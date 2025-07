2025. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tulemuste tutvustamise eesti keelne veebiseminar toimub 31. juulil kell 13:00, täiendav info.



2025. aasta esimeses pooles, nii I kui II kvartalis, jätkus turu elavnemine. Lisaks sõlmitud võlaõiguslepingutele (VÕL) oli huvi suur ka tasuliste broneeringute vastu uutes projektides. Kvartali jooksul sõlmisime kokku 31 VÕL (2025 I kvartal: 25; 2024 II kvartal: 47) ning kokku oleme kuue kuu jooksul sõlminud 56 VÕL (2024: 63). Suurima panuse kvartali jooksul sõlmitud uutesse lepingutesse andsid müügid peagi uute eluhoonete ehitusega alustatavas Luuslangi projektis ning ehituses olevas Regati arendusprojektis. Kvartali müügitulemustele andsid suurima panuse valminud ja üle antud Iseära korterid. Valmiskodude müük toimus Luuslangi projektis.

Nädalane müügi suhtarv, mis peegeldab pakkumisest nii VÕL kui tasulise broneeringu alusel välja minevaid kodusid, saavutas kvartali jooksul viimaste aastate kõrgeima taseme, ületades mai kuus 4%, ning kvartali keskmine tulemus (2,6%) ületas nii 2025. aasta I kvartali keskmist (1,8%) kui pikaajalist keskmist. Pikaajaliseks keskmiseks tasemeks võib pidada 1,5-2,0%.

Perioodi jooksul sõlmitud võlaõiguslepinguid, mida ei anta sama perioodi jooksul asjaõiguslepingu alusel üle, käsitleme ettemüügina. Kvartali alguse seisuga oli varasema ettemüügi hinnanguline rahaline maht 40,7 miljon eurot (2025 aasta algus: 35,6 miljon eurot), millest kõik projektides, mille ehitus valmib 2025. aasta jooksul. Kvartali jooksul sõlmisime uusi lepinguid 7,8 miljoni euro müügitulu mahus ning ettemüük moodustus kvartali jooksul tehtud uutest müükidest 5,9 miljon eurot. Sealhulgas ka 2026. aastal valmivates ehitustes. Koos varasema ettemüügiga läheme 2025. aasta teisele poolaastale vastu 88 võlaõigusliku lepinguga 2025. aasta jooksul valmivates ehitustes ja müügitulu mahuga 38,2 miljon eurot.

2025. aasta II kvartalis valmisid Iseära projekti II etapi kortermajad ning kvartali jooksul andsime klientidele asjaõiguslepingu alusel üle 32 kodu. Lisaks andsime Luuslangi arenduses üle 3 juba varem valminud kodu. Kokku andsime kvartalis üle 35 pinda (2025 I kvartal: 6; 2024 II kvartal: 29). II kvartali müügituluks kujunes 7 388 tuhat eurot (2025 I kvartal: 1 931 tuhat eurot; 2024 II kvartal: 8 546 tuhat eurot) ning kvartali puhaskasumiks 974 tuhat eurot (2025 I kvartal: -705 tuhat eurot; 2024 II kvartal: 443 tuhat eurot).

Aasta esimese kuue kuu jooksul oleme kokku üle andnud 41 uut kodu (2024: 41), teeninud 9 319 tuhat eurot müügitulu (2024: 12 045 tuhat eurot) ning 269 tuhat eurot puhaskasumit (2024: 293 tuhat eurot).

Raha ja raha ekvivalentide saldo vähenes kvartali jooksul 342 tuhande euro võrra 9 574 tuhande euroni ning varade maht kasvas kvartali jooksul 6 340 tuhande euro võrra tõustes perioodi lõpuks 95 149 tuhande euroni. Varade maht suurenes eelkõige seoses Regati projekti ehitusega.

