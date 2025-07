Paris (France), 31 juillet 2025

Résultats du 2ème trimestre 2025

Performance solide dans un environnement volatil

Objectif annuel de Cash-flow net réaffirmé

Chiffre d’affaires des activités de 274 M$ au T2 2025, en hausse de +6% sur un an, porté par Geoscience (GEO) et Sensing & Monitoring (SMO)





EBITDAs ajusté des activités de 107 M$ au T2 2025 (+14% sur un an), soit une marge de 39% (c.+270 points de base). La progression de la profitabilité est principalement liée à : 1/ la fin des pénalités liées aux navires chez EDA en janvier 2025 et 2/ aux avancées réalisées sur le plan de restructuration chez SMO





Cash-flow net de 30 M$ au T2 2025





Maturité de la dette obligataire étendue à octobre 2030 suite au refinancement réussi de fin mars 2025,

ligne de RCF 1 disponible de 125 M$





ligne de RCF disponible de 125 M$ Objectifs financiers 2025 réaffirmés







Sophie Zurquiyah, Président et Directeur Général de Viridien : « Viridien a enregistré une performance solide au deuxième trimestre 2025. Dans un environnement volatil, le Groupe a fait preuve de résilience, grâce à son positionnement centré sur les marchés offshore et les grandes compagnies pétrolières. Combiné aux améliorations continues de notre efficacité opérationnelle, ceci s’est traduit par une croissance marquée du chiffre d’affaires des activités et des marges par rapport à l’année dernière. Sur le plan de la trésorerie, Viridien a généré un Cash-flow net robuste de 30 M$ sur le trimestre, renforçant notre confiance dans l’atteinte de notre objectif annuel de 100 M$. Le niveau soutenu du carnet de commandes de Geoscience, associé aux « lease rounds » attendus d’ici à la fin de l’année, nous permet d’aborder avec confiance la poursuite de notre trajectoire de désendettement. »

(en millions de $)2 T2 2025 T2 2024 Var. (%) S1 2025 S1 2024 Var. (%) Données des activités Chiffre d’affaires 274 258 +6% 575 532 +8% EBITDAs ajusté 107 94 +14% 250 200 +25% Données IFRS Chiffre d’affaires 234 317 -26% 492 566 -13% EBITDAs 68 150 -55% 167 230 -27% Résultat d’exploitation 15 52 -72% 71 72 -1% Résultat net 6 35 -83% -22 32 n.a. Cash-flow net 30 -6 n.a. 10 24 -61% Dette nette 997 941 +6% 997 941 +6%

POINTS CLÉS PAR ACTIVITÉ3

Data, Digital and Energy Transition (DDE)

Chiffre d’affaires des activités de 181 M$ au T2 2025, en hausse de +3% sur un an, tiré par Geoscience. Opportunités commerciales émergeantes dans le domaine du HPC, tandis que les initiatives bas carbone ralentissent en raison de décalages sur les projets CCUS.

Geoscience (GEO)

Chiffre d’affaires de 115 M$ (+10%)

Performance solide, principalement portée par des projets réalisés en Amérique latine et au Moyen-Orient

Depuis plusieurs années, Viridien constate une demande soutenue et croissante pour ses services d’imagerie avancée du sous-sol, à haute valeur ajoutée, notamment dans le golfe d’Amérique, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique du Sud.





Earth Data (EDA)

Chiffre d’affaires de 66 M$ (-8%), après une forte performance réalisée au premier trimestre 2025

Nouveaux projets OBN lancés en Norvège en dans le golfe d’Amérique

EBITDAs ajusté des activités à 101 M$, en hausse de +6% sur un an, avec une augmentation de la marge de c.+160 points de base. Cette performance reflète l’amélioration des marges d’Earth Data, qui bénéficie désormais pleinement de la fin de l’accord de capacité de navires. L’EDA Cash EBITDA est à l’équilibre sur la période.

Sensing and Monitoring (SMO)

Chiffre d’affaires des activités à 93 M$ au T2 2025, en hausse solide de +14% sur un an. L’activité est principalement portée par le segment terrestre, avec des livraisons notables de systèmes nodaux en Amérique du Sud et de systèmes filaires dans la région MENA. Le segment marin reste atone. Au sein des nouvelles activités, Infrastructure monitoring affiche une croissance à deux chiffres, tandis que notre solution Marlin Offshore Logistics a enregistré des débuts commerciaux prometteurs, avec la signature d’un contrat avec ONGC.

