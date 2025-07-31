Axi 獲頒 2025 年「世界商業展望獎」五項殊榮

悉尼, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界領先的全球經紀商 Axi 獲頒 2025 年「世界商業展望獎」(World Business Outlook Awards) 的五項殊榮*，彰顯其持續發展和追求卓越的重要里程碑：

澳洲最佳差價合約供應商 (Best CFD Provider Australia)

澳洲最佳外匯交易平台 (Best Forex Trading Platform Australia)

澳洲最佳全天候客戶服務供應商 (Best 24/7 Customer Service Provider Australia)

澳洲最佳外匯經紀商 (Best Forex Broker Australia)

澳洲最佳簡單易用交易體驗 (Most User-Friendly Trading Experience Australia)

Axi 商務總監 Louis Cooper 指出：「對於獲頒『世界商業展望獎』的五項殊榮，我們深感榮幸，同時也會保持謙卑之心。 這份肯定印證並強化了我們的使命：協助交易者與合作夥伴在這瞬息萬變的行業環境下保持領先優勢。 從提供頂尖交易平台以至配備一流客戶服務，我們極其高興看到努力再次受到認可。」

這項最新榮譽，是 Axi 取得眾多顯著成就後的另一個里程碑。 今年較早時，Axi 於「全球商業與金融雜誌獎」(Global Business and Finance Magazine Awards) 中獲頒英國、中東及拉丁美洲市場「2025 最佳金融機構」(Best Financial Institution 2025) 獎項。 2024 年，這間經紀商在 2024 杜拜金融博覽會 (Dubai Forex Expo) 上獲得「年度創新公司」(Innovator of the Year) 大獎。 同年，Axi 更獲「全球外匯獎」(Global Forex Awards) 評選為「最佳經紀商」(Best Broker)（中東和北非）、「最受信任的經紀商」(Most Trusted Broker)（拉丁美洲）、「最可靠的經紀商」(Most Reliable Broker)（歐洲）以及「最佳介紹經紀商計劃」(Best Introducing Broker Program)（亞洲）。

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司，數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

欲了解更多關於 Axi 的資訊或額外評論，請聯絡：mediaenquiries@axi.com

*此等獎項授予 Axi 集團旗下公司。