilomètre et réduisent l'empreinte sonore jusqu'à 63% par rapport aux avions de la génération précédente qu'ils remplacent.

À fin juin 2025, la part des avions de nouvelle génération dans la flotte du Groupe était de 30%. Le Groupe prévoit d'atteindre jusqu’à 80% d’avions de nouvelle génération dans sa flotte à horizon 2030.

SAF

Le Groupe Air France-KLM travaille à accroître la demande et l'utilisation de SAF dans le monde entier.

Le 23 avril 2025, la remise des prix de l’appel à projets Carb Aéro s’est tenue au siège d’Air France à Paris-Charles de Gaulle. Cette initiative, partie intégrante du programme d’investissement France 2030, vise à soutenir l’émergence d’une filière d’e-SAF (carburant aérien synthétique de substitution compatible avec les carburants fossiles conventionnels), une technologie clé pour atteindre les objectifs de décarbonation du secteur. En tant que Groupe aérien pleinement engagé dans la décarbonation de son industrie, Air France-KLM a partagé sa fierté d’accueillir cet événement et de soutenir le développement d’un écosystème industriel de production de carburants durables en France, au service de la souveraineté énergétique et de la compétitivité du pays.

En juin 2025, à l’occasion du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, Air France a signé le volet SAF du contrat de filière des Nouveaux Systèmes Énergétiques avec l’État et les industriels. En la présence de M. Eric Lombard (ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique), de M. Marc Ferracci (ministre chargé de l’industrie et de l’énergie) et de M. Philippe Tabarot (ministre chargé des transports), les signataires ont identifié quatre objectifs principaux :

Fixer des cibles nationales de production et consommation de SAF d’ici 2030 et au-delà ;

Développer des modèles de financement compétitifs à l’échelle française et européenne

Soutenir l’industrialisation des projets SAF et sécuriser leur rentabilité

Lancer les premiers projets de production de bio-SAF avancés et e-SAF avant 2030.

En parallèle, le Groupe Air France-KLM a également conclu un accord avec Airbus, permettant aux collaborateurs du constructeur de réduire l’empreinte carbone de leurs déplacements professionnels en soutenant la production de carburant d’aviation durable (SAF). Cet engagement volontaire s’inscrit dans le cadre du programme « SAF Corporate » d’Air France-KLM, et vise à développer une offre transparente, traçable et contrôlée.

Émissions des GES (gaz à effet de serre) par TKT (tonne kilomètre transportée)

À fin juin 2025, la performance d’intensité GES est de 924 gCO 2 eq/TKT4, ce qui représente une baisse de 1.5% par rapport à fin juin 2024.

Air France-KLM et ses compagnies aériennes doivent faire face à des vents contraires dans l’amélioration de leur intensité GES, notamment des retards dans le plan de renouvellement de la flotte en raison de contraintes dans la chaîne d'approvisionnement ; des problèmes de moteurs sur une partie de leur flotte d'avions de nouvelle génération (dont plusieurs Airbus A220) ne permettant pas au Groupe de les exploiter à leur capacité maximale ; une consommation de carburant plus élevée en raison d'un temps de vol plus long sur certaines lignes en raison de différentes circonstances géopolitiques. Ces obstacles sont rencontrés par plusieurs acteurs du secteur aérien.

Compte tenu des vents contraires mentionnés ci-dessus, il est peu probable que les objectifs 2025 de l’obligation liée au développement durable soient atteints.

Événements postérieurs au trimestre

Air France-KLM va entamer le processus en vue d’une prise de participation majoritaire dans le capital de SAS

Le 4 juillet 2025, Air France-KLM a annoncé qu’il allait entamer un processus visant à prendre une participation majoritaire dans le capital de SAS. Le Groupe détient actuellement 19,9 % du capital de la compagnie scandinave et a initié à l’été 2024 une coopération commerciale entre SAS, Air France et KLM, reposant sur des accords élargis de partage de codes et de commercialisation interline. Cette coopération a été renforcée par l’entrée de SAS dans l’alliance SkyTeam.

Sous réserve de la satisfaction de l’ensemble des conditions requises, Air France-KLM procéderait à l’acquisition de l’ensemble des parts détenues par Castlelake et Lind Invest, portant ainsi sa propre participation dans SAS à 60,5 %. L’État danois conserverait sa participation de 26,4 % dans SAS ainsi que ses sièges au sein du Conseil d’administration.

La valeur de l’investissement envisagé par Air France-KLM dans SAS serait déterminée au moment de la finalisation de l’opération, sur la base des dernières performances financières de SAS – incluant l’EBITDA et la dette nette. Cette opération serait alignée avec les perspectives financières du Groupe à moyen terme.

Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Chiffre d’affaires Réseaux (m€) 6 671 +4,8% 12 436 +5,8% Chiffre d’affaires Passage 6 197 +5,0% 11 441 +5,4 % Chiffre d’affaires Cargo 473 +2,5% 994 +10,1 % Chiffre d’affaires total (m€) 6 937 +4,6 % 12 979 +5,6% Frais de personnel (m€) -1 738 +3,9% -3 431 +4,6% Carburant avions hors ETS (m€) -1 395 -12,3% -2 833 -9,0% Autres charges d’exploitation (m€) -2 628 +8,5% -5 201 +8,0% Dépréciations & Amortissements (m€) -510 +1,8% -1 041 +4,3% Résultat d'exploitation (m€) 666 +221 +190 474 +384 +407 Marge d'exploitation (%) 9,6 % +2,9pt 3,7% +2,9pt

Le chiffre d’affaires total a augmenté de +4,6% par rapport au deuxième trimestre 2024, s’établissant à 6 937 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 666 millions d'euros, soit 190 millions d'euros de plus que l'année précédente à taux de change constant, grâce à une baisse du prix du carburant et des revenus plus élevés.

Au total, la marge d’exploitation s’est établie à 9,6%, en hausse de 2,9 points par rapport à 2024.

Le réseau Passage affiche une solide performance au deuxième trimestre, portée par le dynamisme des cabines Premium et la progression du yield

Réseaux passage





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 19 752 +3,4% 36 989 +3,4% Capacité (millions de SKO) 70 511 +2,8% 136 421 +2,7% Trafic (millions de PKT) 61 621 +2,9% 118 267 +2,6% Coefficient de remplissage 87,4% +0,0pt 86,7% -0,1pt Chiffre d’affaires total (m€) 6 362 +4,6 % +5,2 % 11 778 +5,4% +5,5% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 6 197 +5,0 % +5,7 % 11 441 +5,4% +5,6% Recette unitaire au SKO (cts €) 8,79 +2,1 % +2,8 % 8,39 +2,6% +2,8%

Au cours du deuxième trimestre 2025, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a augmenté de 2,8% par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic de +2,9% a conduit à un coefficient de remplissage globalement stable à 87,4 %. Le yield corrigé des effets de change a affiché une solide performance avec une hausse de 2,8%.

Au cours du deuxième trimestre, les tendances suivantes ont été observées par zone :

Atlantique Nord

Malgré une croissance de capacité de 5%, la recette unitaire a progressé de 5%, soutenue par la bonne dynamique du yield dans les cabines premium, tandis que le yield en cabine economy a reculé par rapport à l’an dernier. La performance de juin a été impactée par le conflit au Moyen-Orient.

Amérique latine

La recette unitaire a progressé, portée par un yield solide (+6,1%), tandis que le coefficient de remplissage s’est légèrement amélioré pour atteindre 91% et que la capacité a augmenté de 5,6%.

Asie et Moyen-Orient

La croissance a été principalement portée par l’Asie, tandis que la capacité vers le Moyen-Orient a été impactée par les tensions géopolitiques. Excellente performance sur le Japon, la Corée et l’Asie du Sud-Est. La recette unitaire dans la région a progressé de 6 %, soutenue par une forte dynamique de yield, tandis que le coefficient de remplissage est resté stable à 89%.

Caraïbes et Océan Indien

Une forte augmentation de la capacité à l’échelle du secteur (Air France-KLM : +5%) a conduit à un environnement tarifaire plus concurrentiel, entraînant une baisse de 2% de la recette unitaire.

Afrique

La capacité, le coefficient de remplissage et le yield sont restés globalement stables d’une année sur l’autre.

Court et moyen-courrier

Globalement, la capacité a augmenté de 5%, avec un coefficient de remplissage globalement stable à 85 % et un yield inchangé. Les efforts ont porté sur la stimulation du trafic local et des volumes afin de soutenir l’augmentation de capacité.

Au premier semestre, les recettes du segment premium ont progressé de 11% par rapport à l’année précédente, portant leur part dans les recettes de l’activité Réseaux passages à 28,7%, contre 27,3% sur la même période en 2024. Cette dynamique positive a été constatée dans toutes les zones géographiques. Le lancement de la nouvelle cabine. La Première a renforcé l’offre premium. Sur le réseau transatlantique, la part des recettes premium est restée stable, au-delà de 41%.

Par ailleurs, les cabines Premium et Premium Confort a confirmé son fort développement avec une croissance de 27% en un an, portant sa contribution aux recettes réseau passage à 8,1%, contre 6,7% au premier semestre 2024.

Cargo : Performance robuste

Cargo





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Tonnage (milliers) 218 -0,2% 442 +1,9 % Capacité (millions de TKO) 3 614 +1,4% 7 077 +0,8% Trafic (millions de TKT) 1 644 +1,1% 3 340 +2,8 % Coefficient de remplissage 45,5% -0,1pt 47,2% +0,9pt Chiffre d’affaires total (m€) 565 +3,6% +5,4% 1 188 +7,2% +7,3% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 473 +2,5% +4,2% 994 +10,1% +10,3% Recette unitaire par TKO (cts€) 13,10 +1,0% +2,6% 14,05 +9,1% +9,3%

Au cours du deuxième trimestre 2025, la capacité en Tonnes-Kilomètres Offerts (TKO) a augmenté de +1,4% par rapport à l'année précédente, la capacité des avions cargo ayant été impactée négativement par des opérations de maintenance plus longues que prévues.

