Être récompensé pour ses achats devient encore plus facile : Rakuten.ca lance les virements Interac®

TORONTO, 31 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Se faire payer pour magasiner vient d’atteindre le niveau supérieur. Rakuten.ca est ravi d’annoncer le lancement des virements Interac® comme toute nouvelle méthode de paiement. Plus rapide et plus sécuritaire, cette solution permet aux membres Rakuten de recevoir leur remise en argent directement dans leur compte bancaire en quelques minutes, par courriel.

Le virement Interac est le service canadien de transfert numérique d’argent de confiance, de banque à banque et en temps réel. Il permet aux membres de Rakuten de recevoir leur remise en argent directement dans leur compte bancaire en utilisant uniquement leur adresse courriel. Avec plus de 750 détaillants, dont H&M, New Balance, Sephora, Mejuri, Best Buy, Expedia, Sporting Life, Well.ca, HelloFresh et bien d'autres, des remises en argent sont offertes sur des achats allant de la mode et la beauté aux voyages, aux repas à emporter, aux cartes-cadeaux et plus encore. La nouvelle option de virement offerte par Rakuten signifie que les remises sont désormais versées dans le compte bancaire plus rapidement et de façon plus sécurisée. Les Canadiens peuvent désormais profiter de leurs récompenses encore plus tôt.

« Nous sommes très enthousiastes d’annoncer le lancement des virements Interac pour les paiements de remises en argent chez Rakuten. C’est un élément qui change la donne pour nos membres, qui bénéficient désormais d’un moyen plus rapide, plus fiable et incroyablement plus pratique de recevoir leurs remises.», explique Jennifer La Forge, directrice générale de Rakuten Canada. « Nous nous engageons à toujours améliorer l’expérience de nos membres, et l’intégration des virements Interac représente une avancée importante vers un service moderne, fluide et à la hauteur de leurs attentes. »

Quoi de neuf:

Les membres de Rakuten.ca peuvent maintenant choisir le virement Interac comme méthode de paiement pour leurs remises en argent

le virement Interac comme méthode de paiement pour leurs remises en argent Les paiements sont envoyés par courriel et arrivent généralement dans les minutes suivant un achat effectué via Rakuten.ca

Aucun renseignement bancaire requis, une adresse courriel suffit.



Cette nouvelle offre souligne l’engagement de Rakuten à offrir des options de paiement rapides, sécurisées et flexibles, adaptées aux besoins évolutifs des consommateurs canadiens.

Pour en savoir plus ou pour choisir le virement Interac comme mode de versement préféré, visitez www.rakuten.ca.

À propos de Rakuten.ca

Depuis plus de 10 ans, Rakuten.ca est un programme de récompenses d’achat de premier plan qui offre des remises en argent, des offres et des récompenses pour toutes vos marques préférées. En partenariat avec plus de 750 marques dans les domaines de la mode, des soins de santé et de beauté, des voyages, des services sur demande, des coffrets d’abonnements et plus encore, Rakuten aide les Canadiens à obtenir plus de valeur sur leurs achats. Depuis son lancement en 2012, Rakuten est devenu la plus grande expérience de récompenses d’achat au pays, et ses 7 millions de membres ont déjà gagné 140 millions de dollars en remises en argent simplement en magasinant via Rakuten. Pour plus d’information, visitez Rakuten.ca.