COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1er août 2025

Renault Group renforce sa présence en Inde pour soutenir son ambition à l'international

Renault Group franchit une nouvelle étape clé dans son développement à l’international, grâce à l’acquisition de la participation de 51 % dans l’usine de Chennai (RNAIPL), jusqu’ici détenue par Nissan.

Troisième marché automobile mondial, l’Inde poursuit sa croissance soutenue, avec une progression de 7 % en 2024 et des perspectives de 3,5 % en 2025. Forte d’un réseau de fournisseurs compétitifs et d’une infrastructure industrielle solide, l’Inde s’impose comme un pilier central de la stratégie globale du Groupe et de la marque Renault à l’international.

Pour diriger cette nouvelle phase de développement, Stéphane Deblaise est nommé Directeur Général de Renault Group en Inde, à compter du 1er septembre 2025.

Boulogne-Billancourt – 1er août 2025 – Renault Group accélère son développement en Inde, l’un des marchés automobiles les plus dynamiques au monde. Dans le cadre de sa stratégie visant à faire du pays un hub international clé, le Groupe vient de franchir une étape majeure en rachetant à Nissan les 51 % de parts restantes de leur usine commune de Chennai (Renault Nissan Automotive India Private Ltd – « RNAIPL »), dont il devient ainsi l’unique propriétaire. Ainsi, RNAIPL sera consolidée à 100 % dans les états financiers consolidés de Renault Group. Cette montée en puissance s’inscrit dans une dynamique plus large, marquée par l’ouverture du plus grand centre de design de Renault Group, hors de France, annoncée en avril, et par le lancement du nouveau Renault Triber, premier modèle d’une offensive produit ambitieuse qui comptera quatre nouveautés. L’entreprise a pour ambition de renforcer ses ventes sur le marché indien et de développer ses exportations depuis ce hub industriel majeur. Pour accompagner cette transformation, Stéphane Deblaise prendra la direction de Renault Group en Inde à compter du 1er septembre 2025.

Cap sur l'Inde : Renault Group accélère son développement international

Renault Group détient désormais l’intégralité de son usine de Chennai, reconnue pour son excellence opérationnelle. Cette évolution stratégique renforce l’ambition du Groupe de faire de l’Inde un pilier de sa croissance internationale.

Renault Group s’appuie également sur un centre d’ingénierie de premier plan, basé en Inde et détenu conjointement avec Nissan, qui contribue activement au développement et à l’adaptation des véhicules pour répondre aux besoins des marchés locaux et internationaux.

Dans le cadre de son plan stratégique International Game Plan 2027, la marque Renault accélère son développement sur ce marché en forte croissance, où plus de 50 % de la population est âgée de moins de 28 ans.

Troisième marché automobile mondial, l’Inde s’impose comme un territoire clé, à la fois moteur d’innovation, centre d’inspiration pour les nouvelles générations et acteur majeur de la transformation du secteur automobile.

Cette ambition se traduit par une offensive produit d’envergure, avec le lancement de quatre nouveaux modèles. Le coup d’envoi est donné avec le lancement de Nouveau Triber.

La coopération avec Nissan se poursuivra dans ce nouveau contexte. En particulier, RNAIPL continuera de produire des modèles Nissan comme prévu.

« L’Inde est un marché clé pour Renault Group. Au cours des 14 dernières années, nous avons réussi à implanter durablement la marque Renault grâce à nos équipes et partenaires, atteignant plus de 100 000 véhicules vendus par an. L’Inde joue également un rôle essentiel dans notre empreinte mondiale en R&D. Avec la pleine propriété de notre usine à Chennai, nous détenons désormais l’ensemble des moyens pour accélérer en Inde. Stéphane Deblaise, fort de sa solide expérience internationale et de sa connaissance approfondie de l’ensemble de nos chaînes de valeur, est idéalement placé pour concevoir et mettre en œuvre notre stratégie dans la région », a déclaré François Provost, CEO Renault Group.

Stéphane Deblaise nommé Directeur Général de Renault Group en Inde

Pour définir et mettre en œuvre la stratégie de Renault Group en Inde, avec la responsabilité directe de toutes les entités locales, le Groupe renforce ses équipes locales avec la nomination de Stéphane Deblaise au poste de Directeur Général de Renault Group en Inde, à partir du 1er septembre 2025.

Stéphane capitalisera sur son expertise acquise en Corée du Sud depuis 2022, où il a mené une transformation majeure de l’activité, en positionnant notamment le site de Busan comme hub industriel et technologique et en repositionnant la marque Renault sur le marché coréen.

Âgé de 52 ans, Stéphane Deblaise est diplômé de Télécom Physique Strasbourg et de l’IFP School. Il rejoint Renault Group en 2000 en tant qu’Ingénieur Procédés Avancés après un début de carrière chez Saft Batteries. Il a depuis occupé plusieurs postes stratégiques au sein des opérations internationales du Groupe, notamment : Chief Vehicle Engineer pour le programme Entry en Amérique latine (2009), Vice President, Product Planning & Programs chez Dongfeng-Renault en Chine (2014), Directeur du programme mondial Segment C&D en France (2017), Vice President, Renault Group Vehicles and Cross Car Line Program (2021), CEO de Renault Korea (2022 – 2025).

Depuis son démarrage en 2010, l’usine de Chennai a produit plus de 2,8 millions de véhicules – dont 1,2 million exportés vers plus de 100 pays – ainsi que 4,6 millions de moteurs et boîtes de vitesses. Adossée à un écosystème de près de 300 fournisseurs locaux, elle dispose d’une capacité annuelle de plus de 400 000 véhicules. Dédiée aujourd’hui aux plateformes CMF-A et CMF-A+, elle se prépare à accueillir une nouvelle plateforme modulaire de Renault Group ultra flexible et multi- énergies, qui soutiendra la production des futurs modèles de la marque Renault.



La marque Renault est implantée en Inde avec plus de 350 points de vente et 450 points de service à travers le pays.

