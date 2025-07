NDT Global annonce l’acquisition stratégique d’Entegra®

QUÉBEC, 31 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NDT Global, un important fournisseur de solutions avancées en matière d’inspection diagnostique et d’intégrité pour le secteur de l’énergie, est fier d’annoncer l’acquisition d’Entegra, une société technologique de premier ordre spécialisée dans les services d’inspection interne par fuite de flux magnétique à ultra-haute résolution (UHR MFL).

Cette union stratégique regroupe deux fournisseurs de technologies de premier plan et viendra améliorer considérablement le portefeuille de services de NDT Global, consolider sa présence croissante sur le marché des gazoducs et renforcer son engagement continu à fournir les meilleures analyses fondées sur les données et solutions d’intégrité à haute performance. Ensemble, NDT Global et Entegra affirment leur position pour redéfinir l’avenir de l’intégrité des pipelines. En tirant parti du fort potentiel de la technologie, leurs services complémentaires favoriseront la sécurité et la rentabilité des activités liées aux pipelines tout en fournissant aux clients les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus rapides et judicieuses au sujet de leurs actifs.

L’alliance des services d’inspection interne de NDT, de Dynamic Risk et maintenant d’Entegra réunit ainsi des plateformes technologiques hautement complémentaires pour la réalisation de tests par ultrasons, par résonance acoustique et par fuite de flux magnétique à ultra-haute résolution, ainsi que pour la gestion des données. Elle offre une solution unique aux exploitants de pipelines en quête des meilleurs services d’inspection diagnostique et de gestion d’intégrité axés sur les données, et ce, dans une gamme d’actifs diversifiée.

« Il s’agit d’un moment charnière pour NDT Global », a déclaré Martin Thériault, chef de la direction et président du conseil d’administration de NDT Global. « L’esprit entrepreneurial d’Entegra, son leadership et son excellence sur le plan technique, ainsi que sa connaissance approfondie du marché en font une candidate idéale pour poursuivre notre vision commune. La société s’emploiera à accélérer le développement des technologies d’inspection de prochaine génération et, en retour, procurera une valeur encore plus grande à ses clients grâce à une offre de services améliorée et à sa présence mondiale. »

Paul Cooper, président de NDT Global a souligné : « L’ajout des capacités de premier plan d’Entegra à notre portefeuille nous permet d’offrir à notre clientèle une gamme de solutions plus large et encore mieux intégrée. Cela nous aide également à mieux répondre aux besoins croissants du secteur des gazoducs, où Entegra s’est taillé une solide réputation par son innovation et sa fiabilité. Dans l’ensemble, l’union des deux entités viendra accélérer notre plan de croissance axé sur la technologie et l’innovation. C’est un pas en avant audacieux dans notre mission d’approfondir nos partenariats et d’être un leader de l’industrie grâce à des solutions novatrices qui protègent ce qui compte le plus. »

« Je ne remercierai jamais assez Amberjack Capital pour ses conseils et son soutien ces dix dernières années, et je suis très enthousiaste à l’égard de ce que nous allons réaliser dans la prochaine phase de notre croissance, puisque nous réunissons les deux meilleures marques en matière d’inspection interne », a déclaré Mark Olson, président du conseil et chef de la direction d’Entegra. « Notre objectif, notre raison d’être si vous voulez, est d’améliorer chaque pipeline sur lequel nous travaillons, et cette transaction accélère cette quête de plusieurs années. »

L’entité combinée profitera d’une portée internationale élargie et de sa capacité conjointe d’offrir à sa précieuse clientèle des tests par ultrasons et par fuite de flux magnétique (par magnétisation axiale et maintenant circonférentielle). Cette décision soutient également la vision à long terme de NDT Global et d’Entegra de devenir le partenaire le plus fiable dans la gestion de l’intégrité des pipelines.

La transaction a été rendue possible grâce au soutien continu de Novacap, actionnaire majoritaire de NDT Global, aux côtés de La Caisse (anciennement CDPQ), ainsi que des fondateurs et des dirigeants de NDT Global et d’Entegra. Avant l’annonce d’aujourd’hui, Entegra appartenait à Amberjack Capital Partners ainsi qu’à un groupe de cofondateurs dirigé par Mark Olson, qui ont joué un rôle déterminant dans le renforcement de la réputation de la société en matière d’innovation et d’excellence dans le domaine des inspections par fuite de flux magnétique. Dans le cadre de la transaction, les fondateurs ainsi que les principaux dirigeants de NDT Global et d’Entegra resteront actionnaires de la société fusionnée.