EBITDAs ajusté des activités à 13 M$, soit plus du double du niveau enregistré l’année dernière, reflétant à la fois la croissance du chiffre d’affaires et l’impact positif progressif des actions de restructuration en cours. En termes de marge, l’EBITDA du deuxième trimestre atteint près de 13,7%, soit une amélioration de c.+620 points de base sur un an.

Le résultat d’exploitation ajusté des activités s’établit à 7 M$, contre -2 M$ au T2 2024.

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS4

Compte de résultat

Le chiffre d’affaires consolidé IFRS du deuxième trimestre 2025 s’établit à 234 M$, en baisse de -26% sur un an. L’EBITDAs ressort à 68 M$, en recul de -55%.

Le résultat net IFRS atteint 6 M$, contre 35 M$ au deuxième trimestre 2024, après prise en compte de -53 M$ au titre des loyers et amortissements, -27 M$ de coût de l’endettement financier net, +12 M$ d’autres produits financiers liés à la capitalisation partielle des coûts de refinancement en partie compensée par des effets de change, et +6 M$ d’actifs d’impôt différé.

(en millions de $) T2 2025 T2 2024 Var. (%) S1 2025 S1 2024 Var. (%) Taux de change euro/dollar 1,12 1,08 1,08 1,08 Chiffre d'affaires 234 317 -26% 492 566 -13% EBITDAs 68 150 -55% 167 230 -27% Résultat d'exploitation 15 52 -72% 71 72 -1% Sociétés mises en équivalence -1 0 n.a. -1 0 n.a. Coût de l'endettement financier net -27 -25 +6% -52 -49 +6% Autres produits financiers (charges) 12 -1 n.a. -34 -1 n.s. Impôts 6 -8 n.a. -7 -6 +32% Résultat net des activités poursuivies 5 19 -74% -24 16 n.a. Résultat net des activités abandonnées 1 16 -92% 2 16 -88% Résultat net de l'ensemble consolidé 6 35 -83% -22 32 n.a.

Cash-flow et Dette nette

Un Cash-flow net de 10 M$ a été généré au premier semestre 2025, dont 30 M$ sur le seul deuxième trimestre. Une performance solide, compte tenu de la forte pression pesant sur le besoin en fonds de roulement (BFR) du Groupe, liée notamment à des créances en retard de paiement de la compagnie pétrolière nationale mexicaine PEMEX (environ 50 M$ au 30 juin 2025), contribuant largement à la variation négative de -46 M$ du BFR sur la période.

À noter également que le Cash-flow net du premier semestre 2024 incluait un encaissement exceptionnel de

38 M$, lié au règlement d’un contentieux avec ONGC.

(en millions de $) T2 2025 T2 2024 Var. (%) S1 2025 S1 2024 Var. (%) EBITDAs des activités 108 91 +19% 250 196 +28% Charge (produit) d'impôt décaissée -4 -9 -52% -8 -12 -31% Variation du BFR et provisions 1 -3 n.a. -46 -3 n.s. Autres flux de trésorerie -1 0 n.a. -1 0 n.a. Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 103 78 +32% 195 180 +8% Investissements totaux -58 -57 +1% -119 -115 +3% Acquisitions et cessions d’actifs 1 0 n.a. 1 0 n.s. Flux de trésorerie provenant de l'activité d’investissement -56 -56 0% -118 -114 +3% Charge d'intérêts payées -1 -45 -97% -40 -43 -8% Paiement au titre des contrats de location -16 -16 +5% -26 -27 -5% Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -18 -61 -71% -67 -71 -6% Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées 0 33 -100% 0 30 -100% Cash-flow net 30 -6 n.a. 10 24 -60%

Maturité obligataire étendue significativement à octobre 2030, suite au refinancement réussi de fin mars 2025. Liquidité disponible confortable, incluant une ligne de crédit revolving (RCF) 5 de 125 M$.

