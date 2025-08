Umicore: Résultats du premier semestre 2025

Faits marquants du Groupe Umicore pour le premier semestre de 2025

Première moitié d’année solide , avec des bénéfices en nette hausse par rapport à l’année précédente, stimulés par une demande soutenue et des mesures d’efficacité opérationnelle à l’échelle du Groupe dans un environnement favorable des prix des métaux

Fortes performances pour les activités clés

et mise en œuvre progressive des contrats pour Battery Cathode Materials

Chiffres clés du Groupe au 30 juin 2025 :

Revenus* de € 1,8 milliard

EBITDA ajusté de € 433 millions et marge EBITDA ajustée de 24,3 %

EBIT ajusté de € 302 millions et marge EBIT ajusté de 17,0%

Résultat net ajusté (part du Groupe) de € 135 millions et résultat ajusté par action de € 0,56

Rendement des capitaux engagés (ROCE) de 16,4%

Taux d’accidents enregistrables pour le personnel de 4,4 par 1 million d’heures d’exposition, en baisse par rapport à la fin 2024

Exécution de la stratégie CORE : accent sur l’excellence opérationnelle,

déploiement rigoureux du capital et culture de la performance

Mesures d’efficacité , en bonne voie avec >€ 50 millions déjà atteints

, en bonne voie avec >€ 50 millions déjà atteints Affectation stricte du capital avec des dépenses d’investissement de € 109 millions

avec des dépenses d’investissement de € 109 millions Flux de trésorerie d’exploitation de € 62 millions : flux de trésorerie opérationnel disponible de € -54 millions

Dette nette de € 1.829 millions correspondant à un rapport dette nette/EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois de 2,28.

Déclaration de Bart Sap, CEO

« Umicore a réalisé une performance encourageante au premier semestre de cette année, dans un contexte mondial dynamique. Cela souligne la qualité de nos activités ainsi que notre attention permanente à l’égard des efficacités opérationnelles et du déploiement rigoureux du capital dans l’ensemble du Groupe. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous restons concentrés sur l’exécution de nos priorités stratégiques et la mise en place des mesures nécessaires pour favoriser la génération de liquidités dans nos activités clés et récupérer de la valeur dans Battery Cathode Materials. Dans le contexte géopolitique actuel et ce qui en résulte, notre modèle économique circulaire de longue date est plus pertinent que jamais, vu que nous continuons à fournir un accès local aux métaux et matériaux critiques pour un grand nombre d’industries et d’applications. Nos performances soulignent des efforts remarquables de nos équipes, qui placent constamment la barre très haut en matière de performance dans le secteur. »

CORE | Mise à jour de la stratégie

Maximiser la génération de trésorerie à partir des activités de base et récupération de valeur chez Battery Cathode Materials

En mars 2025, Umicore a partagé les principaux résultats de l’examen stratégique de Battery Materials et sa feuille de route jusqu’en 2028. L’objectif est de renforcer notre leadership dans les activités de base et sur la poursuite de l’exploitation de leur fort potentiel de génération de trésorerie, tout en mettant en place la récupération de valeur dans l’activité Battery Cathode Materials.

La feuille de route stratégique d’Umicore jusqu’en 2028 repose sur quatre impératifs clés :

Capital : des investissements strictement limités, l’accent sur une répartition du capital plus équilibrée au sein du Groupe et un déploiement rigoureux du capital.

: des investissements strictement limités, l’accent sur une répartition du capital plus équilibrée au sein du Groupe et un déploiement rigoureux du capital. Performance : gains d’efficacité opérationnelle dans l’ensemble des activités et objectif de compenser l’inflation.

: gains d’efficacité opérationnelle dans l’ensemble des activités et objectif de compenser l’inflation. Capital humain et culture : établir une culture de la performance pour favoriser le changement et dégager de la valeur grâce à un état d’esprit d’amélioration continue.

établir une culture de la performance pour favoriser le changement et dégager de la valeur grâce à un état d’esprit d’amélioration continue. Partenariats stratégiques : Dans le domaine des matériaux de cathode pour batteries, Umicore met en œuvre son plan solide à moyen terme avec une concentration disciplinée sur la récupération de valeur, tout en explorant simultanément des partenariats si cela permettait une récupération de valeur plus rapide ou plus élevée.

