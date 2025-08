Aankondiging van buitengewone algemene vergadering op 15 september 2025

Heemstede, 1 augustus 2025, 8:00 uur.

Lavide Holding NV (“Lavide” of “Vennootschap”) is verheugd aan te kondigen dat zij vandaag een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) bijeenroept, die zal worden gehouden op 15 september 2025.

Belangrijke agendapunten zijn onder meer:

het voorstel om de statutaire naam van de Vennootschap te wijzigen in Triple Finance Group N.V.,

de introductie van nieuwe bedrijfsactiviteiten in lijn met de vernieuwde strategie om de Vennootschap verder te positioneren als beursgenoteerde investeringsholding, en

een substantiële verhoging van het maatschappelijk kapitaal ter ondersteuning van de vernieuwde strategie.





De agenda van de BAVA, de oproeping en de ondersteunende documenten worden bekendgemaakt op de website van de vennootschap www.lavideholding.com.

Voor nadere inlichtingen over de in dit persbericht opgenomen informatie kunt u zich wenden tot Thijs Groeneveld, CEO via contact@lavideholding.com.