Blue Marine ehitustöödega alustamine ja tütarettevõtete loomine Lätis

AS Pro Kapital Grupp annab teada, et on alustanud Blue Marine hoone ehitustöid, mis on järgmine arendusetapp prestiižses Klīversala kvartalis Riias.

UNESCO maailmapärandi kaitsealale jääv ligi viie hektari suurune Klīversala kvartal paikneb ainulaadses asukohas, Daugava jõe kaldal ja Āgenskalnsi lahe ääres.

Blue Marine, mis on oma nime saanud lähedal asuva jõe ja naabruses asuva jahisadama järgi, peegeldab vaikset ja luksuslikku elustiili. Tegemist on 7-korruselise elamuhoonega, kus on 96 hoolikalt läbimõeldud 1-5-toalist korterit. Blue Marine on Klīversala Kvartali arenduse järgmine etapp ning saab olema lahutamatu osa sellest linnalikust tervikust, ühendades kaasaegse arhitektuuri, kvaliteetsed materjalid ja hästi läbimõeldud rohelise elukeskkonna. Projekti eesmärk on pakkuda elegantset ja jätkusuutlikku elukeskkonda, mida toetavad energiatõhusad lahendused ja ajatu disain. Arenduse juurde kuuluvad ka maa-alune parkla ning avar haljastatud sisehoov, mis ümbritseb hoonet.

Hoone arhitektuurse lahenduse autor on Aivars Kagainis, büroost Project Office Grietēns and Kagainis, mis on tuntud oma moodsa ja funktsionaalse, detailitäpse arhitektuuri poolest. Sisekujunduse on loonud Jana Korolova ja Andrey Korolyov, ühendades ajatuse ja mugavuse.

Projekti elluviimiseks asutas Grupp 2025. aasta juunis kaks tütarettevõtet:

SIA Pro Kapital Latvia Engineering, mis vastutab ehitusjuhtimise eest Lätis.

SIA Pro Kapital Latvia Engineering osakapitali suuruseks on 5 000€, mis kuulub ühingu asutamisel 100% SIA-le Pro Kapital Latvia. Uue asutatud ühingu juhatuse liikmeteks on AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse liige Edoardo Axel Preatoni ja AS-i Pro Kapital Latvia juhatuse liige Martins Kusins.

SIA BM Klīversala, mis loodi Blue Marine projekti arendamise eesmärgil.

SIA BM Kliversala osakapitali suuruseks on 2 600 000€, mis kuulub ühingu asutamisel 100% SIA-le Kliversala. Uue asutatud ühingu juhatuse liikmeteks on AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse liige Edoardo Axel Preatoni ja AS-i Pro Kapital Latvia juhatuse liige Martins Kusins.

Tütarettevõtete asutamine ei oma olulist mõju AS-i Pro Kapital Grupp (emitendi) majandustegevusele.

AS Pro Kapital Grupp informeerib investoreid börsisüsteemi kaudu täiendavalt, kui projekti osas on tehtud täiendavaid otsuseid.

Edoardo Axel Preatoni

Juhatuse liige

Tel: 614 4920

Email: prokapital@prokapital.ee