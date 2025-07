アクシ (Axi)、2025年ワールド・ビジネス・アウトルック・アワード (World Business Outlook Awards) で5部門を受賞

シドニー発, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界をリードするグローバルブローカーであるアクシは、2025年ワールド・ビジネス・アウトルック・アワードにおいて5つの賞*を受賞し、同社の継続的な成長と卓越性への取り組みにおける重要なマイルストーンとなった。

オーストラリア最優秀CFDプロバイダー (Best CFD Provider Australia)

オーストラリア最優秀外国為替取引プラットフォーム (Best Forex Trading Platform Australia)

オーストラリア最優秀24時間年中無休カスタマーサービスプロバイダー (Best 24/7 Customer Service Provider Australia)

オーストラリア最優秀外国為替ブローカー (Best Forex Broker Australia)

オーストラリア最もユーザーフレンドリーな取引体験 (Most User-Friendly Trading Experience Australia)

アクシのCCOであるルイス・クーパー (Louis Cooper) は以下のように述べている。「ワールド・ビジネス・アウトルック・アワードから5つの賞を受賞できたことを、この上なく誇りに思うと同時に、身の引き締まる思いです。この評価は、進化の著しい業界においてトレーダーおよびパートナーが一歩先を行くための支援を行うという、当社の使命を反映し、後押しするものです。 最先端の取引プラットフォームを提供し、それを卓越したカスタマーサービスで支えるという当社の取り組みが改めて認められたことを、大変うれしく思います」。

最新の受賞は、アクシにとって一連の他の注目すべき受賞に続くものである。 本年初め、グローバル・ビジネス・アンド・ファイナンス・マガジン・アワード (Global Business and Finance Magazine Awards) は、アクシに対して英国、中東、ラテンアメリカ市場における「2025年最優秀金融機関 (Best Financial Institution 2025)」賞を授与した。 2024年には、ドバイ・フォレックス・エキスポ (Dubai Forex Expo) において「イノベーター・オブ・ザ・イヤー (Innovator of the Year)」賞を受賞し、業界内で広く称賛を集めた。 同年、アクシはグローバル・フォレックス・アワード (Global Forex Awards) において、「ベストブローカー (Best Broker)」(中東・北アフリカ)、「最も信頼されるブローカー (Most Trusted Broker)」(ラテンアメリカ)、「最も信頼できるブローカー (Most Reliable Broker)」(ヨーロッパ)、「ベスト・イントロデューシング・ブローカープログラム (Best Introducing Broker Program)」(アジア) に選出された。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい。

*これらの賞はアクシ・グループ各社に授与されたものである。