Le trafic a augmenté de +1,1%, légèrement en deçà de la croissance de la capacité, maintenant ainsi le coefficient de remplissage quasiment stable à 45,5%. Associé à une hausse de 3% du yield, la recette unitaire par TKO a progressé de +2,6% à change constant. En juin, KLM a finalisé la bascule des anciens systèmes IT vers le nouveau système, Air France ayant réalisé cette opération l’année précédente.

Lors des World Air Cargo Awards (WACA) 2025, Air France-KLM Cargo a été désignée Meilleure compagnie aérienne européenne. Cette distinction récompense les compagnies aériennes ayant fait preuve d’une performance exceptionnelle, offrant un service d’excellence de manière constante, démontrant un leadership fort et contribuant au développement du secteur du fret aérien, à l’échelle mondiale ou régionale.

Transavia : La croissance des recettes et l’amélioration du yield soutiennent les résultats du deuxième trimestre malgré des pressions sur les coûts

Transavia





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2025 variation 2025 variation Passagers (en milliers) 7 506 +12,9% 12 078 +11,3% Capacité (millions de SKO) 14 266 +11,4% 23 873 +12,3% Trafic (millions de PKT) 12 776 +11,2% 21 082 +11,0% Coefficient de remplissage 89,6% -0,1pt 88,3% -1,0pt Recette unitaire au SKO (cts €) 6,86 +2,9% 6,31 +1,8% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,77 +4,9 % 7,12 +3,9 % Chiffre d’affaires total (m€) 946 +12,2% 1 472 +12,8% Frais de personnel (m€) -212 +13,2% -404 +17,0% Carburant avions hors ETS (m€) -204 -7,2% -358 -3,3% Autres charges d’exploitation (m€) -406 +21,6% -706 +20,7% Dépréciations & Amortissements (m€) -113 +48,6% -199 +37,3% résultat d'exploitation (m€) 12 -15 -193 -54 marge d'exploitation (%) 1,3 % -1,9pt -13,1 % -2,5pt

La capacité de Transavia en sièges-kilomètres offerts a augmenté de 11,4%, tandis que le trafic a progressé de 11,2%, conduisant ainsi à un coefficient de remplissage globalement stable. La recette unitaire a progressé de +2,9%, soutenue par une évolution positive du yield tant chez Transavia France que chez Transavia Pays-Bas. Cependant, aux Pays-Bas, Transavia a fait face à une concurrence accrue, en partie liée à une redirection de capacité depuis le Moyen-Orient vers d’autres destinations européennes, ce qui a exercé une pression sur les recettes unitaires. Par ailleurs, l’augmentation des tarifs de Schiphol combinée à la hausse de la taxe sur les billets l’an dernier, entraînant une augmentation du prix des billets, a poussé certains voyageurs vers des aéroports allemands. En France, la performance a été affectée par une grève ayant conduit à d’importantes compensations clients. Globalement, le coût unitaire a augmenté de 4,9% malgré la baisse des prix du carburant, principalement en raison d’une hausse de l’activité de leasing avec équipage pour Transavia Pays-Bas.

Activité de maintenance : croissance à deux chiffres et amélioration de la marge d'exploitation

Maintenance





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires total (m€) 1 378 +14,6% 2 789 +15,0% Dont Chiffre d’affaires externe (m€) 562 +19,3% 1 153 +15,2% Dépenses externes (m€) -885 +11,3% -1 813 +13,1% Frais de personnel (m€) -320 +7,8% -638 +8,0% Dépréciations & Amortissements (m€) -103 +40,7% -203 +22,1% résultat d'exploitation (m€) 70 +33 135 +69 marge d'exploitation (%) 5,1 % +2,0pt 4,8 % +2,1pt

L’activité Maintenance a poursuivi sa forte croissance du chiffre d’affaires externe au premier trimestre 2025 avec une augmentation à deux chiffres de +19,3 %, montrant notamment une forte reprise sur le segment moteur, tandis que le chiffre d’affaires total a progressé de 14,6 %. Le résultat d'exploitation a augmenté de 33 millions d'euros et la marge d'exploitation s’est établie à 5,1 %, représentant une hausse de 2,0 points par rapport à 2024.

Le 17 juin, AFI KLM E&M, la branche MRO d'Air France-KLM, et AerCap ont annoncé être entrés en négociations exclusives en vue de la création d'une coentreprise dédiée à la location de moteurs LEAP. Les deux parties envisagent de détenir et de gérer conjointement une flotte de moteurs CFMI LEAP-1A et LEAP-1B, permettant d'assurer la continuité des opérations des flottes Airbus A320neo et Boeing 737 MAX, pendant que les moteurs sont envoyés en visite atelier (quick-turn ou restauration de performance) au sein du réseau MRO d’AFI KLM E&M.

La création de cette coentreprise, encore soumise aux approbations nécessaires, viendrait renforcer la position d’Air France-KLM sur le marché du MRO, en s’appuyant sur l’expertise combinée et complémentaire des deux partenaires en matière de location de moteurs, de gestion d’actifs et de services MRO, afin de proposer une offre de support complète à ses clients dans le monde entier.

