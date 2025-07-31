Incora 实现 AS13100 合规，成为首个加入 AESQ 的全球分销商成员

得克萨斯州沃思堡, Aug. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的航空航天和国防行业综合供应链解决方案提供商 Incora，今日宣布达成两项重要里程碑，进一步彰显其对质量和持续改进的承诺。

经过为期三年的严格流程，Incora 已 100% 符合 AS13100，这是针对航空发动机供应商的标准化质量管理体系要求。 这一成就使 Incora 跻身于少数能够达到行业在流程控制、风险管理和产品完整性方面最严格标准的公司之列。

与此同时，Incora 已被接纳为航空发动机供应商质量 (AESQ) 战略小组的最新成员，成为全球首个也是唯一一个加入该联盟的分销商。 作为 AESQ 成员，Incora 将与领先的原始设备制造商 (OEM)、供应商和利益相关方直接合作，共同塑造航空发动机供应链质量标准的未来。

“实现 AS13100 全面合规，证明了我们团队对为全球客户提供最高质量和可靠性的坚定承诺，” Incora 首席执行官 David Coleal 表示。 “成为全球首个加入 AESQ 的分销商成员，既是一种荣誉，也是一份责任。 我们期待贡献我们的视角，推动整个行业生态系统的质量实践。”

AS13100 由 AESQ 制定，将多个 OEM 质量要求整合为一个全球认可的统一标准，旨在提高产品质量并减少差异。 Incora 的这一成就反映了其在健全流程、员工培训和持续改进计划方面的深度投入。

如需进一步了解 Incora 的质量方案和实力，请访问 www.incora.com。

关于 Incora

Incora 是全球航空航天及其他行业综合供应链管理服务的领先提供商。 基于在航空航天和国防领域的坚实基础，Incora 还利用其供应链专业知识服务于工业制造、船舶、制药等行业。 Incora 深度融入客户业务，管理供应链各环节，从采购、库存管理，到物流及现场客户服务。 公司总部位于得克萨斯州沃思堡，在全球 17 个国家和地区设有 68 个办事处，拥有超过 3,800 名员工。 如需了解更多信息，请访问 incora.com。

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Karen Hamill

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