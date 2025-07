COMMUNIQUÉ DE PRESSE





RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025 :

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES AFFICHE UNE CROISSANCE SOLIDE AU 1er SEMESTRE 2025

Mobilize Financial Services enregistre une progression de 3,8 % de ses nouveaux financements au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024. Cette performance reflète la hausse du montant moyen financé et la dynamique commerciale des marques du groupe Renault, Nissan et Mitsubishi, soutenue par un taux d’intervention robuste sur les immatriculations.

Avec une progression de 9,7 % du résultat avant impôts, Mobilize Financial Services confirme la solidité de sa stratégie et son engagement en faveur d’une mobilité plus durable, en phase avec les nouveaux usages.

Cette croissance confirme la capacité de Mobilize Financial Services à accompagner efficacement la stratégie de ses partenaires constructeurs, tout en répondant aux attentes d’une clientèle en quête de solutions de financement flexibles et compétitives.

INDICATEURS CLÉS

Performance commerciale1

Le montant des nouveaux financements progresse de 3,8 % par rapport au premier semestre 2024, porté par une dynamique commerciale soutenue.





632 994 dossiers ont été financés au premier semestre 2025, un volume en légère hausse par rapport à la même période de l’année précédente (+0,8 %).





Le taux d’intervention sur les véhicules électrifiés atteint 43,9 % à fin juin 2025, soit un écart positif de 6,5 points par rapport aux autres motorisations.





Performance financière

Les Actifs Productifs Moyens (APM) enregistrent une croissance de 7,3 % par rapport à fin juin 2024, confirmant la solidité du portefeuille.





Le Produit Net Bancaire progresse (PNB) de 5,3 % sur un an, pour atteindre 1 132 million d’euros au premier semestre 2025.





Le résultat avant impôts du groupe s’élève à 607 millions d’euros, en hausse de 9,7 % par rapport au premier semestre 2024.





« En ce début d’année 2025, nous avons réaffirmé notre ambition d’accompagner nos clients vers une mobilité plus durable, en proposant des offres de produits et de services en phase avec les nouveaux usages. Les résultats semestriels viennent conforter la robustesse de notre modèle économique et illustrent concrètement notre engagement en faveur d’une mobilité responsable, pleinement alignée avec les ambitions de Renault Group », déclare Martin Thomas, Directeur Général de Mobilize Financial Services.

UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE, DANS UN MARCHE EN REPRISE

Dans un marché automobile en légère progression de 0,7 %, les volumes de Renault Group, Nissan et Mitsubishi atteignent 1,19 million de véhicules, en hausse de 2,3 % par rapport au premier semestre 2024. Dans ce contexte, Mobilize Financial Services enregistre une croissance de 3,8 % de ses nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels), pour un total de 11,1 milliards d’euros, portée par la hausse des immatriculations et l’augmentation du montant moyen financé.

Hors sociétés consolidées par mise en équivalence, le taux d’intervention global s’établit à 39,6 %, en léger recul de 0,4 point par rapport à la même période de l’an dernier. Le taux d’intervention sur les véhicules électrifiés atteint quant à lui 43,9 % à fin juin 2025, soit +6,5 points par rapport aux autres types de motorisation.

Au total, 632 994 nouveaux dossiers ont été financés au premier semestre 2025, un volume quasi stable (+0,8 %) par rapport à 2024. L’activité de financement des véhicules d’occasion enregistre un léger repli de 0,4 %, avec 153 759 dossiers financés.

Bénéficiant d'un marché du leasing opérationnel en croissance, Mobilize Lease&Co a financé au premier semestre 2025, 120 039 contrats de leasing opérationnel pour des clients particuliers et professionnels et a atteint une flotte sous gestion de 655 000 véhicules, représentant une croissance de 4 % par rapport au premier semestre 2024.

Les Actifs Productifs Moyens (APM) atteignent 58,9 milliards d’euros, en hausse de 7,3 % par rapport au premier semestre 2024. Les APM liés à l’activité Clientèle (particuliers et professionnels) s’élèvent à 47,4 milliards d’euros (+7 %), tandis que ceux liés à l’activité Réseau progressent de 8,6 %, pour atteindre 11,5 milliards d’euros.

Enfin, 1,8 million de contrats d’assurances et de services ont été vendus au cours du semestre, confirmant la pertinence de l’offre de services complémentaires proposée par Mobilize Financial Services.

UNE PERFORMANCE FINANCIERE ROBUSTE ET UNE STRATEGIE DE REFINANCEMENT DIVERSIFIEE

Au premier semestre 2025, le Produit Net Bancaire de Mobilize Financial Services s’élève à

1 132 millions d’euros, en progression de 5,3 % par rapport à fin juin 2024. Cette performance résulte principalement d’une amélioration de la marge financière et de la croissance des encours.

Les frais de fonctionnement atteignent 389 millions d’euros, en hausse de 24 millions d’euros par rapport à l’an dernier. Cette évolution s’explique par la présence d’éléments non récurrents ayant réduit les charges au premier semestre 2024. Rapportés aux Actifs Productifs Moyens, les frais de fonctionnement restent stables à 1,33 %.

Le résultat avant impôts s’établit à 607 millions d’euros, contre 553 millions un an plus tôt, soit une progression de 9,7 %, portée par la hausse du PNB. La part des résultats des entreprises associées progresse légèrement de +0,9 million d’euros.

Dans un contexte marqué par la prudence des investisseurs face aux incertitudes économiques et géopolitiques, le groupe a levé 1,3 milliard d’euros sur le marché obligataire au premier semestre 2025. Trois émissions publiques ont été réalisées :

2 obligations senior en euros de 850 millions d’euros (3 ans) et 500 millions d’euros (5 ans, Green Bond)

1 émission de dette subordonnée Tier de 500 millions d’euros

Cette dernière opération permet de prolonger le profil de maturité de la dette subordonnée et s’inscrit dans une stratégie active de gestion du capital, visant à maintenir une structure financière solide et des marges de sécurité robustes.

Par ailleurs, les filiales du Groupe en Argentine, Brésil, Corée, Maroc et Pologne ont levé un total de 500 millions d’euros sur leurs marchés obligataires locaux.

Sur le marché de la titrisation, le Groupe a placé 624 millions d’euros de titres adossés à des prêts automobiles via sa succursale allemande. Les opérations de titrisation privées au Royaume-Uni (prêts automobiles) et en Allemagne (leasing) ont vu leur période de revolving prolongée de deux ans.

Enfin, l’activité de collecte d’épargne, lancée en 2012 et présente dans sept pays européens (France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas et Pologne), continue de jouer un rôle clé dans la diversification des sources de refinancement. Les dépôts collectés atteignent 30,5 milliards d’euros, représentant 49,1 % des actifs nets à fin juin 2025.

1 Les contrats d'affacturage sur les sociétés de location courte durée ont été exclus à partir de 2025. Ces contrats représentaient 32K contrats au premier semestre 2024, soit un impact positif de 2,8 points sur le taux de pénétration. Un proforma a été réalisé sur les chiffres de 2024.