Au cours du deuxième trimestre 2025, AFI KLM E&M a également finalisé et annoncé plusieurs contrats MRO majeurs de long terme, notamment :

un contrat de 13 ans avec le groupe Saudia pour la maintenance des moteurs GE90 de la flotte Boeing 777 de Saudia,

un accord avec Salam Air pour des opérations de maintenance rapide (quick-turn) sur moteurs LEAP-1A,

un contrat de 3 ans avec Kuwait Airways portant sur les groupes auxiliaires de puissance (APU) de sa flotte Boeing 777,

et une extension du support actuel de maintenance moteurs pour les Boeing 777 long-courriers d’Air Austral.

Grâce à ces nouveaux contrats, l’activité MRO d’Air France-KLM renforce encore sa position sur le marché et étoffe son carnet de commandes sur des segments stratégiques clés.

Amélioration significative du résultat d'exploitation d’Air France au T2, portée par la hausse de la recette unitaire

Groupe Air France

Deuxième Trimestre Premier Semestre 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 5 181 +7,9% 9 527 +7,8% Frais de personnel (en m€) -1 440 +3,9% -2 810 +7,0% Carburant avions hors ETS (m€) -951 -11,3% -1 903 -7,5% Autres charges d’exploitation (en m€) -1 842 +6,0% -3 592 +6,3% Dépréciations & Amortissements (en m€) -458 +11,3% -913 +10,8% Résultat d'exploitation (en m€) 490 +295 308 +361 Marge d'exploitation (%) 9,5% +5,4pt 3,2% +3,8pt

Au deuxième trimestre, le résultat d'exploitation s'est établi à 490 millions d'euros, soit 295 millions d'euros de plus que l'année précédente, principalement grâce à une forte performance de la recette unitaire (+3,4% par rapport au T2 2024) reflétant l’absence de l’impact des Jeux Olympiques en 2024 (-40m€), une demande soutenue en cabine premium, des recettes unitaires élevées, ainsi qu’une baisse des prix du carburant. Le groupe Air France a ainsi atteint une marge d'exploitation de 9,5%, en progression de +5,4pt par rapport à 2024, et ce malgré la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), entrée en vigueur le 1er mars 2025, dont l’effet attendu sur le résultat d'exploitation annuel est estimé entre 90 et 170 millions d’euros.

KLM : marge d'exploitation sous pression en raison de tensions sur les coûts

Groupe KLM

Deuxième Trimestre Premier Semestre 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 3 399 +4,0% 6 345 +5,7% Frais de personnel (en m€) -1 030 +6,8% -2 047 +4,3% Carburant avions hors ETS (m€) -648 -12,3% -1 289 -9,8% Autres charges d’exploitation (en m€) -1 250 +17,8% -2 469 +15,0% Dépréciations & Amortissements (en m€) -274 +12,5% -542 +9,4% Résultat d'exploitation (en m€) 197 -63 -2 +28 Marge d'exploitation (%) 5,8% -2,2pt 0,0% +0,5pt

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 4,0%, en ligne avec la croissance de la capacité. Les recettes unitaires ont augmenté pour les réseaux passages, le cargo et Transavia, bien que les coefficients de remplissage aient reculé pour les trois activités.

L’évolution du résultat d'exploitation reflète l’impact du sommet de l’OTAN en juin et la base de comparaison élevée liée à un élément exceptionnel favorable à la maintenance enregistré l’année précédente. L’amélioration a été limitée par la hausse des redevances aéroportuaires à Schiphol, l’immobilisation de sept Boeing 787 en mai, et la revalorisation salariale liée à l’accord collectif de juillet 2024, partiellement compensées par la mise en œuvre des initiatives du programme Back on Track.

Le programme Back on Track a généré 185 millions d’euros d’économies comme prévu au premier semestre, grâce à diverses initiatives d’optimisation de coûts et d’amélioration des recettes, notamment dans le domaine de la maintenance. Cette dernière a contribué à la performance en augmentant les revenus tiers et en réduisant les coûts liés aux non-performances chez KLM. Des gains de productivité ont par ailleurs été constatés au deuxième trimestre chez le personnel au sol et les équipages de cabine, bien qu’une accélération supplémentaire dépende en partie de l’issue des négociations collectives en cours. Par ailleurs, les redevances aéroportuaires à Schiphol ont été augmentées en avril et les coûts de maintenance demeurent élevés.

Malgré ces vents contraires, notamment le report de la mise en œuvre de l’accord collectif, l’objectif de générer des économies de coûts à hauteur de 450 millions d’euros du programme Back on Track est maintenu.

Flying Blue enregistre une solide croissance et une marge robuste au deuxième trimestre

Flying Blue Miles

Deuxième Trimestre Premier Semestre 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 226 +18 425 +21 Dont Chiffre d’affaires externe (en m€) 155 +16 285 +13 Résultat d'exploitation (en m€) 60 +6 106 +5 Marge d’exploitation (%) 26,5% 0,5pt 24,9% -0,0pt

Au deuxième trimestre, Flying Blue a généré un chiffre d’affaires total de 226 millions d’euros, incluant les recettes provenant des compagnies aériennes partenaires ainsi que des partenaires non aériens. La marge d'exploitation s’est établie à 26,5%.

