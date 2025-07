Un chiffre d’affaires normatif du S1 2025 stable et une progression de la marge brute de 5% en dépit de la conjoncture difficile du secteur de la construction

Un CA normatif du S1 2025 stable à 4,8 M€

Une progression de la marge brute sur la période pour atteindre 2,2 M€ soit 45,1% du CA contre 43,1% au S1 2024

Un carnet de commandes robuste confirmant la prévision de CA à fin 2025

Un CA à l’export en adéquation avec notre stratégie de développement sur le marché européen



NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce son chiffre d’affaires au titre du premier semestre 2025.

CA normatif*

(données en M€)

Chiffres non audités S1

2025 S1

2024 France 3,9 3,9 Export 0,9 0,9 Total 4,8 4,8 *Chiffre d’affaires retraité de la vente des éco matériaux

Un chiffre d’affaires de +4.8 M€ au titre de la vente de matériaux de construction , stable par rapport au premier semestre 2024.

Le marché Français est stable à 3.9 M€ et représente 81% de notre chiffre d’affaires normatif. Il continu d’être porté par la rénovation dans le secteur du bâtiment et notre présence commerciale accrue sur le terrain auprès de différents donneurs d’ordre et de salons professionnels régionaux.

Le marché à l’Export est également stable à 0.9 M€ et représente 19% de notre chiffre d’affaires normatif.

Nous continuons de constater une reprise du marché à l’Export en mode projet* qui confirme une poursuite de la croissance et ce, pour les années à venir. (*Mode projet : Fabrication et temps de commande client sur du Long Terme, entre 18 et 24 mois.)

Notre stratégie à l’Export poursuit son développement en Europe et en UAE avec la mise en place de partenariats exclusifs, accompagnée par la BPI et la région AURA avec de belles amorces en prescription et chantiers. Cette stratégie nécessite des moyens financiers et humains sur le long terme avant de se pérenniser. Nos équipes ont acquis cette expérience à l’Export à travers nos implantations sur le marché Hollandais, Suisse et Allemand.

Chiffre d'affaires comptable S1 2025 vs S1 2024

Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) S1

2025 S1

2024 Matériaux de construction 4,8 4,8 Eco-matériaux 0,7 1,2 Autres 0,1 0,2 Total 5,7 6,1 *Chiffres non audités

Le chiffre d’affaires généré par la vente d’éco-matériaux s’élève à 0,7 M€, en recul de 37 % par rapport au premier semestre 2024. Ce recul s’explique par l'arrêt de la vente d’éco-matériaux à l’un des principaux extrudeurs de la Société depuis le 1er mai 2023, avec une prestation d’extrusion seule.

La Société prévoit d’étendre cette nouvelle organisation industrielle au cours de l’année 2025 à l’ensemble de ses extrudeurs ceci afin de faciliter la lecture de ses comptes sociaux et de garder la maitrise sur l'utilisation de son éco-matière.



À business model équivalent et en comparaison au chiffre d’affaires de la vente d’éco-matériaux au premier semestre 2024 qui était de 1.2 M€, la vente d’éco-matériaux au premier semestre 2025 est en adéquation avec le volume de chiffre d’affaires normatif de vente de Matériaux de construction.

Un chiffre d’affaires comptable qui s’affiche ainsi à 5.7 M€, soit -6% par rapport au premier semestre 2024.

Une marge brute normative en augmentation au S1 2025 vs S1 2024

(Données en M€)

Chiffres non audités S1

2025 S1

2024 CA normatif 5,0 5,0 Marge brute normative 2,2 2,1 Eco-matériaux -0,7 -1,2 % Marge brute normative 45,1% 43,1%

La marge normative du premier semestre 2025 est en croissance de 2 points à période comparable pour atteindre 45,1%.

La mise en place d’un troisième fournisseur de matières premières a permis d’améliorer la marge normative dès 2024 et cela se poursuit au premier semestre 2025.

Le cabinet d'études de marché MSI Reports vient de publier l'édition 2025 de son analyse du marché des bardages : "Après deux années difficiles en 2023 et 2024, les perspectives pour 2025 s'annoncent encore compliquées."

Entre 2023 et 2024, le marché du bardage a connu une baisse de 2 % en surface et de 5,7 % en valeur. En cause, la baisse de l'activité dans le neuf, un contexte économique défavorable et l'instabilité politique. Les professionnels du secteur évoquent même, selon MSI Reports, "un marché très chaotique ces dernières années". Et 2025 ne devrait pas renverser la tendance.

Nous continuons de constater l’intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Nos prévisions de croissance sur les années à venir sur le marché de la rénovation et de la construction hors-site sont d’autant plus positives qu’elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement.

Notre carnet de commandes et notre Pipe commercial à date confirme les bonnes perspectives à venir sur le deuxième semestre 2025. Nous devrions atteindre notre chiffre d’affaires prévisionnelle sur l’année 2025.

Comme annoncé à l’Assemblée Générale du 26 juin 2025, le Directoire de NEOLIFE présentera son plan de développement stratégique à l’ensemble des actionnaires et investisseurs au cours du second semestre 2025.

Bernard VOISIN – Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale

En savoir plus:

NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012 par Bernard Voisin. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, profils d’habillage et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l’innovation et l’humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, le VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois proviennent de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale.

L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.

Pour plus d’informations : www.neolife.fr

