Bitget migliora l'esperienza VIP con un'esclusiva serie di webinar educativi estivi

VICTORIA, Seychelles, Aug. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha il piacere di annunciare una serie di cinque webinar online dedicati ai suoi membri VIP. Da agosto a settembre, questi workshop sono pensati per fornire ai VIP conoscenze avanzate del mercato crypto, approfondimenti sulle tendenze emergenti e strategie per ottimizzare il loro trading utilizzando gli strumenti e i prodotti più recenti.

Come parte dell'impegno di Bitget nel fornire un'esperienza premium ed educativa, questi webinar sono progettati per migliorare la comprensione dei partecipanti dell'evoluzione del panorama crypto e offrire ai membri VIP un'opportunità senza precedenti di approfondire le loro competenze e migliorare le loro capacità di trading. Il programma estivo approfondirà aree chiave come l'ottimizzazione delle strategie di trading con strumenti avanzati, approfondimenti sui prodotti di gestione patrimoniale, approfondimenti sull'interazione tra crypto e finanza tradizionale e guide esperte sull'uso dei trading bot.

Il programma completo dei workshop comprende:

5 agosto: Prossimi passi di Bitget: roadmap e analisi approfondita dell'ecosistema

Prossimi passi di Bitget: roadmap e analisi approfondita dell'ecosistema 13 agosto: Crypto vs. finanza tradizionale: un approfondimento sui prodotti patrimoniali

Crypto vs. finanza tradizionale: un approfondimento sui prodotti patrimoniali 28 agosto: Gestione Patrimoniale VIP 2.0

Gestione Patrimoniale VIP 2.0 11 settembre: Comprendere il conto di trading unificato di Bitget

Comprendere il conto di trading unificato di Bitget 25 settembre: Massimizzare le proprie operazioni con il trading bot



"Il miglioramento dei nostri servizi VIP rappresenta un obiettivo fondamentale per il 2025", ha dichiarato Vugar Usi Zade, COO di Bitget. "Abbiamo aggiornato in maniera sostanziale il nostro programma VIP, introducendo contenuti speciali e vantaggi esclusivi progettati per offrire un valore senza precedenti. Riconoscendo che l'istruzione è fondamentale, ci impegniamo a garantire che i nostri VIP ricevano le ultime informazioni sul mercato e l'accesso a una formazione di alta qualità, consentendo loro di navigare nel panorama in continua evoluzione delle crypto con fiducia e competenza".

Il programma Bitget VIP è stato meticolosamente progettato per offrire un'esperienza superiore ai trader di derivati con volumi elevati e agli investitori di alto livello. Con sette livelli VIP distinti in base al volume di trading e all'importo dell'investimento, il programma garantisce l'accesso a una serie di privilegi esclusivi.

Questi includono commissioni di transazione ridotte, permettendo di beneficiare di commissioni maker altamente competitive fino allo 0% e di commissioni taker a partire dallo 0.02% sui futures, mentre per il trading spot, le commissioni maker sono allo 0% e quelle taker allo 0.03%, oltre a sconti speciali sui tassi di margine e di interesse dei prestiti.

Avrai anche a disposizione un account manager dedicato che ti fornirà un supporto personalizzato e consigli personalizzati sul portafoglio, assicurandoti di rimanere aggiornato su promozioni, vantaggi e inviti a eventi VIP offline esclusivi. Il supporto clienti prioritario offre un accesso 24/7 a un canale dedicato, garantendo risposte istantanee e una rapida risoluzione delle richieste.

I membri VIP ottengono un vantaggio competitivo grazie a approfondimenti di mercato e webinar privati. Ricevono resoconti settimanali sul mercato globale delle criptovalute che coprono le tendenze chiave e partecipano a regolari webinar VIP e sessioni AMA (Ask Me Anything) con il team di ricerca e i dirigenti di Bitget.

Infine, i VIP possono beneficiare di un accesso prioritario al lancio dei progetti, assicurandosi quote di allocazione esclusive per nuove iniziative come Launchpool e PoolX, che danno loro accesso anticipato a opportunità ad alto potenziale.

Bitget offre anche un'opportunità unica pensata per i trader e gli investitori con alti volumi di trading che desiderano migliorare ulteriormente la loro esperienza nel mondo crypto. Gli utenti idonei possono ricevere una carta di prova VIP+1, che garantisce un aggiornamento immediato a un livello ancora più elevato di vantaggi esclusivi all'interno del programma Bitget VIP. Ciò significa che i trader qualificati possono iniziare il loro viaggio VIP su Bitget con vantaggi elevati fin dall'inizio.

Oltre a questi vantaggi, Bitget offre 20 posti esclusivi per i suoi prossimi workshop VIP. Si tratta di un'opportunità unica per esplorare strategie avanzate, acquisire conoscenze all'avanguardia e fare networking con altri VIP di alto livello all'interno della community Bitget.

Per ulteriori informazioni sul programma Bitget VIP, visita questa pagina .