Laenukohustiste maht suurenes kvartali jooksul 1 856 tuhande euro võrra, ulatudes 59 540 tuhande euroni. Uusi ehituse pangalaene väljastati kvartalis kokku 7 078 tuhande euro ulatuses (sh Regati projektis 5 390 tuhat eurot), kuid koos tagasimaksetega oli netokasv 3 693 tuhat eurot. Muid laenukohustusi vähendasime kvartalis 1 800 tuhande euro võrra. Järgmisel kvartalil me laenukohustiste kogumahu olulisi muutusi ei prognoosi, ent aasta lõpus väheneb see ehituste valmimise ja kodude üleandmiste tõttu märkimisväärselt.



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 30.06.2025 31.12.2024 30.06.2024 Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 9 574 5 905 8 530 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 438 1 270 653 Ettemaksed 355 385 617 Varud 80 342 67 902 60 785 Käibevarad kokku 91 708 75 462 70 584 Põhivarad Ettemaksed 44 44 0 Kinnisvarainvesteering 1 960 1 350 1 064 Põhivara 342 423 404 Immateriaalne põhivara 439 401 358 Vara kasutusõigus 656 618 390 Põhivarad kokku 3 441 2 836 2 217 VARAD KOKKU 95 149 78 298 72 801 Lühiajalised kohustised Laenukohustised 1 436 6 405 10 053 Võlad tarnijatele ja muud võlad 15 304 11 234 8 814 Eraldised 40 99 1 570 Lühiajalised kohustised kokku 16 780 17 739 20 437 Pikaajalised kohustised Laenukohustised 58 104 40 851 33 684 Võlad tarnijatele ja muud võlad 1 734 1 398 753 Eraldised 100 72 41 Pikaajalised kohustised kokku 59 939 42 322 34 478 Kohustised kokku 76 719 60 061 54 915 OMAKAPITAL Aktsiakapital 1 200 1 200 1 185 Ülekurss 9 580 9 562 9 405 Optsioonireserv 339 317 416 Omaaktsiad -7 -9 0 Kohustuslik reservkapital 120 118 118 Eelmiste perioodide jaotamata kasum /-kahjum 6 931 6 491 6 468 Aruandeaasta kasum /-kahjum 268 558 293 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 18 431 18 237 17 886 Omakapital kokku 18 431 18 237 17 886 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 95 149 78 298 72 801



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) 2025 II kvartal

(aprill-juuni) 2024 II kvartal

(aprill-juuni) 2025 6 kuud

(jaanuar-juuni) 2024 6 kuud

(jaanuar-juuni) Müügitulu 7 388 8 546 9 319 12 045 Müüdud kaupade ja teenuste kulu -5 624 -6 983 -7 322 -9 964 Brutokasum 1 764 1 563 1 997 2 081 Turustuskulud -580 -376 -1 034 -651 Üldhalduskulud -379 -344 -840 -642 Muud äritulud 200 12 222 12 Muud ärikulud 7 -3 -20 -7 Ärikasum 1 012 852 325 793 Finantstulu 22 10 36 25 Finantskulu -32 -250 -65 -356 Finantstulud ja –kulud kokku -10 -239 -29 -331 Kasum enne tulumaksu 1 002 612 296 462 Tulumaksukulu -28 -169 -28 -169 Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum 974 443 268 293 Emaettevõtte omanike osa 974 443 268 293 Aruandeperioodi koondkasum /-kahjum 974 443 268 293 Emaettevõtte omanike osa 974 443 268 293 Tavakasum /-kahjum aktsia kohta 0.081 0.037 0.022 0.025 Lahustatud kasum /-kahjum aktsia kohta 0.080 0.036 0.022 0.024



Kliendi teekonna erinevates etappides kogutav kliendirahulolu tagasiside viimase 12-kuu hinnang jäi kvartali lõpuks 9,5 punktini 10-st (2025 I kvartal: 9,5; 2024 II kvartal: 8,0).

