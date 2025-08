Ante el crecimiento de ataques de inyección, la tecnológica Facephi toma medidas y planta cara para blindar los procesos digitales.

BUENOS AIRES, Argentina, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante los últimos meses, el país fue testigo de cómo enormes volúmenes de datos personales —incluyendo información sensible vinculada a documentos oficiales— quedaron expuestos y comenzaron a circular sin control por la red. Millones de registros disponibles al alcance de cualquiera. Este tipo de filtraciones, combinadas con el avance de tecnologías que permiten crear imágenes y videos falsos de alta precisión, conforman una tormenta perfecta para los ataques de suplantación digital.

Frente a esta realidad, Facephi, especialistas en identidad digital verificada, crean una nueva funcionalidad, Advanced Injection Defense, que suma inteligencia artificial, análisis forense de imágenes y protección multicapa para detectar y frenar intentos de inyección, incluso cuando se utilizan recursos creados con IA o deepfakes.

“El problema ya no es solo verificar si una persona es quien dice ser, sino también validar que lo que vemos no haya sido manipulado antes. Nuestra tecnología fue diseñada para dar respuesta a este nuevo tipo de amenazas, sin frenar la experiencia del usuario”, explican desde Facephi.

Esta solución, incorpora detección avanzada de ataques de inyección, de emulación de dispositivos y de manipulación en canales de captura, utilizando algoritmos forenses e inteligencia artificial para verificar la autenticidad de cada imagen en tiempo real. Analiza no solo el contenido visual, sino también la forma en que fue capturado, identificando señales de alteración, simulación o reemplazo de la fuente original.

Ya disponible dentro de su solución Behavioural Biometrics, puede integrarse de forma ágil en procesos de registro de nuevos usuarios, así como en la autenticación de usuarios existentes, garantizando el cumplimiento normativo, adaptándose a los estándares de seguridad más exigentes en sectores como banca, salud, telcos y administración pública.

En un entorno cada vez más expuesto, donde la identidad de millones puede estar comprometida por una sola brecha, garantizar la autenticidad en cada punto de contacto digital se vuelve urgente. Advanced Injection Defense busca devolver esa confianza, blindando cada paso del proceso con tecnología de clase mundial desarrollada por expertos.

Contacto de prensa: prensa@facephi.com