Pour plus d’informations sur la stratégie d’Umicore et ses objectifs à moyens terme, veuillez consulter la section Capital Markets Day 2025 sur le site web d’Umicore.

Nouvelle structure de reporting

Dans le cadre de la mise à jour de la stratégie, Umicore a regroupé ses activités liées au marché en constante évolution des voitures électriques (VE) au sein d’un même Business Group appelé Battery Materials Solutions. Le présent communiqué marque l’introduction de cette nouvelle structure de reporting financière.

Le Business Group Battery Materials Solutions est désormais composé de :

La Business Unit Battery Cathode Materials (anciennement le Business Group « Battery Materials »), qui englobe le développement, la fabrication et la commercialisation de matériaux cathodiques et de ses précurseurs pour les batteries lithium-ion, ainsi que les activités connexes de raffinage de produits chimiques au cobalt et au nickel.

La Business Unit Battery Recycling Solutions, qui faisait précédemment partie du Business Group Recycling.

Le Business Group Recycling est désormais composé des Business Units Precious Metals Refining, Jewelry & Industrial Metals et Precious Metals Management. Dans ce communiqué, l’information financière 2024 a été retraitée conformément à la nouvelle structure du Business Group.

Performances opérationnelle au cours du premier semestre 2025

Les revenus du Groupe Umicore pour le premier semestre 2025 s’élèvent à € 1,8 milliard, en ligne avec le premier semestre 2024. L’EBIT ajusté du Groupe a atteint € 302 millions et l’EBITDA ajusté € 433 millions, en hausse respectivement de 25 % et de 10 % par rapport à la même période l’année dernière. Cette augmentation d’une année à l’autre démontre une solide performance sous-jacente, principalement grâce à une demande soutenue et des initiatives d’efficacité opérationnelle dans l’ensemble des Business Units. Ces éléments positifs ont plus que compensé les effets négatifs de l’inflation des coûts et - dans une moindre mesure – les fluctuations des taux de change1. Ils nous ont permis de faire face aux incertitudes géopolitiques telles qu’elles sont apparues depuis le début de l’année 2025. Un environnement favorable des prix des métaux précieux, mineurs et spéciaux a compensé la baisse progressive des prix moyens des couvertures des métaux précieux.

Les revenus du Business Group Battery Materials Solutions2 se sont élevés à € 212 millions, soit légèrement en dessous du premier semestre 2024, principalement en raison de volumes légèrement moindres de matériaux actifs de cathode (CAM) et d’un revenu de raffinage inférieur dans la business unit Battery Cathode Materials. L’EBITDA ajusté du Business Group s’est établi à € -21 millions, un niveau relativement stable par rapport aux - € 20 millions du premier semestre 2024. L’évolution du résultat masque des tendances opposées entre les différentes business unit. Les dépenses nettes pour Battery Recycling Solution ont diminué par rapport à 2024, ce qui a entraîné une évolution positive du résultat d’une année sur l’autre. En revanche, le résultat de Battery Cathode Materials a reculé. Outre des revenus légèrement inférieurs, l’évolution annuelle du résultat reflète également l’absence d’éléments positifs exceptionnels enregistrés en 2024, seulement partiellement compensée par des gains d’efficacité et une gestion stricte des coûts. L’EBIT ajusté s’est établi à € -54 millions.

Catalysis a réalisé une performance exceptionnelle, enregistrant des revenus et des bénéfices supérieurs aux niveaux réalisés au premier semestre 2024. Les revenus et volumes d’Automotive Catalysts sont restés stables, avec des volumes de catalyseurs pour véhicules légers surpassant un marché automobile ICE en léger recul. Ceci résulte notamment de nouveaux gains de parts de marché dans le domaine des catalyseurs essence pour véhicules légers. Les revenus de Precious Metals Chemistry et Fuel Cell & Stationary Catalysts ont bien augmenté, stimulés par une forte demande des clients. L’évolution positive des revenus, combiné à une discipline en matière de gestion des coûts et à une efficacité opérationnelle élevée, a conduit à un EBITDA ajusté de € 232 millions, le deuxième niveau le plus élevé jamais atteint dans l’histoire du Business Group Catalysis.

Le Business Group Recycling3 Business Group a enregistré des résultats solides, avec des revenus et bénéfices conformes au niveau du premier semestre 2024. La performance reflète des niveaux d’activité élevés et un environnement favorable des prix des métaux précieux, mineurs et spéciaux dans l’ensemble des business units qui ont compensé - chez Precious Metals Refining - un mix un peu moins favorable et une baisse des prix moyens des couvertures des métaux précieux. L’EBITDA ajusté s’élevait à € 190 millions, bénéficiant également des initiatives de gestion des performances.

Les revenus de Specialty Materials étaient conformes aux niveau du premier semestre 2024. L’EBITDA ajusté du Business Group s’élevait à € 59 millions, en nette hausse par rapport à l’année précédente, reflétant des marges supérieures pour les produits de cobalt chez Cobalt & Specialty Materials ainsi que des améliorations d’efficacité opérationnelle.

Déploiement du capital et génération de liquidités

Umicore a accéléré ses améliorations d’efficacité en cours pour soutenir l’optimisation des coûts, la croissance du chiffre d’affaires et l’optimisation du fonds de roulement. Le programme à l’échelle du Groupe visant à atteindre un EBITDA d’au moins € 100 millions en 2025 (inclus dans les perspectives 2025) est en bonne voie, avec plus de € 50 millions déjà atteints jusqu’à présent. La marge EBITDA ajustée du Groupe s’élevait à 24,3 %, en nette hausse par rapport aux 21,8 % du premier semestre 2024.

Les dépenses d’investissement se sont élevées à € 109 millions au premier semestre 2025, en forte baisse par rapport aux € 269 millions de la même période l’année précédente, reflétant l’approche stricte d’Umicore en matière d’affectation du capital et certains effets liés au timing. Au 30 juin 2025, le rendement des capitaux engagés (ROCE) atteint 16,4 %.

Le Groupe conserve un bilan solide à la fin juin 2025, avec une forte position en matière de liquidités et des échéances de dettes étalées. Conformément aux prévisions, le rapport dette nette/EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois a augmenté jusqu’à 2,28x.





Umicore réitère ses prévisions pour 2025 récemment revues à la hausse

S’appuyant sur la performance encourageante du premier semestre de l’année, Umicore confirme que l’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’exercice 2025 devrait se situer entre € 790 et 840 millions, conformément aux prévisions précédemment revues à la hausse. Ces prévisions excluent tout bouleversement majeur dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes.4

Umicore réitère ses prévisions pour la business unit Battery Cathode Materials, anticipant un EBITDA ajusté pour 2025 proche du seuil de rentabilité, similaire à celui de l’année précédente. Cette perspective traduit une solide amélioration sous-jacente de la performance d’une année à l’autre, portée par la montée en puissance attendue des volumes sous contrats et les gains opérationnels continus, sachant que les résultats 2024 avaient bénéficié d’éléments exceptionnels significatifs. Pour l’ensemble du Business Group Battery Materials Solutions , qui inclut désormais Battery Recycling Solutions, l’EBITDA ajusté devrait se situer entre € -20 et -25 millions, reflétant une amélioration séquentielle des performances au second semestre de 2025 vue que la hausse des volumes de la business unit Battery Cathode Materials devrait compenser l’augmentation des dépenses liées à la business unit Battery Recycling Solutions.

, qui inclut désormais Battery Recycling Solutions, l’EBITDA ajusté devrait se situer entre € -20 et -25 millions, reflétant une amélioration séquentielle des performances au second semestre de 2025 vue que la hausse des volumes de la business unit Battery Cathode Materials devrait compenser l’augmentation des dépenses liées à la business unit Battery Recycling Solutions. Dans la Business Group Catalysis , Umicore prévoit de continuer à bénéficier de sa forte position sur le marché des catalyseurs pour moteurs à essence et de la contribution continue des efforts de performance opérationnelle. Dans ce contexte, l’EBITDA ajusté pour 2025 devrait être légèrement supérieur au niveau record atteint en 2024. Il est cependant anticipé que les revenus et résultats du second semestre refléteront la saisonnalité habituelle du marché automobile.

, Umicore prévoit de continuer à bénéficier de sa forte position sur le marché des catalyseurs pour moteurs à essence et de la contribution continue des efforts de performance opérationnelle. Dans ce contexte, l’EBITDA ajusté pour 2025 devrait être légèrement supérieur au niveau record atteint en 2024. Il est cependant anticipé que les revenus et résultats du second semestre refléteront la saisonnalité habituelle du marché automobile. En supposant des niveaux de prix similaires pour les métaux précieux et les métaux mineurs & spéciaux à ceux du mois de juin, combinés aux couvertures actuelles, l’EBITDA ajusté 2025 pour le Business Group Recycling devrait approcher celui de 2024. Il est cependant attendu que les revenus et résultats seront séquentiellement inférieurs au second semestre du fait du déclin progressif des prix moyens des couvertures sur des métaux précieux.

devrait approcher celui de 2024. Il est cependant attendu que les revenus et résultats seront séquentiellement inférieurs au second semestre du fait du déclin progressif des prix moyens des couvertures sur des métaux précieux. Il est anticipé que le Business Group Specialty Materials continuera de bénéficier des mesures accrues d’efficacité, ainsi que de marges favorables sur les produits à base de cobalt. Ceci devrait se traduire par une augmentation modérée de l’EBITDA ajusté du Business Group en 2025 par rapport à 2024.

Les charges Corporate devraient diminuer jusqu'à 20 % par rapport au niveau de l'année précédente.

Dans un esprit de déploiement rigoureux du capital et en tenant compte des investissements restants, strictement minimisés, dans Battery Cathode Materials, les investissements du Groupe pour 2025 devraient avoisiner € 350 millions. Cela exclut les apports en capitaux propres à la coentreprise IONWAY avec PowerCo. Pour l’ensemble de l’exercice 2025, Umicore prévoit de verser un total de € 400 millions à IONWAY. Un apport de € 250 millions a déjà été effectué en janvier cette année et il est actuellement prévu que les € 150 millions restants seront versés au second semestre.

pour 2025 devraient avoisiner € 350 millions. Cela exclut les apports en capitaux propres à la coentreprise IONWAY avec PowerCo. Pour l’ensemble de l’exercice 2025, Umicore prévoit de verser un total de € 400 millions à IONWAY. Un apport de € 250 millions a déjà été effectué en janvier cette année et il est actuellement prévu que les € 150 millions restants seront versés au second semestre. S’appuyant sur la gestion de la valeur en 2024, les perspectives pour 2025 intègrent un impact EBITDA supplémentaire d’au moins € 100 millions, découlant de nouvelles améliorations d’efficacité à l’échelle du Groupe.





Une conférence téléphonique et un webcast audio pour les analystes et les investisseurs auront lieu aujourd’hui à 09:30 CET. Les représentants de la presse sont invités à regarder le webcast audio en direct. Pour plus d’interprétation, ils peuvent contacter l’équipe Media Relations.

Calendrier financier

20 février 2026 Résultats Annuels 2025

Profil d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un résultat (hors métaux) de € 1,8 milliards (chiffre d’affaires de € 8,7 milliards) au cours du premier semestre 2025.

* Toute allusion à des revenus dans le présent document fait référence aux revenus hors métaux (soit tous les éléments de revenus minorés de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li et Mn).

1 Umicore a couvert la majorité de son risque de change structurel.

2 Le Business Group Battery Materials Solutions est désormais composé des business units Battery Cathode Materials et Battery Recycling Solutions. Nous vous renvoyons à la section « Nouvelle structure d’information » du présent communiqué de presse pour de plus amples informations. Les revenus et bénéfices du Business Group pour le premier semestre 2024 ont été ajustés afin de tenir compte de ce changement.

3 Le Business Group Recycling n’inclut plus la Business Unit Battery Recycling Solutions et est désormais composé des Business Units Precious Metals Refining, Jewelry & Industrial Metals et Precious Metals Management. Nous vous renvoyons à la section « Nouvelle structure d’information » du présent communiqué de presse pour de plus amples informations. Les revenus et bénéfices du Business Group pour le premier semestre 2024 ont été ajustés afin de tenir compte de ce changement.

4 Veuillez consulter la « Note concernant les informations prévisionnelles» à la page 39 du communiqué.







