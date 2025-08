Agfa-Gevaert NV tekent nieuwe doorlopende kredietfaciliteit - Gereglementeerde informatie – Bevat voorwetenschap

1 augustus 2025 – 18u00 CET

Gereglementeerde informatie – Bevat voorwetenschap

Agfa-Gevaert NV tekent nieuwe doorlopende kredietfaciliteit

Mortsel, België – 1 augustus 2025 – 18u00 CET

Agfa-Gevaert NV heeft een nieuwe voor 3 jaar geldende doorlopende kredietfaciliteit getekend voor een bedrag van 180 miljoen euro. De nieuwe faciliteit loopt tot 1 augustus 2028. Deze nieuwe doorlopende kredietfaciliteit zal gebruikt worden voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. Ze vervangt de bestaande doorlopende kredietfaciliteit die op 30 mei 2026 zou verstrijken.

Voor de nieuwe kredietfaciliteit zijn volgende financiële convenanten van toepassing:

Leverage: Netto financiële schuld*/Aangepaste EBITDA**

(berekend excl. IFRS 16 over de laatste 12 maanden en halfjaarlijks getest)

Interest cover: Aangepaste EBITDA**/Nettorente

(berekend excl. IFRS 16 over de laatste 12 maanden en halfjaarlijks getest)

Minimale Aangepaste EBITDA** (berekend excl. IFRS 16 over de laatste 12 maanden en halfjaarlijks getest)

Minimale liquiditeit: Geldmiddelen en kasequivalenten plus ruimte onder de faciliteiten (elk kwartaal getest)

De toepasbare financiële indicators en het vereiste niveau van de convenanten zullen bekendgemaakt worden met de kwartaalresultaten en zullen getest worden op kwartaalbasis of halfjaarlijks zoals vereist in de overeenkomst van de kredietfaciliteit.

De nieuwe doorlopende kredietfaciliteit werd georganiseerd door een club van 4 banken: BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Bank NV, Belfius Bank SA/NV en ING Belgium SA/NV.

*Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten,

**Aangepaste EBITDA: het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen.



Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevend onderneming in beeldtechnologie, met bijna 160 jaar ervaring. Agfa ontwikkelt, produceert en verkoopt analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorg, de drukindustrie, de groene waterstofindustrie en voor specifieke industriële toepassingen. In 2024 realiseerde de Groep een omzet van 1.138 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communications

tel. +32 0 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com