(en millions de $) 30 juin 2025 31 déc. 2024 Var. (%) 30 juin 2024 Var. (%) Liquidité 262 392 -33% 430 -39% Trésorerie 162 302 -46% 340 -52% RCF non tiré 100 90 +11% 90 +11% Dette Brute 1 158 1 223 -5% 1 281 -10% Emprunts obligataires 9876 1 049 -6% 1 126 -12% Autres emprunts 31 31 -1% 32 -3% Intérêts courus 25 18 +33% 20 +24% Dettes locatives 116 125 -7% 103 +12% Dette Nette 997 921 +8% 941 +6%

PERSPECTIVES

Le cours du pétrole est resté volatil ces derniers mois, tout en se maintenant au-dessus du seuil des 60 $/baril, généralement considéré comme un niveau d’équilibre pour l’industrie. Dans ce contexte, les compagnies pétrolières et gazières ont largement maintenu leurs engagements en matière d’exploration et de développement, en particulier sur les segments stratégiques de Viridien.

Sauf altération majeure de l’environnement actuel, Viridien confirme sa confiance dans sa capacité à générer environ 100 M$ de Cash-flow net en 2025, grâce à :

La croissance de Geoscience, portée par des technologies de pointe et un carnet de commandes solide ;

Les après-ventes d’Earth Data, qui devraient bénéficier des prochaines campagnes de mise aux enchères de licences, combinées à une approche disciplinée sur les nouveaux programmes multi-clients ;

La dynamique de Sensing & Monitoring, tirée par une activité terrestre robuste et bien diversifiée.





ANNEXES

Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et ne font l’objet d’aucun examen. Seuls les états financiers consolidés intermédiaires condensés établis selon les normes IFRS ont fait l’objet d’un rapport de revue par les commissaires aux comptes.

Chiffres clés du Compte de résultat des activités

(en millions de $) T2 2025 T2 2024 Var. (%) S1 2025 S1 2024 Var. (%) Taux de change euro/dollar 1,12 1,08 1,08 1,08 Chiffre d’affaires des activités 274 258 +6% 575 532 +8% DDE 181 177 +3% 396 362 +9% Geoscience 115 105 +10% 226 193 +17% Earth Data 66 72 -8% 170 169 +1% SMO 93 82 +14% 180 170 +6% Terrestre 57 29 +99% 108 74 +47% Marine 21 42 -50% 46 75 -39% Autres 15 11 +36% 26 21 +20% EBITDAs des activités 108 91 +19% 250 196 +28% EBITDAs ajusté des activités 107 94 +14% 250 200 +25% DDE 101 96 +6% 238 199 +19% SMO 13 6 +108% 27 16 +63% Corporate et autres -7 -8 -15% -15 -16 -8% Résultat d’exploitation des activités 22 26 -16% 87 53 +63% Résultat d’exploitation ajusté des activités 21 29 -28% 86 57 +50% DDE 21 39 -47% 87 74 +17% SMO 7 -2 n.a. 15 0 n.s. Corporate et autres -7 -8 -16% -16 -17 -6% EDA Cash EBITDA 0 10 -100% 39 44 -11%

Autres indicateurs clés

(en millions de $) S1 2025 S1 2024 Var. (%) Carnet de commandes Geoscience 317 246 +29% Investissement totaux 119 115 +3% Valeur nette comptable de la bibliothèque d’Earth Data7 508 440 +15%

Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Dans ses communications, Viridien inclut des Indicateurs Alternatifs de Performance, les principaux étant le Chiffre d’affaires des activités, l’EBITDA des activités, l’EBITDA ajusté des activités et l’EDA Cash EBITDA. Leurs définitions sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’AMF et rappelées ici :

Chiffre d’affaires des activités : Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement.





Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement. EBITDAs des activités : L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement.







L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement. EBITDAs ajusté des activités : L’EBITDAs ajusté des activités correspond à l’EBITDAs des activités corrigé des charges et gains non récurrents.

EDA Cash EBITDA : L’EDA Cash EBITDA correspond à l’EBITDAs ajusté des activités EDA (Earth Data) diminué des investissements dans les études EDA, hors indemnités d’inactivité liées à l’accord de capacité pour des navires conclu entre Viridien et Shearwater. L’utilisation de cet indicateur est limité à l’activité EDA.





Réconciliation entre les IAP et les états financiers consolidés intermédiaires condensés

Le tableau ci-dessous présente les ajustements comptables effectués conformément aux exigences de la norme IFRS 158. Sur la période, ces ajustements concernent essentiellement d’importants projets d’acquisition de données réalisés par Earth Data dans le golfe d’Amérique et en Norvège.