Flying Blue a enregistré une solide performance au deuxième trimestre grâce à :

Une forte croissance des recettes liées aux miles générés par des partenaires non aériens,

Le développement récent de partenariats (Uber, Revolut) ainsi qu’un accent mis sur la conquête de nouveaux partenaires,

Un retour à une disponibilité normale des sièges en avril et mai pour l’utilisation des miles, tandis que le mois de juin a connu une disponibilité moindre comparé à l’année précédente, en raison des Jeux Olympiques.





Nb : Le résultat des deux compagnies et de Flying Blue n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’éliminations intra-Groupe.

******

Les auditeurs externes ont effectué des procédures d'examen limité. Leur rapport d'examen limité a été publié à la suite de la réunion du conseil d'administration

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 31 juillet 2025 à partir de 8h00 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 31 juillet 2025 à 09h30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

https://channel.royalcast.com/landingpage/airfranceklm/20250731_1/

Relations Investisseurs Presse Michiel Klinkers Marouane Mami +33 1 41 56 56 00 Michiel.klinkers@airfranceklm.com Marouane.mami@airfranceklm.com mail.mediarelations@airfranceklm.com

Compte de résultat

Deuxième Trimestre Premier Semestre (en millions d’euros) 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Produits des activités ordinaires 8 443 7 949 6 % 15 608 14 603 7 % Carburant avions -1 599 -1 811 -12 % -3 192 -3 485 -8 % Quotas de CO 2 -81 -63 29 % -151 -125 21 % Affrètements aéronautiques -126 -124 2 % -232 -247 -6 % Redevances aéronautiques -604 -523 15 % -1 116 -976 14 % Commissariat -246 -232 6 % -471 -434 9 % Achat d’assistance en escale -543 -510 6 % -1 041 -974 7 % Achats et consommations d'entretien aéronautique -848 -790 7 % -1 824 -1 598 14 % Frais commerciaux et de distribution -284 -275 3 % -568 -553 3 % Autres frais -490 -503 -3 % -1 013 -993 2 % Frais de personnel -2 475 -2 351 5 % -4 867 -4 596 6 % Impôts et taxes hors impôt sur le résultat -39 -39 — % -102 -96 6 % Production capitalisée 336 361 -7 % 755 728 4 % Autres produits et charges d'exploitation courants 26 81 -68 % 80 91 -12 % Amortissements, dépréciations et provisions -734 -657 12 % -1 457 -1 321 10 % Charges opérationnelles -7 707 -7 436 4 % -15 199 -14 579 4 % Résultat d’exploitation courant 736 513 43 % 409 24 nm Cessions de matériels aéronautiques -1 -4 -75 % -2 15 nm Autres produits et charges non courants -9 -116 -92 % -10 -118 -92 % Résultat des activités opérationnelles 726 393 85 % 397 -79 nm Charges d’intérêts -147 -154 -5 % -309 -314 -2 % Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 45 78 -42 % 102 170 -40 % Coût de l’endettement financier net -102 -76 34 % -207 -144 44 % Autres produits et charges financiers 297 -103 nm 398 -213 nm Résultat avant impôts des entreprises intégrées 921 214 nm 588 -436 nm Impôts -279 -49 nm -176 119 nm Résultat net des entreprises intégrées 642 165 nm 412 -317 nm Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 7 – nm -11 3 nm Résultat net 649 165 nm 401 -314 nm Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 44 44 — % 87 86 1 % Résultat net : Propriétaires de la société mère 605 121 nm 314 -400 nm

Note : la somme des « salaires et coûts connexes » dans la section « Revue d'activités » ne correspond pas au chiffre mentionné ci-dessus en raison des frais généraux, de l'IT et d'autres activités qui ne sont pas directement liées au réseau, à la maintenance ou à Transavia.

Bilan consolidé

Actif 30 juin 2025 31 décembre 2024 (en millions d’euros) Goodwill 223 226 Immobilisations incorporelles 1 167 1 150 Immobilisations aéronautiques 13 392 12 347 Autres immobilisations corporelles 1 587 1 533 Droits d'utilisation 8 479 7 592 Titres mis en équivalence 205 216 Actifs de retraite 56 66 Autres actifs financiers non courants 1 066 1 369 Actifs financiers dérivés non courants 118 195 Impôts différés 518 662 Autres actifs non courants 448 214 Actif non courant 27 259 25 570 Autres actifs financiers courants 1 464 1 190 Actifs financiers dérivés courants 57 249 Stocks et en-cours 993 959 Créances clients 2 404 2 051 Autres actifs courants 1 271 1 260 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 850 4 829 Actifs détenus en vue de la vente 49 47 Actif courant 11 088 10 585 Total actif 38 347 36 155





