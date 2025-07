Minimum Deposit Casinos enthüllen: Generation Z und globale Spieler wenden sich von Kreditkarten ab

WATERFORD, Irland, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), die globale Casino-Bewertungsplattform der OneTwenty Group, hat neue Erkenntnisse veröffentlicht, die zeigen, dass herkömmliche Kreditkarten für Online-Casino-Spieler nicht mehr die erste Wahl sind. Angeführt wird der Wandel von der Generation Z, die sich für sichere, bargeldlose Zahlungsoptionen wie Apple Pay, Google Pay und Trustly entscheidet.

Die Daten zeigen, dass die Nutzung von Kreditkarten unter neuen Online-Casino-Spielern seit 2023 um 31 % zurückgegangen ist. Im Vergleich dazu sind die Einzahlungen über digitale Geldbörsen bei Spielern im Alter von 18 bis 34 Jahren um 118 % gestiegen. Apple Pay macht nun 19 % der Ersteinzahlungen in den erstklassigen Mobilcasinos von MDC aus. Skrill und Google Pay verzeichneten ebenfalls ein starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahr und legten zusammen um 87 % zu. Unter den Nutzern der Generation Z geben 63 % an, dass sie E-Wallets aufgrund der erhöhten Sicherheit mehr vertrauen als herkömmlichen Kartenzahlungen, während 54 % Zahlungsmethoden bevorzugen, bei denen ihre Bankdaten nicht direkt an das Casino weitergegeben werden. Tools wie Trustly, die bankverifizierte Zahlungen ohne separate Anmeldung anbieten, machen mittlerweile über 40 % der Sofortauszahlungen in Schweden und Finnland aus und werden oft in weniger als 5 Minuten abgeschlossen.

„Dieser Wandel geht über die Technologie hinaus“, erklärte ein leitender Analyst bei MDC. „Dies spiegelt eine echte Veränderung in den Erwartungen der Spieler wider. Sie wünschen sich Zahlungsmethoden, die der Geschwindigkeit und Privatsphäre ihres digitalen Alltags entsprechen.“

Dieser Trend ist auf allen globalen Märkten zu beobachten. In Kanada ist Interac aufgrund des direkten Bankzugangs die bevorzugte Zahlungsmethode. In Finnland und Schweden setzt Trustly mit BankID den Standard. Spieler aus Großbritannien bevorzugen weiterhin Debitkarten und PayPal, während in Neuseeland Visa und Mastercard nach wie vor weit verbreitet sind, POLi jedoch zunehmend an Beliebtheit gewinnt.

MDC hat einen umfassenden Ländervergleich der besten Zahlungsmethoden für Casinos für das Jahr 2025 veröffentlicht. Es umfasst Rankings, Geschwindigkeitsvergleiche und Empfehlungen, welche Optionen je nach Wohnort der Spieler am besten geeignet sind.

Lesen Sie den vollständigen Artikel:

Die besten Online-Casino-Zahlungsmethoden im Jahr 2025 nach Ländern

Über MDC

Minimum Deposit Casinos, ein Unternehmen der OneTwenty Group, unterstützt Spieler bei der Suche nach sicheren Casinos mit niedrigen Einzahlungsbeträgen und schnellen, vertrauenswürdigen Zahlungsoptionen.

Medienkontakt:

jonathan@onetwentygroup.com