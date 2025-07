Intesa Sanpaolo enregistre un bénéfice net semestriel record de 5,2 milliards d’euros au premier semestre 2025 : les messages clés du PDG Carlo Messina aux analystes

MILAN, 31 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo a réalisé au premier semestre 2025 son meilleur bénéfice net semestriel jamais enregistré. Atteignant 5,2 milliards d’euros, il génère également un rendement annualisé des capitaux propres de 20 %.

Suite à ces excellents résultats semestriels, Intesa Sanpaolo a revu à la hausse ses prévisions de résultat net pour 2025, qui devraient largement dépasser les 9 milliards d’euros, en tenant compte des mesures de gestion prévues au quatrième trimestre visant à renforcer la rentabilité future.

Forte croissance des revenus et rentabilité

Ces résultats exceptionnels du premier semestre sont marqués par des commissions à un niveau record (+5 % par rapport au S1 2024) et des revenus issus des assurances également en hausse (+2 % par rapport au S1 2024), tant sur le semestre qu’au deuxième trimestre.

Depuis le 30 juin 2024, les actifs financiers des clients ont progressé de 37 milliards d’euros pour atteindre environ 1 400 milliards, dont 900 milliards de dépôts directs et d’actifs sous gestion (ASG).

Malgré des investissements technologiques importants, la maîtrise des coûts reste une priorité. Avec un ratio coûts/revenus de 38 %, Intesa Sanpaolo affiche l’un des meilleurs niveaux en Europe.

Investissements dans les technologies et transformation numérique

Les technologies restent au cœur de la stratégie d’Intesa Sanpaolo. Après avoir embauché environ 2 350 spécialistes informatiques, la banque a investi 4,6 milliards d’euros dans sa transformation numérique depuis 2022 et a migré 63 % de ses applications vers le cloud.

La banque numérique d’Intesa Sanpaolo, Isybank, a dépassé le million de clients grâce à une approche unique alliant services bancaires digitaux et accompagnement humain via la Digital Branch d’Intesa Sanpaolo.

Engagement en faveur de l’impact social

Intesa Sanpaolo continue d’être leader en matière d’initiatives à impact social. Elle a mobilisé plus de 800 millions d’euros entre 2023 et le premier semestre 2025, dont 154 millions rien que sur les six premiers mois de cette année, pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités, grâce à une équipe dédiée de près de 1 000 professionnels.

Perspectives pour 2025

Intesa Sanpaolo maintient ses prévisions d’un bénéfice net bien supérieur à 9 milliards d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2025. La société prévoit également de reverser plus de 8,2 milliards d’euros à ses actionnaires, incluant un rachat d’actions de 2 milliards d’euros lancé en juin. D’autres distributions de capital seront précisées en fin d’année.

Citations du PDG, Carlo Messina

Carlo Messina, le PDG d’Intesa Sanpaolo a commenté les résultats :

« Intesa Sanpaolo traverse les incertitudes géopolitiques actuelles en position de force, grâce à un modèle d’affaires résilient et équilibré. »

« La forte rentabilité d’Intesa Sanpaolo permet à la Banque de conserver une position de leader mondial en matière d’impact social, pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités. »

« La génération de capital d’Intesa Sanpaolo reste solide avec un ratio CET1 qui s’établit à 13,5 %. Au cours du premier semestre, nous l’avons augmenté d’environ 65 points de base, confirmant la capacité de la Banque à générer du capital de manière stable et robuste. »

« Au premier semestre 2025, Intesa Sanpaolo a enregistré une progression significative et durable du rendement des fonds propres, du bénéfice par action, du dividende par action et de la valeur comptable tangible par action. »

« Les entités détenues à 100 % par Intesa Sanpaolo dans la gestion d’actifs et les assurances représentent un avantage concurrentiel clair. Par ailleurs, ses services de conseil de très haut niveau jouent un rôle stabilisateur face à la volatilité des marchés, avec une hausse de plus de 30 % des commissions supplémentaires liées. »

« Intesa Sanpaolo dispose d’un modèle économique efficace et axé sur les commissions, combiné à d’importants investissements technologiques. »

« Les collaborateurs d’Intesa Sanpaolo sont également un levier essentiel de performance durable. Je suis fier de ce que nous avons accompli et je remercie l’ensemble de nos collaborateurs pour leur contribution exceptionnelle. »

Coordonnées : international.media@intesasanpaolo.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d6cbe1a-7384-47c2-9e83-18e26018cbdf