Passif et capitaux propres 30 juin 2025 31 décembre 2024 (en millions d’euros) Capital 263 263 Primes d’émission et de fusion 7 560 7 560 Actions d’autocontrôle -27 -27 Titres subordonnés à durée indéterminée 1 554 1 078 Réserves et résultat -10 166 -10 638 Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère -816 -1 764 Titres subordonnés à durée indéterminée 2 088 2 530 Réserves et résultat 37 33 Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle 2 125 2 563 Capitaux propres 1 309 799 Provisions retraite 1 681 1 686 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants 4 513 4 493 Passifs financiers non courants 6 512 7 254 Dettes de loyers non courantes 4 864 4 714 Passifs financiers dérivés non courants 292 32 Impôts différés 2 2 Autres passifs non courants 807 904 Passif non courant 18 671 19 085 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants 1 096 1 181 Passifs financiers courants 1 952 1 692 Dettes de loyers courantes 922 982 Passifs financiers dérivés courants 324 137 Dettes fournisseurs 2 516 2 608 Titres de transport émis et non utilisés 5 606 4 097 Programme de fidélisation 906 906 Autres passifs courants 5 015 4 668 Concours bancaires 30 – Passif courant 18 367 16 271 Total capitaux propres et passifs 38 347 36 155

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 juin 2025

Période du 1er janvier au 30 juin 2025 2024 (en millions d’euros) Résultat net 401 -314 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 1 457 1 321 Dotations nettes aux provisions financières 150 141 Coût de la dette nette 206 144 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels 2 -21 Résultat sur cessions de filiales et participations – -2 Résultats non monétaires sur instruments financiers -2 6 Écart de change non réalisé -616 28 Résultats des sociétés mises en équivalence 11 -3 Impôts différés 103 -153 Autres éléments non monétaires 18 17 Flux de trésorerie liés à l’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement 1 730 1 164 Augmentation (diminution) du fonds de roulement 1 297 486 FLUX DE TRESORERIE LIES A L’EXPLOITATION 3 027 1 650 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées -11 -3 Produits liés à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées – 8 Investissements corporels et incorporels -2 315 -2 067 Produits de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 573 373 Intérêts reçus 88 156 Dividendes reçus 9 1 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 14 131 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT -1 642 -1 401 Paiements pour acquérir des actions d'autocontrôle -1 – Acquisition d’intérêts minoritaires sans changement de contrôle – -1 Émission de titres subordonnés 494 – Coupons sur titres subordonnés -65 -62 Émission de nouveaux emprunts 314 936 Remboursement d’emprunts -1 152 -1 260 Paiements de dettes de loyers -487 -442 Nouveaux prêts -146 -11 Remboursement des prêts 87 56 Intérêts payés -407 -386 Dividendes versés -1 – FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT -1 364 -1 170 Effets des variations de change et des reclassements sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants -30 18 Variation de la trésorerie nette -9 -903 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 4 829 6 181 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 4 820 5 278

Dette nette

(en millions d'euros) 30 juin 2025 31 décembre 2024 Passifs financiers courants et non courants 8 464 8 946 Dettes de loyers courantes et non courantes 5 786 5 696 Intérêts courus non échus -90 -138 Dépôts relatifs aux passifs financiers -90 -97 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -86 -98 Impact des dérivés devise/dettes 53 -45 Passifs financiers (I) 14 037 14 264 Trésorerie et équivalent trésorerie 4 850 4 829 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 1 030 1 046 Obligations 1 052 1 057 Concours bancaires courant -30 – Liquidités nettes (II) 6 902 6 932 Dette nette (I-II) 7 135 7 332

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

Deuxième Trimestre Premier Semestre (en millions d'euros) 2025 2024 2025 2024 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 1 121 881 3 027 1 650 Investissements corporels et incorporels -1 102 -1 413 -2 315 -2 067 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 256 348 573 373 Flux de trésorerie libre d'exploitation 275 -184 1 285 -44 Intérêts (payés) et reçus -224 -172 -319 -230 Paiements de dettes de loyers -234 -223 -487 -442 Flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté -183 -580 479 -716 Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (1) 122 120 244 850 Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté -61 -459 723 134

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid.

ssssss

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros) 30 juin 2025 31 mars 2025 31 déc 2024 30 sept 2024 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc 2023 30 sept 2023 Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 390 1 377 1 375 1 356 1 354 1 349 1 352 1 331 Immobilisations aéronautiques 13 392 12 835 12 347 12 607 12 197 11 646 11 501 11 296 Autres immobilisations corporelles 1 587 1 554 1 533 1 500 1 456 1 438 1 431 1 379 Droits d’utilisation 8 479 8 030 7 592 6 652 6 479 5 902 5 956 5 596 Titres mis en équivalence 205 212 216 240 134 134 129 127 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement , ICNE et dépôts liés aux dettes financières 194 196 195 218 211 214 219 191 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -5 167 -5 246 -5 224 -4 553 -4 700 -4 523 -4 346 -4 481 Fonds de roulement (2) -8 749 -8 984 -7 468 -7 422 -8 222 -8 284 -6 981 -7 804 Capitaux employés sur le bilan 11 331 9 974 10 566 10 598 8 909 7 876 9 261 7 635 Capitaux employés moyens (A) 10 617 8 420 Résultat d’exploitation courant 1 985 1 310 Dividendes reçus -1 -1 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -33 8 (Charge)/produit d’impôt normatif -536 -340 Résultat ajusté après impôt (B) 1 415 977 ROCE sur 12 mois glissants (B/A) 13,3% 11,6%

