Spryker remporte le 2025 Silver Stevie® Award for Technology Excellence (Stevie® Award d’Argent pour l’excellence technologique 2025) dans l’e-commerce

BERLIN et NEW YORK, 01 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la plateforme mondiale d’e-commerce composable leader conçue spécialement pour répondre aux besoins des entreprises d’envergure mondiale, a annoncé aujourd’hui avoir remporté le Silver Stevie® Award (Stevie® Award d’Argent) lors des 2025 Stevie Awards for Technology Excellence (Stevie Awards pour l’excellence technologique 2025). Cette distinction souligne les avancées continues de Spryker dans le secteur du commerce : transformer le paysage des entreprises, autrefois dominé par des plateformes rigides, en écosystèmes agiles. Grâce à son architecture composable, Spryker permet aux entreprises de s’adapter plus rapidement, de concevoir des solutions plus intelligentes et de répondre aux attentes évolutives des acheteurs.

Spryker est devenu le moteur commercial de référence des innovateurs mondiaux, accompagnant la transformation numérique avancée dans des secteurs tels que la santé, l’industrie manufacturière, l’automobile et la distribution. Son approche composable permet aux entreprises de bâtir des écosystèmes de commerce sur mesure, parfaitement adaptés à leurs besoins spécifiques.

« Dès le début, Spryker s’est donné pour mission de redéfinir la manière dont les entreprises abordent le commerce numérique en lançant une plateforme véritablement composable », a déclaré Boris Lokschin, cofondateur et PDG de Spryker. « Alors que les entreprises doivent innover toujours plus vite et s’ajuster aux exigences changeantes des clients, cette reconnaissance valide notre engagement à créer des solutions flexibles et pérennes. Nous sommes fiers de voir notre technologie et le travail acharné de nos équipes ainsi récompensés. »

Les Stevie Awards sont la principale compétition mondiale dédiée à l’excellence en affaires. Les Stevie Awards for Technology Excellence (Stevie Awards pour l’excellence technologique) récompensent les accomplissements notables d’individus, d’équipes et d’organisations qui façonnent l’avenir de la technologie dans tous les secteurs industriels.

Cette récompense s’ajoute à une série de distinctions récemment reçues par Spryker et ses clients, décernées par des analystes de l’industrie et d’autres prix prestigieux tels que le Paradigm B2B Enterprise Combine, les B2B E-Commerce Association Awards, et le RetailTech Breakthrough.

À propos de Spryker

Spryker est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions d’e-commerce composable. Sa plateforme est conçue pour accélérer la croissance des entreprises aux cas d’utilisation complexes, favoriser l’innovation et faciliter les stratégies de différentiation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes d’e-commerce, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API permet aux entreprises de s’adapter, d’évoluer et de se lancer rapidement sur le marché, tout en accélérant les délais de rentabilisation tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes destinées aux transactions B2B, B2C, marketplace, IdO et commerce unifié, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen, et Ricoh. Spryker est une société technologique privée domiciliée à Berlin et à New York, appuyée par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures ou Maverick Capital. Pour en savoir plus, visitez spryker.com et suivez-nous sur LinkedIn et X.