Olulisemad sündmused arendusprojektides

Aprillis sõlmis Liven AS koostöölepingu Oma Grupp OÜ-ga Põhja-Tallinnas, aadressil Erika 6a ja 6b asuval kinnistul Peakorteri arenduseprojekti I etapi elluviimiseks. Ligikaudu 5 000 m2 müüdava pinna ja 68 koduga elukvartalisse on PIN Arhitektid OÜ projekteerinud kaks kuuekorruselist eluhoonet ning üheksakorruselise hoone kombinatsioonis rekonstrueeritavast veetornist ja selle peale rajatavast uuest hooneosast. Kvartali jooksul algas projekti eelmüük, ehituse algus on planeeritud 2025 sügisel ning projekti ehitusetööde lõpp on kavandatud 2027. aastasse. Projekti viib ellu Liven AS-i ja Oma Grupp OÜ ühisettevõte EK 6 OÜ ning ehituse peatöövõtja on Oma Ehitaja AS. Liven AS omandab osaluse ühisettevõttes 2025. aasta III kvartalis.

Aprillis alustasime Tallinna kesklinnas Uue Maailma asumis asuva Virmalise arendusprojekti kodude eelmüügiga. Virmalise projektis valmib 28 kodu, mille ehitustööde algus on planeeritud 2025. aasta kolmandas kvartalis (juulis väljastati ehitusluba) ning lõpp 2026 aastal.

Kvartali jooksul valmisid Iseära teise etapi kortermajad ning mai-juuni jooksul andsime klientidele üle 89% etapis valminud kodudest.

Juunis sõlmisime võlaõiguslepingu Kadaka 88 kinnistul asuva äripinna osa võõrandamiseks. Seoses tehingu ja võõrandatava kinnistu osa ümberklassifitseerimisega kinnisvarainvesteeringuks on tehingu mõju kajastatud muu äritulu all.

Suvel jõudsime Wohngarteni projektis oluliste verstapostideni: sõlmiti esimesed võlaõiguslikud lepingud tulevaste koduomanikega ning peatöövõtuleping kodude ehitamiseks. Aruandekuupäeva järgselt sõlmisime peatöövõtulepingu ka Mitt & Perlebach OÜ-ga Luuslangi II etapi esimeste eluhoonete ehitamiseks. Ehitustööd algavad 2025. aasta 1. augustil ning 39 uue kodu valmimine on kavandatud 2026. aasta sügisesse.

Korraline aktsionäride üldkoosolek

Liven AS-i korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 14. mail. Koosolekust võttis osa 22 aktsionäri, kes esindasid 99,3% kõigist häältest. Aktsionärid kinnitasid 2024. majandusaasta aruande, otsustasid maksta dividendipoliitika kohaselt 180 tuhat eurot dividende (25% 2024. aasta tulumaksueelsest kasumist) ning määrata KPMG Baltics OÜ 2025-2026 aastate audiitoriks.

Olulisemad arengud majanduskeskkonnas aruandeperioodil

Ka 2025. aasta II kvartalis jätkus läbi kogu eelneva aasta nähtud 6-kuu Euribori (Euribor) langustrend. Kvartali lõpuks oli Euribori määr langenud 2,05%-ni (31.03.2025: 2,34%; 31.12.2024: 2,57%).

Kuna inflatsioon euroalal on langenud Euroopa Keskpanga pikaajalise eesmärgi lähedale (2%) ning et toetada Euroopa Liidu majanduskasvu Ameerika Ühendriikide poolt seatud tollitariifide negatiive mõju vähendamist jätkas Euroopa Keskpanga nõukogu oma rahapoliitika lõdvendamist langetades baasintressimäärasid 2025. esimese poole aasta jooksul neljal korral (kokku 100 baaspunkti). Majandusanalüütikute hinnangul võib aasta teisel poolel järgneda veel üksikuid intressimäärade kärpeid, kuid kuna inflatsioon püsib eesmärgi lähedal, prognoositakse pigem intressimäärade stabiliseerumist või mõõdukat langust.