T2 2025 S1 2025 (en millions de $) Données des activités Ajustements IFRS 15 Données

IFRS Données des activités Ajustements IFRS 15 Données

IFRS Chiffre d’affaires 274 -40 234 575 -83 492 EBITDAs 108 -40 68 250 -83 167 Ajustements -1 0 EBITDAs ajusté 107 -40 67 250 -83 167

État consolidé intérimaire du résultat

(en millions de $, sauf pour les données par action) S1 2025 S1 2024 Chiffre d’affaires total 491,8 565,8 Autres produits des activités ordinaires 0,1 0,1 Total produits des activités ordinaires 492,0 565,9 Coût des ventes (361,0) (424,1) Marge brute 131,0 141,8 Coûts nets de recherche et développement (6,8) (9,6) Frais commerciaux (16,4) (19,0) Frais généraux et administratifs (37,7) (38,0) Total autres produits (charges) net 1,0 (3,6) Résultat d’exploitation 71,2 71,6 Coût de l’endettement financier brut (55,2) (55,1) Produits financiers sur la trésorerie 2,9 5,8 Coût de l’endettement financier net (52,3) (49,3) Autres produits financiers (charges) (34,4) (0,8) Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence (15,4) 21,5 Impôts (7,4) (5,6) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (22,8) 15,9 Résultat des sociétés mises en équivalence (1,0) 0,0 Résultat net des activités poursuivies (23,8) 15,9 Résultat net des activités abandonnées 1,9 16,1 Résultat net de l’ensemble consolidé (21,9) 32,0 Attribué aux : Actionnaires de la société mère (22,3) 31,6 Participations ne donnant pas le contrôle 0,4 0,4 Résultat net par action9 Base (3,12) 4,43 Dilué (3,12) 4,41 Résultat net par action des activités poursuivies Base (3,38) 2,17 Dilué (3,38) 2,16 Résultat net par action des activités abandonnées Base 0,26 2,25 Dilué 0,26 2,25

État consolidé intérimaire de la situation financière

(en millions de $) 30 juin 2025 31 déc. 2024 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 161,6 301,7 Clients et comptes rattachés, nets 330,7 339,9 Stocks et travaux en cours, nets 162,1 163,3 Créances d’impôt 10,2 22,9 Autres actifs courants, nets 78,8 74,0 Actifs détenus en vue de la vente, nets 28,3 24,5 Total actif courant 771,7 926,2 Impôts différés actif 47,2 43,6 Autre actifs non courants, net 9,1 8,9 Participations et autres immobilisations financières, nettes 24,7 25,7 Participations dans des sociétés mises en équivalence 5,1 1,1 Immobilisations corporelles, nettes 205,3 220,6 Immobilisations incorporelles, nettes 589,3 535,4 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 092,8 1 082,8 Total actif non courant 1 973,5 1 918,1 TOTAL ACTIF 2 745,2 2 844,3 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dettes financières – part court terme 63,1 56,9 Fournisseurs et comptes rattachés 113,6 120,9 Dettes sociales 82,5 84,5 Impôts sur les bénéfices à payer 12,1 20,4 Acomptes clients 20,8 19,2 Provisions – part court terme 17,1 19,7 Autres passifs financiers courants 0,0 0,5 Autres passifs courants 218,5 182,5 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 2,3 2,4 Total passif courant 530,0 507,0 Impôts différés passif 13,2 18,4 Provisions – part long terme 33,1 28,8 Dettes financières – part long terme 1 095,3 1 165,6 Autres passifs financiers non courants 0,0 0,0 Autres passifs non courants 1,9 1,7 Total dettes et provisions non courantes 1 143,5 1 214,5 Actions ordinaires : 11 201 879 actions autorisées et 7 180 449 actions d’une valeur nominale de 1,00 EUR par action en circulation au 30 juin 2025 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 118,7 118,7 Réserves 1 014,7 1 036,5 Autres réserves (0,9) 55,2 Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (1,7) (1,1) Ecarts de conversion (85,0) (113,3) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 034,5 1 084,7 Participations ne donnant pas le contrôle 37,2 38,1 Total capitaux propres 1 071,8 1 122,8 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 745,2 2 844,3