Par rapport aux périodes précédentes, le fonds de roulement a été retraité pour exclure le report des charges sociales et fiscales accordées suite au Covid

(2) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid

Coût unitaire au SKO

Deuxième Trimestre Premier semestre 2025 2024 2024 2023 Coût d’exploitation total (en m€) 7 706 7 435 15 199 14 579 Quotas de CO 2 (en m€) -81 -63 -151 -125 Total autres chiffre d’affaires (en m€) -794 -732 -1 665 -1 526 Coût net hors ETS (en m€) 6 832 6 640 13 383 12 928 Capacités produites exprimées en SKO 84 779 81 365 160 297 154 092 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 8,06 8,16 8,35 8,39 Variation brute -1,3% -0,5% Effet change sur les coûts nets (en m€) -76 4 Variation à change constant -0,1% -0,5 % Effet prix du carburant (en m€) -181 -369 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 8,06 7,85 8,35 8,15 Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS 2,7% 2,4%

Coût unitaire au SKO hors prix du carburant et ETS vs T1 2024 : +3,5%

Définition : Coût unitaire = (coût d’exploitation total - carburant - quotas de CO 2 - total autre chiffre d’affaires) / Capacité en SKO

Flotte du Groupe au 30 juin 2025

Type d’appareil AF (dont HOP!)5 KL (dont KLC & MP)4 Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart vs 31/12/24 B777-300 43 16 24 11 24 59 59 B777-200 18 15 29 1 3 33 33 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 12 1 10 1 12 12 1 A350-900 38 4 12 22 38 38 3 A330-300 5 5 5 5 A330-200 10 6 11 5 16 16 -1 Total Long-courrier 119 67 0 73 41 72 186 186 3 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 109 36 8 96 140 138 -1 B737-700 6 6 6 6 A321NEO 8 10 5 1 12 18 18 7 A321 14 7 7 14 14 A320 36 4 3 29 36 36 A320NEO 19 1 18 19 19 9 A319 8 6 2 8 7 -3 A318 6 5 1 6 6 A220-300 44 22 5 17 44 44 3 Total Moyen-courrier 108 50 138 96 18 182 296 293 15 Embraer 195 E2 23 23 23 19 1 Embraer 190 25 24 17 4 28 49 47 -2 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 13 Total Régional 38 64 0 30 18 54 102 96 -1 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 267 185 138 203 77 310 590 581 17

TRAFIC 2025

Activité réseaux passage

Deuxième Trimestre Semestre Total activité réseaux passage 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 19 752 19 097 +3,4 % 36 989 35 762 +3,4 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 61 621 59 884 +2,9 % 118 267 115 238 +2,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 70 511 68 563 +2,8 % 136 421 132 839 +2,7 % Coefficient de remplissage (%) 87,4 % 87,3 % +0,0pt 86,7 % 86,8 % -0,1pt Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 686 6 593 +1,4 % 12 989 12 810 +1,4 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 50 126 48 971 +2,4 % 97 481 95 638 +1,9 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 56 980 55 611 +2,5 % 111 498 109 315 +2,0 % Coefficient de remplissage (%) 88,0 % 88,1 % -0,1pt 87,4 % 87,5 % -0,1pt Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 652 2 565 +3,4 % 4 598 4 468 +2,9 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 18 954 18 180 +4,3 % 32 841 31 764 +3,4 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 741 20 686 +5,1 % 37 916 36 816 +3,0 % Coefficient de remplissage (%) 87,2 % 87,9 % -0,7pt 86,6 % 86,3 % +0,3pt Amérique latine Passagers transportés (milliers) 875 814 +7,5 % 1 789 1 684 +6,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 312 7 767 +7,0 % 16 859 16 037 +5,1 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 162 8 677 +5,6 % 18 642 17 843 +4,5 % Coefficient de remplissage (%) 90,7 % 89,5 % +1,2pt 90,4 % 89,9 % +0,6pt Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 461 1 535 -4,9 % 2 995 3 113 -3,8 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 588 11 897 -2,6 % 23 596 24 113 -2,1 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 022 13 448 -3,2 % 26 872 27 511 -2,3 % Coefficient de remplissage (%) 89,0 % 88,5 % +0,5pt 87,8 % 87,6 % +0,2pt Afrique Passagers transportés (milliers) 923 927 -0,4 % 1 896 1 901 -0,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 675 5 676 -0,0 % 11 813 11 795 +0,2 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 678 6 714 -0,5 % 14 057 13 917 +1,0 % Coefficient de remplissage (%) 85,0 % 84,5 % +0,4pt 84,0 % 84,8 % -0,7pt Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 774 751 +3,1 % 1 711 1 644 +4,1 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 597 5 451 +2,7 % 12 372 11 929 +3,7 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 377 6 086 +4,8 % 14 011 13 228 +5,9 % Coefficient de remplissage (%) 87,8 % 89,6 % -1,8pt 88,3 % 90,2 % -1,9pt Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 13 066 12 505 +4,5 % 24 000 22 952 +4,6 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 495 10 913 +5,3 % 20 786 19 600 +6,0 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 531 12 951 +4,5 % 24 923 23 523 +5,9 % Coefficient de remplissage (%) 85,0 % 84,3 % +0,7pt 83,4 % 83,3 % +0,1pt