Eestis oli 2025. aasta II kvartalis aastane tarbijahindade kasvutempo Euroalast kiirem ning hinnad kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,8% (2025 I kvartal: 4,4%; 2024 II kvartal: 2,5%). Eesti Panga värskeima prognoosi kohaselt kujuneb 2025. aasta keskmine inflatsioon tootmiskulude, maksutõusude ja jätkuva palgatõusu mõjul ligikaudu 5,4%. Tarbijahinnaindeks on viimase kuue kuu jooksul tõusnud 2,9%.

Statistikaameti andmetel kasvas 2025. aasta II kvartalis keskmine brutopalk aastases võrdluses 7,5%, ületades tarbijahindade kasvu. Tarbijate kindlustunne püsis siiski jätkuvalt ja juba pikalt väga madal. Alates 2022. aastast peavad tarbijad püsikaupade soetamist soodsamaks pigem järgmise 12 kuu jooksul kui praegu, mistõttu on üldine meelsus jätkuvalt olla ootel ja lükata ostuotsuseid edasi. Konjunktuuriinstituudi viimaste andmete põhjal on tarbijate kindlustunde indikaator II kvartalis jätkuvalt väga madal. Keskmine brutopalk on viimase kuue kuu jooksul kasvanud kahe kvartali lõikes 7,3%. Tarbijate kindlustunne on samal ajal püsinud stabiilselt väga madalal tasemel.

Maa- ja Ruumiameti ostu-müügistatistika põhjal kasvas korterite (eluruumide) tehingute arv Tallinnas 2025. aasta II kvartalis 6,9% võrreldes eelneva kvartaliga (2025 II kvartal: 2 291; 2025 I kvartal: 2 133 tehingut). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli kasv 15,6%, mis viitab koduostjate aktiivsuse suurenemisele. Tehingute arv 2025. aasta esimesel poolaastal ulatus 4 424-ni, ületades eelmise aasta sama perioodi 16,8% võrra (2024 I poolaasta: 3 682 tehingut). Tehingute aktiivsus on kasvanud eeskätt järelturul, kuid elavnemist on märgata ka uusarenduste segmendis, viidates turu järkjärgulisele taastumisele.

Võrreldes 2025. aasta I kvartaliga püsisid uusarenduste pakkumishinnad 2025. aasta II kvartalis sarnasel tasemel, kasvades vaid 0,65% võrra. Turult kogutud andmete põhjal kasvas tehtud tehingute arv eelneva kvartaliga võrreldes 29% võrra (2025 I kvartal: 407 tehingut; 2024. IV kvartal: 559 tehingut), jäädes sarnasele tasemele 2024. aasta II kvartali müügitulemustega (513 tehingut). 2025. aasta esimese poolaastaga on pakkumiste arv kasvanud 9,7% ning keskmine ruutmeetri hind 2,6%, viidates mõõdukale pakkumise kasvule ja hinnatõusule. Käibemaksumäära tõus 1. juulist (22%-lt 24%-le) suurendab lõpptarbija hinnakoormust, avaldades uusarenduste turule negatiivset mõju järgmistes kvartalites.

Müümata valmiskorterite varu ulatus II kvartali lõpu seisuga hinnanguliselt 1 008 korterini (2025 I kvartal: 990; 2024 II kvartal: 904). Varu on püsinud viimase 10 kuu jooksul suhteliselt stabiilsena, jäädes ligi 1 000 korteri tasemele. Ehk koduotsijate valikuvõimalused ning turukonkurents jätkuvalt kõrgel tasemel.

Tuleviku väljavaade

Alates käesoleva aasta kevadest on Liveni pakkumisse lisandunud mitmeid uusi projekte, mille vastu on olnud aktiivne huvi ning mille osas on kliendid teinud arvukalt tasulisi broneeringuid. Käesoleva aasta teises pooles ootame seetõttu võlaõiguslike müügilepingute arvu kasvu ning uute projektide ehitustega alustamist.

