Incora décroche l’agrément AS13100 et devient le premier distributeur mondial référencé de l’AESQ

FORT WORTH, Texas, 31 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Incora, un leader mondial des solutions logistiques intégrées au service des secteurs de l’aérospatiale et de la défense, annonce ce jour avoir franchi les deux étapes majeures de son développement qui entendent renforcer son engagement en faveur de la qualité et l’amélioration continue.

À l’issue d’un rigoureux audit de trois ans, Incora s’inscrit en pleine conformité avec la norme AS13100, qui définit les exigences propres aux systèmes de gestion de la qualité des fournisseurs de moteurs aéronautiques. Cet agrément distingue Incora au rang des quelques entreprises privilégiées capables de répondre aux exigences les plus strictes du secteur en termes de maîtrise des modes opératoires, de gestion des risques et d’intégrité produit.

En parallèle, Incora a intégré le Aerospace Engine Supplier Quality (AESQ) Strategy Group, devenant ainsi le tout premier et seul distributeur au monde à rejoindre le réseau. Comme nouveau membre de l’AESQ, Incora pourra collaborer directement avec les principaux équipementiers, fournisseurs et partenaires et s’attachera à conjointement dessiner le prochain périmètre des normes de qualité propres à l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement du secteur des moteurs aéronautiques.

« Décrocher l’agrément total à la norme AS13100 témoigne bien de la détermination de nos équipes à proposer des services d’une qualité et d’une fiabilité supérieures à nos clients à l’échelle de la planète », a indiqué David Coleal, PDG d’Incora. « Rejoindre l’AESQ comme premier représentant des métiers de la distribution représente à la fois un honneur et une grande responsabilité. Nous avons hâte de partager nos perspectives en vue de faire progresser les pratiques de qualité dans tout l’écosystème du secteur », poursuit-il.

Développée par l’AESQ, la norme AS13100 regroupe et standardise de multiples exigences de qualité propres aux équipementiers sous une ligne directrice unique et reconnue à l’échelle mondiale, conçue pour améliorer la qualité des produits et en nuancer la variabilité. Pour Incora, le fait de réaliser cette prouesse traduit son investissement soutenu dans les modes opératoires robustes, la formation des employés et les pistes d’amélioration continue.

Incora est un leader mondial des solutions logistiques intégrées au service de l'industrie aérospatiale du monde entier et d'autres acteurs économiques.