« Nous sommes ravis d’unir deux innovateurs de premier plan dans l’industrie de l’inspection interne, combinant ainsi nos équipes talentueuses et nos plateformes technologiques de calibre mondial. Ce partenariat améliore la capacité de NDT à servir la clientèle et à maintenir l’intégrité des infrastructures essentielles à l’échelle mondiale. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Martin, Paul et l’équipe de NDT, et nous accueillons chaleureusement Mark et toute la famille Entegra. Nous continuerons de travailler ensemble pour bâtir une entreprise plus forte et plus influente », a ajouté David Lewin, associé sénior principal, Novacap.

« NDT Global s’est démarquée par sa capacité à innover et à déployer des solutions de pointe, s’imposant comme une référence mondiale dans l’industrie des services d’inspection et de gestion de l’intégrité », ajoute Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à La Caisse. « Par cet investissement en capital et en dette, La Caisse vient renforcer la stratégie de croissance ambitieuse de NDT Global et réaffirme son appui récent visant à déployer le plein potentiel de cette entreprise. »

Jason Turowsky, associé directeur d’Amberjack Capital Partners, déclare : « Amberjack est fière d’avoir appuyé la croissance exceptionnelle d’Entegra, soutenue par son équipe talentueuse et son engagement envers l’innovation. Nous sommes convaincus que l’association avec NDT Global entraînera de nouveaux progrès dans les solutions d’intégrité des pipelines, qui viendront bénéficier aux clients de partout dans le monde. Nous félicitons Mark et l’équipe d’Entegra et leur souhaitons de poursuivre sur la voie du succès. »

McCarthy Tetrault et Willkie Farr & Gallagher ont agi à titre de conseillers juridiques pour NDT Global tandis que Jefferies LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif pour NDT Global.

Sidley Austin LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Entegra, tandis que Baird a servi de conseiller financier.

À PROPOS DE NDT GLOBAL

NDT Global est un chef de file dans les solutions de diagnostic internes, la gestion de l’intégrité et la robotique sous-marine qui fournit des données et des services avancés assurant la sécurité et la durabilité des infrastructures du secteur de l’énergie. Reconnue comme pionnière en matière d’inspection par ultrasons – notamment avec les technologies par réflexion d’ondes pulsées, émission-réception séparées, ultrasons multiéléments et résonance acoustique –, la société continue d’accélérer les avancées technologiques et d’introduire de nouvelles technologies d’inspection révolutionnaires, y compris pour les gazoducs, afin d’assurer la sécurité des actifs essentiels de ses clients. NDT Global emploie environ 880 personnes. Pour en savoir plus : www.ndt-global.com.

À PROPOS D’ENTEGRA

Reconnue comme un chef de file de confiance en matière de services d’inspection interne pour la corrosion, les dommages causés par des tiers, la détermination de la qualité des matériaux, la détection et l’analyse de points durs et l’évaluation de l’efficacité des systèmes de protection cathodique pour les oléoducs et les gazoducs, Entegra fournit les renseignements les plus complets, clairs et nuancés sur l’état des pipelines qu’elle inspecte. La société propose des services d’inspection au moyen de tests par fuite de flux magnétique (magnétisation axiale et circonférentielle), piston de calibrage, capteur de champ magnétique faible, cartographie par GPS et courant de protection cathodique pour les infrastructures énergétiques essentielles. Pour en savoir plus, visitez-le www.entegrasolutions.com.

À PROPOS DE NOVACAP

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 11 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et une présence à Montréal, à Toronto et à New York, Novacap stimule la création de valeur au moyen d’initiatives de croissance stratégique et d’une exécution rigoureuse.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://novacapcorp.com/fr/accueil/.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d’investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l’actif net de La Caisse s’élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d’autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS D’AMBERJACK CAPITAL PARTNERS

Amberjack Capital est une société de placements privés qui investit dans des entrepreneurs et des propriétaires d’entreprise et travaille en partenariat avec eux afin de les positionner comme leaders auprès de la clientèle finale dans les domaines industriels, des infrastructures et de l’environnement. Souvent le premier investisseur institutionnel dans des sociétés toujours dirigées par leur fondateur, Amberjack vise en particulier à soutenir les sociétés très performantes qui prennent des initiatives stratégiques ou transformatrices. Établie à Houston, au Texas, la société a mobilisé 2,1 milliards de dollars de capitaux engagés depuis sa création en 2006 et a investi dans plus de 50 entreprises.