Activité Transavia

Deuxième Trimestre Semestre Transavia 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 7 506 6 646 +12,9 % 12 078 10 853 +11,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 776 11 484 +11,2 % 21 082 18 985 +11,0 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 266 12 807 +11,4 % 23 873 21 261 +12,3 % Coefficient de remplissage (%) 89,6 % 89,7 % -0,1pt 88,3 % 89,3 % -1,0pt

Activité totale Groupe passage

Deuxième Trimestre Semestre Total Groupe 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 27 258 25 743 +5,9 % 49 067 46 615 +5,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 74 396 71 368 +4,2 % 139 349 134 223 +3,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 84 777 81 370 +4,2 % 160 294 154 099 +4,0 % Coefficient de remplissage (%) 87,8 % 87,7 % +0,0pt 86,9 % 87,1 % -0,2pt

Activité Cargo

Deuxième Trimestre Semestre Total Groupe 2025 2024 variation 2025 2024 variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 644 1 627 +1,1 % 3 340 3 249 +2,8 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 614 3 565 +1,4 % 7 077 7 018 +0,8 % Coefficient de remplissage (%) 45,5 % 45,6 % -0,1pt 47,2 % 46,3 % +0,9pt

Air France

Deuxième Trimestre Semestre Total activité réseaux passage 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 10 883 10 638 +2,3 % 20 435 19 832 +3,0 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 36 824 35 718 +3,1 % 70 828 68 542 +3,3 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 42 396 41 152 +3,0 % 82 025 79 244 +3,5 % Coefficient de remplissage (%) 86,9 % 86,8 % +0,1pt 86,3 % 86,5 % -0,1pt Long courrier Passagers transportés (milliers) 4 225 4 142 +2,0 % 8 203 8 023 +2,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 30 943 30 011 +3,1 % 60 203 58 389 +3,1 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 35 403 34 285 +3,3 % 69 139 67 039 +3,1 % Coefficient de remplissage (%) 87,4 % 87,5 % -0,1pt 87,1 % 87,1 % 0,0pt Court et moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 658 6 496 +2,5 % 12 232 11 809 +3,6 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 881 5 707 +3,0 % 10 625 10 153 +4,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 993 6 867 +1,8 % 12 886 12 205 +5,6 % Coefficient de remplissage (%) 84,1 % 83,1 % +1,0pt 82,5 % 83,2 % -0,7pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 922 810 +13,8 % 1 832 1 606 +14,1 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 112 2 047 +3,2 % 4 117 4 021 +2,4 % Coefficient de remplissage (%) 43,6 % 39,6 % +4,1pt 44,5 % 39,9 % +4,6pt

KLM

Deuxième Trimestre Semestre Total activité réseaux passage 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 8 869 8 459 +4,8 % 16 554 15 930 +3,9 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 24 797 24 167 +2,6 % 47 439 46 695 +1,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 28 114 27 409 +2,6 % 54 396 53 595 +1,5 % Coefficient de remplissage (%) 88,2 % 88,2 % +0,0pt 87,2 % 87,1 % +0,1pt Long-courrier Passagers transportés (milliers) 2 461 2 451 +0,4 % 4 786 4 787 — % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 19 183 18 961 +1,2 % 37 278 37 248 +0,1 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 577 21 325 +1,2 % 42 359 42 276 +0,2 % Coefficient de remplissage (%) 88,9 % 88,9 % -0,0pt 88,0 % 88,1 % -0,1pt Court et Moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 408 6 008 +6,7 % 11 768 11 144 +5,6 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 614 5 206 +7,8 % 10 161 9 447 +7,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 538 6 083 +7,5 % 12 037 11 318 +6,3 % Coefficient de remplissage (%) 85,9 % 85,6 % +0,3pt 84,4 % 83,5 % +0,9pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 722 816 -11,5 % 1 507 1 643 -8,3 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 502 1 518 -1,1 % 2 960 2 997 -1,2 % Coefficient de remplissage (%) 48,1 % 53,8 % -5,7pt 50,9 % 54,8 % -3,9pt





1 à prix de carburant et change constants et hors ETS

2 Flotte de nouvelle génération /Flotte en opération

3 Les données ne font l’objet d’aucune vérification externe et sont basées sur les meilleures estimations

4 Les données ne font l’objet d’aucune vérification externe et sont basées sur les meilleures estimations

5 Hors Transavia

Pièce jointe