Majanduskeskkonna osas ja uue elukondliku kinnisvara nõudluse osas ootame ka järgnevatel kuudel jätkuvat taastumist kuid turg ja nõudlus jäävad paljuski sõltuma väliskeskkonna tegurite, eelkõige intressimäärade, geopoliitika, maksukeskkonna ja tarbijate kindlustunde arengutest. Intressimäärade ja reaalpalkade osas on üldine ootus, et paranemine jätkub ka 2025. aasta teises pooles, toetades kinnisvara kättesaadavuse kasvu. Küll aeglustuvas tempos. Täiendavalt aeglustavad ka 2025. aasta alguses tõusnud tulumaksumäär, lisandunud maksud, alates juulist kerkinud käibemaksumäär ning jätkuvalt suhteliselt kõrge inflatsioon kättesaadavuse paranemise tempot.

Jätkuvalt ootame pikaleveninud planeeringute menetluste lõpule jõudmist 2025. aasta jooksul nii Kadaka tee 88, Juhkentali 48 kui ka Erika 12 kinnistute osas.

2025. aasta II kvartali ja esimese poolaasta finantstulemused on olnud suures plaanis ootuspärased, arvestades arendusprojektide ehituse lõppemise ajastust ja müügimahtusid. 2025. aastal on meil jätkuvalt võimalik üle anda kokku kuni 194 elu- ja äripinda (6 kuu jooksul üle antud 41 ehk 21%) maksimaalselt kuni 75 miljoni euro suuruse müügitulu mahus (6 kuu jooksul teenitu 9,3 miljon eurot müügitulu ehk 12%).

Viimase poole aasta müügitempode jätkudes ootame jätkuvalt 2025. aastal müügitulu suurusjärgus 55 miljon eurot ning püsib eeldus 20%-lise omakapitali puhasrentaabluse saavutamiseks. 2025. teisel poolaastal lõppeb ehitus ja anname üle kodusid Iseära projekti ridamajades ning Regati projektis. Enamuse müügitulust ja kasumist teenime aasta teises pooles, eelkõige viimases kvartalis. II kvartali lõpuks on meil nimetatud valmivates projektides sõlmitud võlaõigusleping 88 pinna osas ja 38 miljoni euro müügitulu mahus (31.03.2025: 104 ja 41 miljon eurot; 31.12.2024: 86 ja 36 miljon eurot).

Seoses ehituste valmimise ja kodude üleandmistega prognoosime aasta lõpuks laenukohustiste saldo vähenemist tasemele, mis jääb allapoole käesoleva aasta algust. Ehituslaenude maht on Liveni ärimudelile omaselt tsükliline ning sõltub suurel määral arendusportfelli koosseisust, mistõttu eeldame 2026. aasta esimeses pooles taas laenumahu kasvu, eelkõige seoses ehituste finantseerimisega.

Kinnisvaraarendusele on iseloomulik tulemuste pikk viitaeg ning müügimahtude kasvule eelnevatel perioodidel toimuv turunduskulude kasv. Teises kvartalis jätkasime aktiivselt uute projektide ja etappide ettevalmistamist ning eelmüüki, mis suurendasid perioodi turunduskulusid, kuid mille müügitulu ja kasum kajastub alles 2026. aasta majandustulemustes. Samuti lisandus Erika tn 6a ja 6b arendusprojektiga, mille mõju kajastub 2027. aasta tulemustes.

Liveni arendusportfellis on piisavalt mahtu järgnevaks 4–5 aastaks, kuid arendusportfelli suurendamiseks otsime aktiivselt uusi kinnistuid ning peame läbirääkimisi nende omandamiseks või arendamiseks koostöös maaomanikega.



