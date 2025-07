Axi récompensé par cinq prix aux World Business Outlook Awards 2025

SYDNEY, 31 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, courtier mondial de premier plan, a été distingué par cinq prix* décernés par les World Business Outlook Awards 2025, marquant une étape importante dans sa croissance continue et son engagement envers l’excellence :

Best CFD Provider Australia (Meilleur fournisseur de CFD en Australie)

Best Forex Trading Platform Australia (Meilleure plateforme de trading Forex en Australie)

Best 24/7 Customer Service Provider Australia (Meilleur service client 24 h/24 et 7 j/7 en Australie)

Best Forex Broker Australia (Meilleur courtier Forex en Australie)

Most User-Friendly Trading Experience Australia (Expérience de trading la plus intuitive en Australie)

« Nous sommes extrêmement fiers et honorés de recevoir ces cinq récompenses des World Business Outlook Awards », a déclaré Louis Cooper, directeur commercial chez Axi. « Cette reconnaissance reflète et renforce notre mission : aider nos traders et partenaires à prendre une longueur d’avance dans un secteur en constante évolution. De la mise à disposition d’une plateforme de trading de pointe à un service client de tout premier ordre, nous sommes ravis de voir nos efforts ainsi récompensés. »

Cette nouvelle distinction fait suite à une série d’autres réalisations notables pour Axi. Plus tôt cette année, le Global Business and Finance Magazine Awards a attribué à Axi le prix de la « Best Financial Institution 2025 » (Meilleure institution financière 2025) pour les marchés du Royaume-Uni, du Moyen-Orient et d’Amérique latine. En 2024, le courtier avait déjà suscité l’admiration du secteur en remportant le prix « Innovator of the Year » (Innovateur de l’année) au Dubai Forex Expo 2024. Cette même année, Axi avait été nommé Best Broker (MENA) (Meilleur courtier (MENA)), Most Trusted Broker (LatAm) (Courtier le plus digne de confiance (Amérique latine)), Most Reliable Broker (Europe) (Courtier le plus fiable (Europe)), et Best Introducing Broker Program (Asia) (Meilleur programme d’introduction de courtiers (Asie)) par les Global Forex Awards.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

*Ces prix ont été décernés au groupe de sociétés Axi.