Bonduelle - Chiffre d'affaires annuel 2024-2025 : Le Groupe Bonduelle clôture un 4ème trimestre en croissance et confirme son objectif annuel de rentabilité

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044

Chiffre d’affaires annuel 2024-2025

(1er juillet 2024 - 30 juin 2025)

Le Groupe Bonduelle clôture un 4ème trimestre en croissance et confirme son objectif annuel de rentabilité

Le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle pour l’exercice 2024-2025 (clos le 30 juin 2025), s’établit à 2 203,8 millions d’euros soit une variation de - 0,8 % en données comparables* et de - 0,9 % en données publiées par rapport à l’exercice 2023-2024. Les marques du groupe (Bonduelle, Cassegrain et Globus) démontrent leur résistance dans toutes les géographies y compris aux Etats-Unis, avec une stabilité du chiffre d’affaires tant en données comparables* qu’en données publiées.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 est en évolution de + 0,2 % en données comparables* et - 0,2 % en données publiées grâce à un redressement de l’activité en fin de période en zone Europe.

Malgré un léger repli de l’activité sur l’exercice, le groupe confirme son objectif de stabilité de la rentabilité opérationnelle courante, en ligne avec son plan de transformation “Transform to win”, grâce à la poursuite du redressement des activités nord-américaines, la bonne tenue des activités en Eurasie et un strict programme de maîtrise des coûts.

En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat relatifs à l’activité de salade en sachet en France et en Allemagne, dont l’annonce du projet de cession a été faite le 29 août 2024 et effective depuis le 17 juillet 2025 pour les activités en France et depuis le 31 mars 2025 pour les activités en Allemagne, seront regroupés dans le compte de résultat des états financiers publiés sous la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”. L’évolution du chiffre d’affaires conformément à la norme IFRS 5, c’est-à-dire excluant le chiffre d’affaires de l’activité de salade en sachet en France et en Allemagne au titre du 4ème trimestre 2023-2024 retraité et 2024-2025 est présentée et commentée ci-après.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 12 mois

2024-2025 12 mois

2023-2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4ème trimestre 2024-2025 4ème trimestre 2023-2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 1 354,5 1 409,9 - 3,9 % - 4,1 % 353,5 355,6 - 0,6 % - 0,6 % Zone hors Europe 849,3 813,6 4,4 % 4,9 % 201,6 200,8 0,4 % 1,7 % Total 2 203,8 2 223,4 - 0,9 % - 0,8 % 555,1 556,4 - 0,2 % 0,2 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 12 mois

2024-2025 12 mois

2023-2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4ème trimestre 2024-2025 4ème trimestre 2023-2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 1 070,5 1 120,1 - 4,4 % - 4,1 % 266,9 265,2 0,6 % 0,1 % Surgelé 298,2 303,0 - 1,6 % - 1,7 % 72,5 75,7 - 4,3 % - 4,5 % Frais 835,1 800,2 4,4 % 4,3 % 215,7 215,4 0,1 % 2,0 % Total 2 203,8 2 223,4 - 0,9 % - 0,8 % 555,1 556,4 - 0,2 % 0,2 %

Zone Europe

La zone Europe, représentant 61,5 % de l'activité sur l’exercice, affiche sur cette période un repli de - 3,9 % en données publiées et - 4,1 % en données comparables* et de - 0,6 % sur le 4ème trimestre tant en données publiées qu’en données comparables*.

Les activités de conserve et surgelé, bien qu’en léger repli sur le dernier trimestre, affichent un redressement notable en fin de trimestre. Elles reflètent le retour à la normale des volumes vendus sous marques de distributeurs, ainsi que la progression soutenue de la marque Cassegrain en France.

Les activités de frais maintenues en portefeuille (salade en sachet en Italie, traiteur en France et en Italie) affichent sur l’ensemble de l’exercice des progressions tant en volumes qu’en valeur, dans l’ensemble des segments d’activité. Le 4ème trimestre se révèle particulièrement dynamique en France en traiteur grâce à la bonne tendance des innovations récemment lancées et aux conditions météorologiques du printemps et du début de l’été favorables à la catégorie des produits traiteur frais.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, représentant 38,5 % de l’activité sur l’exercice 2024-2025, progresse de + 4,9 % en données comparables* (+ 4,4 % en données publiées). Au titre du 4ème trimestre, les progressions sont de respectivement + 1,7 % en données comparables* et + 0,4 % en données publiées.

L’activité en Amérique du Nord affiche sur l’ensemble de l’exercice fiscal 2024-2025, un retour à la croissance avec + 4,8 % en données comparables* (+ 4,9 % en données publiées), soutenue par la progression continue des solutions de repas complets (bowls) qui affichent une croissance supérieure à + 10 % en volumes comme en valeur, tant sur l’ensemble de l’exercice que sur le dernier trimestre.

La zone Eurasie, Export et Mercosur confirme son rôle de moteur de croissance sur l’exercice à + 5,5 % en données comparables* (+ 3,7 % en données publiées), soutenue notamment par l’excellente tenue des activités dans la zone Eurasie.

Autres faits marquants

Le Groupe Bonduelle confirme la cession de son activité de salade en sachet en France le 17 juillet 2025

Annoncé le 29 août 2024, le projet de cession de l’activité de salade en sachet Bonduelle en France au Groupe LSDH est devenu effectif le 17 juillet 2025. Depuis une dizaine d’années, le Groupe Bonduelle affichait une dégradation continue des résultats de l’activité de la salade fraîche en sachet en France. Cette cession permet au Groupe Bonduelle de poursuivre l’accélération de ses activités sur le marché du traiteur frais, en France et en Europe.

Le Groupe LSDH va poursuivre, via un contrat de licence, l’utilisation de la marque Bonduelle sur les salades en sachet en France. Le Groupe Bonduelle est confiant dans la capacité du Groupe LSDH, entreprise familiale, à redresser l’activité en France. Cet acteur a un projet solide de développement de l’activité.

Le périmètre cédé représentait pour le Groupe Bonduelle environ 3,5 % du chiffre d’affaires du groupe, soit 80 millions d’euros au titre de l’exercice 2024-2025. Le résultat de la cession de l’activité sera reflété dans les comptes de l’exercice 2025-2026 qui a débuté le 1er juillet 2025.

Perspectives

Le Groupe Bonduelle confirme son objectif de stabilité de la rentabilité opérationnelle courante à taux de change et périmètre constants au titre de l’exercice 2024-2025 clos le 30 juin 2025, conformément à la trajectoire annoncée dans son plan de transformation “Transform to win”.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com





Prochains évènements :



- Résultats annuels 2024-2025 : 26 septembre 2025 (après bourse)

- Réunion d’information : 29 septembre 2025

A propos du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle, c'est avant tout une histoire de famille du nord de la France qui dure depuis 7 générations. Présents dans près de 100 pays, nous sommes fiers de nos marques iconiques : Bonduelle, Cassegrain et Globus. Nous collaborons avec plus de 2 000 agriculteurs passionnés pour vous offrir des légumes et légumes secs récoltés à leur meilleur stade de saveur et de nutrition.

Parce que nous croyons que chaque repas est une opportunité de faire la différence, nous sommes engagés pour inspirer la transition vers une alimentation plus végétale, pour le bien-être de tous et la préservation de la planète. Déjà certifié B Corp à 80 %, notre objectif est d'atteindre une certification complète du Groupe Bonduelle, affirmant ainsi notre engagement pour un modèle plus durable et responsable. Au titre de l’exercice 2024-2025, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.



Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

