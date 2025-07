GTT finalise l’acquisition de Danelec et renforce son leadership dans la digitalisation du monde maritime





Paris, le 31 juillet 2025 - GTT, groupe de technologie et d’ingénierie spécialisé dans les systèmes de confinement pour les gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Danelec1, un acteur de référence dans les solutions digitales avancées de collecte et d’analyse des données maritimes.

Cette acquisition stratégique renforce la position de GTT sur le marché en forte croissance de la digitalisation du monde maritime, et constitue une étape clé dans la stratégie du Groupe visant à proposer des solutions à forte valeur ajoutée aux armateurs et opérateurs du monde entier. L’opération devrait avoir un impact relutif sur le résultat net par action du Groupe dès la première année, tout en ouvrant d’importantes perspectives de croissance et de synergies pour l’ensemble des activités digitales de GTT.

Avec l’intégration de Danelec aux côtés d’Ascenz Marorka et de Vessel Performance Solutions au sein du pôle Digital de GTT, le Groupe couvre désormais une base installée de plus de 17 000 navires à travers le monde, offrant à l’industrie une suite de solutions digitales et de données de haute qualité la plus complète du marché. Cette combinaison d’expertises permet d’accompagner les clients dans le renforcement de la sécurité, l’optimisation des performances opérationnelles des navires, et la réalisation de leurs objectifs ambitieux en matière de décarbonation.

Pour piloter ce pôle Digital élargi, GTT a nommé Casper Jensen, actuel CEO de Danelec, au poste d’EVP Digital (Executive Vice President Digital) chez GTT. À ce titre, il rejoint également le Comité exécutif du groupe GTT.

À la suite de cette acquisition, le pôle Digital de GTT sera structuré autour de deux entités métiers afin de mieux répondre aux attentes des clients : Performance & Monitoring Solutions2, d’une part, et Safety & Equipment3, d’autre part. Sous la direction de Casper Jensen, la combinaison des expertises de Danelec, Ascenz Marorka et Vessel Performance Solutions visera à proposer au marché une plateforme digitale unifiée, de référence, tout en réalisant d’importantes synergies.

Anouar Kiassi, actuel CEO d’Ascenz Marorka, devient SVP (Senior Vice President) de l’entité Performance & Monitoring Solutions, tandis que Christian Kock, actuel EVP Safety chez Danelec, est nommé SVP de l’entité Safety & Equipment au sein du pôle Digital de GTT.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général du Groupe GTT, déclare : « Avec l’acquisition de Danelec, GTT franchit une étape décisive dans le domaine du digital. Cette opération nous positionne comme le leader mondial de la gestion de la performance des navires et renforce notre capacité à fournir des solutions avancées en matière de sécurité, d’efficacité et de décarbonation. Je me réjouis que Casper Jensen, CEO de Danelec, prenne la direction de notre pôle Digital et rejoigne le Comité exécutif du Groupe. Son expertise et sa vision seront des atouts majeurs pour accompagner cette nouvelle phase de croissance. Sur un marché maritime digital en plein essor, cette acquisition consolide notre leadership et crée une valeur significative pour nos clients comme pour nos actionnaires. »

Casper Jensen, Executive Vice President Digital chez GTT, déclare : « Je suis honoré de prendre la direction du pôle Digital de GTT à ce moment aussi déterminant. En réunissant les expertises de Danelec, Ascenz Marorka et Vessel Performance Solutions, nous créons une offre digitale unifiée permettant à nos clients de relever leurs défis les plus critiques, qu’il s’agisse de performance opérationnelle, de sécurité ou de décarbonation. Notre priorité est d’assurer la continuité des services et de maintenir les standards élevés d’innovation et d’exigence attendus par nos clients, tout en accélérant le développement de la plateforme digitale de référence pour l’industrie maritime. »

