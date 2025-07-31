Axi 荣膺五项 2025 年世界商业展望奖

悉尼, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 行业领先的全球经纪商 Axi 在 2025 年世界商业展望奖 (World Business Outlook Awards) 评选中荣获五项大奖*，标志着该公司在实现持续增长和追求卓越的道路上迈出重要一步：

澳大利亚最佳差价合约提供商（Best CFD Provider Australia）

澳大利亚最佳外汇交易平台（Best Forex Trading Platform Australia）

澳大利亚最佳 24/7 全天候客户服务提供商（Best 24/7 Customer Service Provider Australia）

澳大利亚最佳外汇经纪商（Best Forex Broker Australia）

澳大利亚最用户友好的交易体验（Most User-Friendly Trading Experience Australia）

Axi 首席商务官 Louis Cooper 表示：“能够荣获世界商业展望奖的五项大奖，我们深感自豪与荣幸。 这一认可充分体现并强化了我们的使命，即助力我们的交易者和合作伙伴获得在这个快速发展的行业中保持领先所需的优势。 从提供一流的交易平台，到辅以顶级的客户服务，看到我们的努力得到认可，我们感到无比振奋。”

除这一最新荣誉外，Axi 还取得了一系列其他瞩目成就。 今年早些时候，在全球商业与金融杂志奖（Global Business and Finance Magazine Awards）评选中，Axi 凭借在英国、中东及拉丁美洲市场的表现，荣获“2025 年最佳金融机构”（Best Financial Institution 2025）奖。 2024 年，该经纪商在 2024 Dubai Forex Expo 博览会上摘得“年度创新者”（Innovator of the Year）奖，赢得了业界广泛赞誉。 同年，Axi 在 Global Forex Awards 评选中斩获多项殊荣，包括最佳经纪商（Best Broker）（中东和北非）、最值得信赖经纪商（Most Trusted Broker）（拉丁美洲）、最可靠经纪商（Most Reliable Broker）（欧洲）以及最佳介绍经纪商计划（Best Introducing Broker Program）（亚洲）。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取 Axi 的更多评论，请联系：mediaenquiries@axi.com

*这些奖项授予 Axi 集团公司。