Minimum Deposit Casinos révèle : la Génération Z et les joueurs internationaux délaissent les cartes bancaires

WATERFORD, Irlande, 31 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), la plateforme mondiale d’évaluation de casinos en ligne exploitée par le OneTwenty Group, vient de publier de nouvelles données révélant que les cartes bancaires traditionnelles ne sont plus le moyen de paiement privilégié des joueurs en ligne. Ce changement est principalement impulsé par la Génération Z, qui se tourne vers des options de paiement sécurisées basées sur des portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Pay et Trustly.

Selon les chiffres, l’utilisation des cartes bancaires chez les nouveaux joueurs de casinos en ligne a chuté de 31 % depuis 2023. En parallèle, les dépôts via portefeuilles électroniques ont augmenté de 118 % chez les joueurs âgés de 18 à 34 ans. Apple Pay représente désormais 19 % des premiers dépôts effectués sur les casinos mobiles les mieux notés par MDC. Skrill et Google Pay enregistrent également une forte progression annuelle, avec une hausse combinée de 87 %. Chez les utilisateurs de la Génération Z, 63 % affirment faire davantage confiance aux portefeuilles électroniques qu’aux cartes traditionnelles en raison de leur sécurité renforcée, tandis que 54 % disent préférer les méthodes de paiement qui ne révèlent pas directement leurs coordonnées bancaires aux casinos. Des solutions comme Trustly, qui proposent des paiements vérifiés par la banque sans inscription préalable, représentent désormais plus de 40 % des retraits instantanés en Suède et en Finlande, souvent traités en moins de cinq minutes.

« Ce changement ne concerne pas seulement la technologie », explique un analyste principal chez MDC. « Il reflète une véritable évolution des attentes des joueurs. Ils recherchent des moyens de paiement qui correspondent à la rapidité et à la confidentialité de leur vie numérique quotidienne. »

Cette tendance se confirme dans les marchés mondiaux. Au Canada, Interac est privilégié grâce à son accès direct aux comptes bancaires. En Finlande et en Suède, Trustly associé à BankID fait figure de référence. Au Royaume-Uni, les joueurs préfèrent encore les cartes de débit et PayPal. En Nouvelle-Zélande, Visa et Mastercard restent courants, bien que POLi gagne en popularité.

MDC a publié un guide complet, pays par pays, comparant les meilleures méthodes de paiement pour les casinos en ligne en 2025. Ce guide inclut des classements, des comparatifs de rapidité et des conseils pour choisir la meilleure option selon le pays de résidence du joueur.

