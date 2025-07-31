Incora 獲得 AS13100 合規認證，加入 AESQ 成為首個全球分銷商成員

沃思堡，德州, Aug. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 航天與國防界整合供應鏈解決方案的全球領先供應商 Incora 今日宣布達成兩大關鍵里程碑，鞏固對卓越質素及不斷改進的承擔。

Incora 歷經三年的嚴謹審核，如今全面符合 AS13100 標準，達到航天引擎供應商的標準化質素管理系統要求。 行內對程序控制、風險管理及產品完整性具有極嚴格要求，達到標準的企業為數不多，達成里程碑後的 Incora 正能躋身其中。

與此同時，Incora 獲准加入航天引擎供應商質素 (AESQ) 策略小組，成為全球首個且唯一加入該聯盟的分銷商。 作為 AESQ 成員，Incora 將直接與領先原始設備製造商 (OEM)、供應商及持份者合作，共同建立航天引擎供應鏈的未來質素標準。

Incora 行政總裁 David Coleal 表示：「全面達成 AS13100 合規，展現公司團隊堅定不移地專注為全球客戶帶來頂級質素及可靠服務。 成為 AESQ 首個分銷商成員，既是一大榮幸，同時是重大責任。 我們期待分享見解，推動整個產業生態的質素實踐。」

AS13100 由 AESQ 開發，將多個 OEM 質素要求揉合為單一全球認可標準，旨在提升產品質素並縮窄差異。 Incora 的成功佳績，反映對穩健流程、員工培訓及無間斷改善行動的重大投入。

有關 Incora 質素保證計劃及功能的更多資訊，請瀏覽 www.incora.com。

關於 Incora

Incora 是全球航天及其他產業綜合供應鏈管理服務的領先供應商。 Incora 最初立足於航天與國防領域，隨後進一步將供應鏈專業能力拓展至工業製造、海事及製藥等行業的客戶。 Incora 與客戶業務緊密結合，統籌供應鏈的各個層面，包括採購、庫存管理、物流和現場客戶服務。 公司總部位於德州沃思堡，全球業務遍佈 17 個國家的 68 個據點，員工人數超過 3,800 名。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 incora.com。

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