État consolidé intérimaire des flux de trésorerie

(en millions de $) S1 2025 S1 2024 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (21.9) 32.0 Moins : Résultat net des activités abandonnées (1.9) (16.1) Résultat net des activités poursuivies (23.8) 15.9 Amortissements et dépréciations 42.6 47.8 Amortissements et dépréciations des études Earth Data 59.0 116.3 Amortissements et dépréciations capitalisés des études Earth Data (7.5) (7.0) Augmentation (diminution) des provisions (3.6) (0.3) Coûts des paiements en actions 1.7 1.8 Plus ou moins-values de cessions d’actif (0.8) 0.1 Résultat des sociétés mises en équivalence 1.0 - Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 30.0 0.8 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 98.5 175.4 Moins : coût de la dette financière 52.3 49.3 Moins : charge d’impôt (produit d’impôt) 7.4 5.6 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 158.1 230.4 Impôt décaissé (8.3) (12.0) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 149.8 218.4 Variation du besoin en fonds de roulement 45.0 (38.2) - Variation des clients et comptes rattachés 51.0 (17.2) - Variation des stocks et travaux en cours 16.8 11.0 - Variation des autres actifs circulants (6.7) 0.9 - Variation des fournisseurs et comptes rattachés (3.8) (12.5) - Variation des autres passifs circulants (12.3) (20.3) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 194.8 180.2 INVESTISSEMENT Dépenses d'investissement totales (y compris la variation des fournisseurs d'immobilisations, à l'exclusion des études Earth Data) (17.2) (17.8) Investissements dans les études Earth Data, net (101.6) (97.0) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 1.0 0.5 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - 0.5 Variation des autres actifs financiers non courants 2.0 (3.3) Flux de trésorerie affectés aux investissements (115.7) (117.0)





FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (1,074.5) (0.4) Nouveaux emprunts 945.7 - Prime de remboursement anticipé (21.9) - Frais de transaction liés au refinancement payés (3.7) - Paiement au titre des contrats de location (26.1) (27.1) Charges d’intérêt payées (40.4) (43.2) Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires de la société mère 0.0 - - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (1.4) (3.8) Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (222.4) (74.5) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie 3.7 (5.3) Variation de trésorerie des activités abandonnées (0.4) 29.6 Variation de trésorerie (140.1) 12.9 Trésorerie à l'ouverture 301.7 327.0 Trésorerie à la clôture 161.6 339.9





1 RCF de 125 M$, dont 25 M$ sous forme de ligne de garanties annexes (utilisée à hauteur de 12 M$) et 100 M$ entièrement non tirés

2 Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et ne font l’objet d’aucun examen. Seuls les états financiers consolidés intermédiaires condensés établis selon les normes IFRS ont fait l’objet d’un rapport de revue par les commissaires aux comptes

3 Veuillez vous référer à la section « Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance » en annexes pour les explications des termes utilisés dans cette partie

4 La réconciliation des indicateurs alternatifs de performance avec les états financiers consolidés intermédiaires condensés est présentée en annexes, accompagnée de leurs définitions

5 RCF de 125 M$, dont 25 M$ sous forme de ligne de garanties annexes (utilisée à hauteur de 12 M$) et 100 M$ entièrement non tirés

6 Incluant un impact de change négatif de 66 M$ par rapport au 31 décembre 2024

7 Post IFRS15 and 16

8 La norme IFRS 15 exige que les revenus de préfinancement d’Earth Data soient comptabilisés uniquement à la livraison des données finales traitées, c’est-à-dire lorsque l’obligation de performance est remplie. Par conséquent, la comptabilisation du chiffre d’affaires et des marges sur les études en cours est différée. Le reporting par activités de Viridien, en revanche, continue d’appliquer la méthode de l’avancement utilisée avant l’entrée en vigueur d’IFRS 15, pour la reconnaissance des revenus de préfinancement d’Earth Data et des marges associées

9 À la suite du regroupement d’actions du 31 juillet 2024, le calcul du bénéfice de base et du bénéfice dilué par action pour juin 2024 a été ajusté de manière rétrospective. Le nombre d’actions ordinaires en circulation a été modifié pour refléter le changement proportionnel du nombre d’actions

