Capgemini annonce le départ de William Rozé

Paris, 1er août 2025 – Capgemini annonce aujourd’hui que William Rozé, directeur exécutif de Capgemini Engineering et Membre du Comité de Direction générale du Groupe, a décidé de quitter le Groupe pour poursuivre d’autres projets.

Capgemini et William Rozé se sont accordés sur ce départ, effectif au 31 juillet. William a quitté ses fonctions au sein du Groupe et son successeur sera annoncé dans les prochaines semaines.

Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini, commente : « Je voudrais remercier William pour ce qu’il a apporté au Groupe, contribuant à faire de Capgemini Engineering le leader du marché qu’il est aujourd’hui. William a notamment joué un rôle important dans l’intégration d’Altran et dans la réalisation de l’ambition du Groupe de devenir un leader mondial de l’Industrie Intelligente. »

William a rejoint Capgemini en 2020, dans le cadre de l’acquisition d’Altran par Capgemini. Il a été nommé directeur exécutif de Capgemini Engineering en 2021.

