Minimum Deposit Casinos 发现：Z 世代和全球玩家不再使用信用卡

沃特福德，爱尔兰, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 OneTwenty Group 运营的全球赌场审查平台 Minimum Deposit Casinos (MDC) 公布其最新调查结果，揭示了传统信用卡不再是在线赌场玩家的首选支付手段。 Z 世代年轻人是这一变化的驱动者，他们现在更倾向于选择安全且基于钱包的支付手段，如 Apple Pay、Google Pay 和 Trustly。

数据显示，自 2023 年以来，在线博彩新玩家使用信用卡作为支付手段的比例下降了 31%。 同一时间，在 18 至 34 岁的玩家中，数字钱包存款增长了 118%。 目前，在 MDC 评价最高的赌场中，首次存款的 19% 来源于 Apple Pay。 Skrill 和 Google Pay 也呈现出强劲的同比增长趋势，二者的合计增幅达 87%。 63% 的 Z 世代用户表示，由于电子钱包具备更强的安全性，他们更信任电子钱包而非传统的银行卡输入方式；同时有 54% 的人表示，他们更倾向于选择不会直接向赌场暴露银行信息的支付方式。 在瑞典和芬兰，像 Trustly 这样无需单独注册，即可提供经银行验证的付款的工具目前已经占据了即时取款市场的 40% 以上，这类工具通常只需不到 5 分钟即可完成交易。

MDC 的一名高级分析师表示：“这一转变不仅仅是技术问题。 它反映了玩家期望的真实变化。 玩家们希望支付方式能符合他们日常数字生活的速度和隐私性需求。”

这一趋势在全球市场并非孤例。 在加拿大，人们往往将 Interac 作为首选的支付方式，因为这一工具可以直接对接银行。 在芬兰和瑞典，结合了 BankID 的 Trustly 则设定了支付工具的标准。 英国玩家仍然倾向于使用借记卡和 PayPal，而 Visa 和 Mastercard 在新西兰仍是普遍支付手段，不过 POLi 等新工具也越来越受欢迎。

MDC 发布了一份详尽的逐国指南，对 2025 年各国玩家心目中的最佳赌场支付方式进行了比较。 这份指南包含整体排名、支付速度对比以及根据玩家所在地选择最佳支付方式的小提示。

阅读完整特稿：

2025 年最佳在线赌场支付方式（按国家/地区列举）

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Minimum Deposit Casinos 是 OneTwenty Group 的下属机构，旨在帮助博彩玩家找到具备安全、低存款要求且提供快速、可信付款方式的赌场。

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