Minimum Deposit Casinos 揭示：Z 世代及全球玩家正逐漸棄用信用卡

沃特福，愛爾蘭, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 OneTwenty Group 營運的全球賭場評測平台 Minimum Deposit Casinos (MDC) 發表新的研究結果，顯示傳統信用卡已非網上賭場玩家的首選。 這場變革由 Z 世代推動，他們偏好 Apple Pay、Google Pay 及 Trustly 等電子錢包類的安全支付工具。

數據顯示，自 2023 年以來，新網上賭場玩家的信用卡使用率下降了 31%。 與此同時，18 至 34 歲玩家的電子錢包存款金額增加了 118%。 Apple Pay 目前佔 MDC 最高評級流動賭場首筆存款的 19%。 Skrill 及 Google Pay 亦錄得強勁的按年增長，合共上升 87%。 根據 63% 的 Z 世代用戶所指，由於安全性較高，他們認為電子錢包比傳統刷卡來得可靠，而 54% 傾向選擇毋須直接向賭場披露銀行資料的支付方法。 Trustly 這類無需另行註冊而經由銀行直接驗證的支付工具，目前在瑞典和芬蘭的即時提款中佔超過 40%，通常在 5 分鐘內到賬。

MDC 的一名首席分析師稱：「此轉變的意義不只是技術升級， 更是反映玩家期望的真正改變。 玩家希望得到緊貼日常數碼生活速度並保障私隱的支付方式。」

此趨勢遍及全球市場。 在加拿大，Interac 憑著可直連銀行服務而成為首選。 在芬蘭及瑞典，結合 BankID 的 Trustly 成為了支付的標準。 英國玩家仍偏好扣賬卡及 PayPal，而紐西蘭則仍普遍使用 Visa 及 Mastercard，但 POLi 越來越受歡迎。

MDC 發表了完整的各國指南，比較 2025 年最佳的賭場支付選項， 當中列出排名、速度對比，並按玩家所在地區推薦最佳支付方式的建議。

閱覽完整報告：

《2025 年各國最佳網上賭場支付方式》

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OneTwenty Group 旗下的 Minimum Deposit Casinos 協助玩家尋找安全穩妥、低存款門檻且提供快速可靠支付選項的賭場。

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