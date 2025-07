La Fondation Asie Pacifique du Canada tiendra une réunion et un défilé de mode autochtones à l’Expo 2025 Osaka

TORONTO, 31 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada), principale organisation indépendante canadienne axée sur les relations entre le Canada et l’Asie, est heureuse d’annoncer qu’elle organise la réunion des Autochtones sur le climat et le commerce dans le Pacifique et l’Arctique (IMPACT) ainsi qu’un défilé de mode international mené par des Autochtones à l’occasion de l’Expo 2025 Osaka, au Japon, du 7 au 8 août 2025.

Grâce à un solide soutien des secteurs public et privé, IMPACT fait partie de la série de missions commerciales féminines en Asie entre 2019 et 2026 de la FAP Canada. La réunion rassemblera des femmes et des communautés autochtones des régions du Pacifique et de l’Arctique afin de promouvoir des pratiques commerciales durables, de catalyser les partenariats commerciaux internationaux et de faciliter l’échange de connaissances et d’expériences traditionnelles afin d’élaborer de nouvelles stratégies de collaboration pour renforcer la résilience aux impacts mondiaux des changements climatiques.

En ciblant l’intersection du commerce et des changements climatiques, IMPACT vise à donner aux peuples autochtones la capacité de protéger leurs moyens de subsistance, leurs cultures et leur environnement face à l’évolution des enjeux mondiaux.

IMPACT célèbre aussi le talent et la créativité des peuples autochtones de six territoires du Pacifique et de l’Arctique : le Canada, l’Australie, l’Alaska, le Japon, la Nouvelle-Zélande et Taïwan. Le programme d’une semaine comprend des visites à Tokyo (4 août) et à Hokkaido (5 août) avec des occasions d’échanges culturels et de rencontres interentreprises entre des entrepreneures autochtones et des entreprises du Japon, un marché clé pour le Canada dans la région indo-pacifique.

À l’Expo 2025 d’Osaka, du 7 au 8 août, IMPACT organisera une table ronde internationale sur les femmes en affaires et un panel sur les défis mondiaux auxquels sont confrontés les peuples autochtones de l’Arctique et du Pacifique, soulignant comment le leadership des femmes autochtones peut favoriser la résilience et un avenir durable pour les communautés autochtones du monde entier. Ce programme public se terminera par un défilé de mode très attendu mettant en vedette les plus grandes créatrices autochtones du Canada, de l’Australie et du Japon.

La réunion des Autochtones sur le climat et le commerce dans le Pacifique et l’Arctique (IMPACT) est généreusement appuyée par des contributions du gouvernement du Canada par l’entremise d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

Liens principaux :

Site Web : IMPACT : réunion des Autochtones sur le climat et le commerce dans le Pacifique et l’Arctique

Personnes-ressources :



Renseignements :

A.W. Lee, Ph. D., directeur du commerce international inclusif,

Fondation Asie Pacifique du Canada

a.w.lee@asiapacific.ca



Médias :

Michael Roberts, directeur des communications,

Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca