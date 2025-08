Umicore: Halfjaarresultaten 2025





Belangrijkste hoogtepunten voor Umicore Groep in de eerste jaarhelft van 2025

Solide eerste jaarhelft met een aanzienlijk hogere winst ten opzichte van vorig jaar gedreven door een aanhoudende vraag en operationele efficiëntie-maatregelen, in een ondersteunende prijsomgeving voor metalen

Sterke prestaties van de kernactiviteiten en geleidelijke opschaling van de contracten in Battery Cathode Materials

Kerncijfers Groep op 30 juni 2025

Inkomsten 1 van € 1,8 miljard Aangepaste EBITDA van € 433 miljoen en aangepaste EBITDA-marge van 24,3% Aangepaste EBIT van € 302 miljoen en aangepaste EBIT-marge van 17,0% Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van € 135 miljoen en aangepaste winst per aandeel van € 0,56 ROCE van 16,4% Totaal geregistreerd ongevallenpercentage voor eigen werknemers van 4,4 per 1 miljoen blootstellingsuren, een daling tegenover eind 2024



Uitvoering van de CORE-strategie: focus op operationele efficiëntie, strikte kapitaalinzet en een prestatiegerichte cultuur

Efficiëntiemaatregelen goed op schema met al > € 50 miljoen verwezenlijkt in de eerste jaarhelft Strikte kapitaalinzet met investeringsuitgaven van € 109 miljoen Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 62 miljoen: vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € -54 miljoen Nettoschuld van € 1.829 miljoen, wat overeenkomt met een nettoschuld / aangepaste EBITDA-ratio van de laatste 12 maanden van 2.28x







Verklaring van Bart Sap, CEO

"Umicore leverde bemoedigende prestaties in de eerste helft van dit jaar, in een dynamische globale context. Dat is een bevestiging van de kwaliteit van onze activiteiten en onze voortdurende focus op operationele efficiëntie en een strikte kapitaalinzet binnen de Groep. Voor de toekomst blijft onze focus gericht op de uitvoering van onze strategische prioriteiten en nemen we de nodige stappen om de kasstroomgeneratie in onze kernactiviteiten te stimuleren en waarde te herstellen bij Battery Cathode Materials. In huidige geopolitieke context en de daaruit resulterende uitdagingen is ons gevestigd circulair bedrijfsmodel relevanter dan ooit, omdat we lokale toegang blijven bieden tot kritieke metalen en materialen voor allerlei sectoren en toepassingen. Onze sterke prestaties hebben we te danken aan de opmerkelijke inspanningen van onze teams, die consistent de toon aangeven voor de prestaties in de sector."





CORE | Strategie-update

Kasstroomgeneratie in onze kernactiviteiten maximaliseren en waarde herstellen bij Battery Cathode Materials

In maart 2025 deelde Umicore de belangrijkste resultaten van de strategieherziening voor Battery Materials en het stappenplan van Umicore naar 2028. De focus ligt op het versterken van ons leiderschap in de kernactiviteiten en het verder ontsluiten van hun sterke kasstroomgenererende potentieel, terwijl we Battery Cathode Materials voorbereiden op waardeherstel.

De strategische roadmap van Umicore naar 2028 is gebaseerd op vier belangrijke punten:

Kapitaal : streng beheerste investeringen, focus op een evenwichtigere kapitaalallocatie binnen de Groep en een strikte kapitaalinzet.

: streng beheerste investeringen, focus op een evenwichtigere kapitaalallocatie binnen de Groep en een strikte kapitaalinzet. Prestaties : operationele efficiëntie in alle activiteiten en streven om de inflatie te compenseren.

: operationele efficiëntie in alle activiteiten en streven om de inflatie te compenseren. Mensen & Cultuur: een prestatiegerichte cultuur invoeren om verandering aan te sturen en waarde te creëren via een mindset van voortdurende verbetering.

een prestatiegerichte cultuur invoeren om verandering aan te sturen en waarde te creëren via een mindset van voortdurende verbetering. Strategische partnerschappen: in Battery Cathode Materials voert Umicore een solide middellange termijnplan uit met een gedisciplineerde focus op waardeherstel terwijl er actief wordt gekeken naar partnerschappen als deze kunnen bijdragen aan een sneller of groter waardeherstel.

Voor meer informatie over de strategie van Umicore en de gerelateerde doelstellingen op middellange termijn verwijzen we naar de Capital Markets Day 2025-pagina op de Umicore-website.





Nieuwe verslaggevingsstructuur

In het kader van de strategie-update heeft Umicore haar activiteiten in verband met de evoluerende markt voor elektrische voertuigen gegroepeerd in één Business Group met de naam Battery Materials Solutions. In dit persbericht wordt deze nieuwe structuur inzake financiële verslaggeving voor het eerst ingevoerd.

De Business Group Battery Materials Solutions bestaat voortaan uit:

De business unit Battery Cathode Materials (voordien de Business Group 'Battery Materials'), die de ontwikkeling, productie en verkoop van kathodematerialen en hun precursoren voor lithium-ion batterijen evenals de verwante raffinageactiviteiten voor kobalt- en nikkelchemicaliën omvat;

De business unit Battery Recycling Solutions, die voordien deel was van de Business Group Recycling.





De Business Group Recycling bestaat voortaan uit de business units Precious Metals Refining, Jewelry & Industrial Metals en Precious Metals Management. In dit bericht is de financiële verslaggeving van 2024 aangepast aan de nieuwe structuur van de Business Groups.





Bedrijfsresultaten in de eerste helft van 2025

De inkomsten van Umicore voor de eerste helft van 2025 bedroegen € 1,8 miljard, wat overeenkomt met de inkomsten in de eerste helft van 2024. De aangepaste EBIT voor de Groep bedroeg € 302 miljoen en de aangepaste EBITDA € 433 miljoen, respectievelijk 25% en 10% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Uit die stijging op jaarbasis blijkt een solide onderliggende prestatie, voornamelijk dankzij een aanhoudende vraag en initiatieven voor operationele efficiëntie in alle business units. Deze positieve elementen compenseerden ruimschoots de negatieve effecten van de kosteninflatie en – in mindere mate – schommelingen van wisselkoersen1. Ze hebben ons in staat gesteld om het hoofd te bieden aan de geopolitieke onzekerheden die zich vanaf begin 2025 hebben voorgedaan. Een ondersteunende prijsomgeving voor edelmetalen, zeldzame en speciale metalen compenseerde de geleidelijke daling van de gemiddelde prijsniveaus van de afdekkingen voor edelmetalen.

De inkomsten van de Business Group Battery Materials Solutions2 bedroegen € 212 miljoen, iets lager dan in de eerste helft van 2024, voornamelijk door licht dalende volumes voor kathodematerialen (CAM) en lagere opbrengsten van raffinage in de business unit Battery Cathode Materials. De aangepaste EBITDA van de Business Group bedroeg

€ -21 miljoen, ongeveer gelijk aan de € -20 miljoen in de eerste helft van 2024. Achter deze winst gaan tegenstrijdige trends schuil binnen de verschillende business units. De netto-uitgaven bij Battery Recycling Solutions daalden ten opzichte van 2024, wat resulteerde in een positieve evolutie van de winst op jaarbasis. Anderzijds daalde de winst in Battery Cathode Materials. Bovenop licht lagere inkomsten, werd de winstevolutie op jaarbasis ook beïnvloed door de afwezigheid van eenmalige positieve effecten in de eerste helft van 2024. Dit werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door efficiëntieverbeteringen en strikte kostenbeheersing. De aangepaste EBIT bedroeg € -54 miljoen.

Catalysis leverde uitstekende prestaties, met meer inkomsten en winst dan in de eerste helft van 2024. De inkomsten en volumes voor Automotive Catalysts bleven stabiel, met volumes voor katalysatoren voor personenwagens die het beter deden dan de licht krimpende markt voor brandstofwagens, voornamelijk als gevolg van een verdere stijging van het marktaandeel in benzinekatalysatoren. De inkomsten bij Precious Metals Chemistry en Fuel Cell & Stationary Catalysts lagen aanzienlijk hoger dankzij een sterke vraag van klanten. De positieve evolutie van de inkomsten, in combinatie met kostenbeheersing en sterke operationele efficiëntie, heeft geleid tot een aangepaste EBITDA van € 232 miljoen, het op één na hoogste niveau in de geschiedenis van de Business Group Catalysis.

De Business Group Recycling3 zette solide resultaten neer met inkomsten en winst op hetzelfde niveau als tijdens de eerste helft van 2024. Deze prestatie weerspiegelt hoge activiteitsniveaus en een ondersteunende prijsomgeving voor edelmetalen, zeldzame metalen en speciale metalen in alle business units, wat een iets minder gunstige mix en dalende gemiddelde prijsniveaus van de afdekkingen voor edelmetalen in Precious Metals Refining compenseerde. De aangepaste EBITDA bedroeg € 190 miljoen, ook dankzij initiatieven op het vlak van performance management.

De inkomsten van Specialty Materials kwamen overeen met het niveau van de eerste helft van 2024. De aangepaste EBITDA van de Business Group bedroeg € 59 miljoen, aanzienlijk meer dan het vorige jaar, dankzij hogere marges voor kobaltproducten bij Cobalt & Specialty Materials en een verbeterde operationele efficiëntie.





Kapitaalinzet en kasstroomgeneratie

Umicore heeft het tempo van de lopende efficiëntieverbeteringen ter ondersteuning van de kostenoptimalisatie, de omzetgroei en de verbetering van het werkkapitaal opgevoerd. Het programma binnen de Groep om een EBITDA van minstens € 100 miljoen op te leveren in 2025 (opgenomen in de vooruitzichten voor 2025) ligt mooi op schema met al meer dan € 50 miljoen verwezenlijkt. De aangepaste EBITDA-marge van de Groep bedroeg 24,3%, een aanzienlijk stijging in vergelijking met de 21,8% in de eerste helft van 2024.

De investeringsuitgaven bedroegen € 109 miljoen in de eerste helft van 2025, een aanzienlijke daling tegenover de € 269 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, wat de strikte aanpak voor kapitaalallocatie van Umicore en timing effecten weerspiegelt. Op 30 juni 2025 bedroeg het rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 16,4%.

De Groep heeft eind juni 2025 nog steeds een solide balans, met een sterke liquiditeitspositie en gespreide looptijden van schulden. Zoals verwacht, steeg de nettoschuld / aangepaste EBITDA-ratio van de laatste 12 maanden naar 2,28x.





Umicore herbevestigt de recent verhoogde vooruitzichten voor 2025

Voortbouwend op de bemoedigende prestaties in de eerste helft van het jaar, bevestigt Umicore dat de aangepaste EBITDA voor het volledige jaar 2025 naar verwachting zal uitkomen tussen € 790 miljoen en € 840 miljoen, in lijn met de eerder verhoogde vooruitzichten. Deze vooruitzichten gaan uit van het uitblijven van grote verstoringen in een context van aanhoudende geopolitieke spanningen.4

Umicore herbevestigt haar vooruitzichten voor de business unit Battery Cathode Materials, waarbij verwacht wordt dat de aangepaste EBITDA in 2025 ongeveer break-even zal uitkomen, vergelijkbaar met vorig jaar. Deze vooruitzichten wijzen op een onderliggend sterke jaar-op-jaar prestatieverbetering, gedreven door de verwachte opschaling van gecontracteerde volumes en aanhoudende operationele efficiëntie, aangezien de resultaten van 2024 werden ondersteund door significante eenmalige effecten. Voor de volledige Business Group Battery Materials Solutions, waaronder voortaan ook Battery Recycling Solutions valt, wordt de aangepaste EBITDA geraamd tussen € -20 en € -25 miljoen, wat een sequentiële verbetering in de tweede jaarhelft weerspiegelt waarbij hogere volumes bij Battery Cathode Materials hogere uitgaven bij Battery Recycling Solutions compenseren.

In Catalysis verwacht Umicore verder te kunnen profiteren van haar sterke marktpositie in toepassingen voor benzinekatalysatoren en van de blijvende bijdrage van operationele prestatieverbeteringen. In dit kader wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA in 2025 net boven het recordniveau van 2024 zal uitkomen. Er wordt echter rekening gehouden met het feit dat de inkomsten en winst in de tweede jaarhelft de gebruikelijke seizoensinvloeden zullen weerspiegelen die kenmerkend zijn voor de automobielmarkt.

Uitgaande van vergelijkbare prijsniveaus voor edelmetalen, zeldzame metalen en speciale metalen zoals in de maand juni, gecombineerd met de huidige metaalafdekkingen, wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA van de Business Group Recycling in 2025 dicht bij het niveau van 2024 zal uitkomen. Er wordt echter verwacht dat de inkomsten en winst in de tweede jaarhelft sequentieel lager zullen liggen, als gevolg van de geleidelijke daling van het gemiddelde prijsniveau van de edelmetaalafdekkingen.

Er wordt verwacht dat Specialty Materials verder zal profiteren van de toegenomen efficiëntiemaatregelen, in combinatie met gunstige marges voor kobaltproducten. Dit zal naar verwachting leiden tot een matige stijging van de aangepaste EBITDA van de Business Group in 2025 ten opzichte van 2024.

De kosten voor Corporate zullen naar verwachting met maximaal 20% dalen ten opzichte van het niveau van vorig jaar.





zullen naar verwachting met maximaal 20% dalen ten opzichte van het niveau van vorig jaar. In het kader van een strikte kapitaalinzet en rekening houdend met de resterende, tot een minimum beperkte, investeringen binnen de business unit Battery Cathode Materials, verwacht Umicore dat de investeringsuitgaven van de Groep voor 2025 ongeveer € 350 miljoen zullen bedragen. Dit bedrag omvat niet de kapitaalinbreng in de joint venture IONWAY met PowerCo. Voor het volledige jaar 2025 plant Umicore een totale bijdrage van € 400 miljoen aan IONWAY, waarvan reeds € 250 miljoen in januari van dit jaar werd ingebracht. Umicore verwacht nu het resterende bedrag van € 150 miljoen in de tweede jaarhelft te zullen bijdragen.





voor 2025 ongeveer € 350 miljoen zullen bedragen. Dit bedrag omvat niet de kapitaalinbreng in de joint venture IONWAY met PowerCo. Voor het volledige jaar 2025 plant Umicore een totale bijdrage van € 400 miljoen aan IONWAY, waarvan reeds € 250 miljoen in januari van dit jaar werd ingebracht. Umicore verwacht nu het resterende bedrag van € 150 miljoen in de tweede jaarhelft te zullen bijdragen. Voortbouwend op het sterke value management van 2024, omvatten de vooruitzichten voor 2025 een bijkomende jaar-op-jaar impact op de EBITDA van minstens € 100 miljoen. Deze stijging zal voortvloeien uit verdere efficiëntieverbeteringen binnen de hele Groep.

Een conference call en audio webcast zal plaatsvinden voor investeerders en analisten vandaag, 1 augustus, om 09:30 CET. Vertegenwoordigers van de pers worden uitgenodigd om de live audio webcast bij te wonen. Voor verdere toelichting kunnen ze contact opnemen met het team Media Relations.

U kan het volledige persbericht raadplegen via deze link.

Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com





Financiële kalender

20 februari 2026 Jaarresultaten 2025





Umicore profiel

Umicore is een wereldspeler in geavanceerde materialen en recyclage. Dankzij tientallen jaren expertise in materiaalwetenschappen, metallurgie, chemie en metaalbeheer zet Umicore edele en kritieke metalen om in functionele technologieën die alledaagse toepassingen mogelijk maken. Haar unieke circulaire bedrijfsmodel zorgt ervoor dat deze kritieke elementen voortdurend worden geraffineerd en gerecycleerd om opnieuw te worden geïntegreerd in nieuwe toepassingen.

De vier Business Groups van Umicore - Catalysis, Recycling, Specialty Materials en Battery Materials Solutions - leveren materialen en oplossingen die een antwoord bieden op de schaarste van grondstoffen en de groeiende behoefte aan functionele materialen voor schone technologieën, schone mobiliteit en een geconnecteerde wereld. Met hun op maat gemaakte en geavanceerde producten en processen stimuleren ze innovatie en duurzaamheid.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit, en richt het merendeel van haar O&O-inspanningen op, schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van duurzame waardecreatie is geworteld in de ontwikkeling, productie en recyclage van materialen voor een beter leven.

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore, met meer dan 11.000 medewerkers, zijn verspreid over de hele wereld om haar internationale klantenbestand zo goed mogelijk te bedienen. De inkomsten van de Groep (exclusief metaal) bereikten € 1,8 miljard (omzet van € 8,7 miljard) in de eerste helft van 2025.







1 Umicore heeft het merendeel van haar structurele blootstelling aan wisselkoersschommelingen afgedekt.

2 De Business Group Battery Materials Solutions bestaat voortaan uit de business units Battery Cathode Materials en Battery Recycling Solutions. We verwijzen naar de rubriek 'Nieuwe verslaggevingsstructuur' in dit persbericht voor meer informatie. De inkomsten en winst van de Business Group voor de eerste helft van 2024 werden aangepast om rekening te houden met de wijziging.

3 De business unit Battery Recycling Solutions maakt niet langer deel uit van de Business Group Recycling, zodat die voortaan bestaat uit de business units Precious Metals Refining, Jewelry & Industrial Metals en Precious Metals Management. We verwijzen naar de rubriek 'Nieuwe verslaggevingsstructuur' in dit persbericht voor meer informatie. De inkomsten en winst van de Business Group voor de eerste helft van 2024 werden aangepast om rekening te houden met deze wijziging.

4 Gelieve nota te nemen van de “Onzekerheid over gestelde vooruitzichten” disclaimer op pagina 39 van het persbericht.











1 Alle verwijzingen naar inkomsten in dit document betreffen inkomsten exclusief metalen (d.w.z. alle inkomstenelementen min de waarde van volgende aangekochte metalen: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li en Mn).









