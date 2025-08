Les LNC et leurs partenaires ont identifié trois emplacements canadiens visant à faire progresser la conception des installations de production de diesel renouvelable

CHALK RIVER, Ontario, 01 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le principal laboratoire canadien en sciences et technologies nucléaires, en partenariat avec Expander Energy Inc. (Expander), Fuel Cell Energy (FCE), St Marys Cement (SMC) et Nuclear Promise X (NPX), sont heureux d’annoncer qu’ils ont identifié trois emplacements canadiens comme lieux potentiels pour la mise en œuvre d’installations de production de diesel renouvelable. Ces installations seraient capables de convertir les déchets de bois en 90 millions de litres de carburant diesel renouvelable « prêt à l’emploi » par an, transformant ainsi un déchet en un carburant précieux et à faible teneur en carbone pour le secteur des transports. Cette étape importante fait suite à la réussite d’une étude de faisabilité, financée par le Fonds pour les combustibles propres de Ressources naturelles Canada (RNCan), qui a démontré la viabilité économique de la production de diesel synthétique à partir de la biomasse par électrolyse de l’eau.

Le concept, connu sous le nom « e-Syn », englobe l’utilisation de l’eau et de l’électrolyse de l’eau dans le cadre d’un procédé innovant, breveté et en instance de brevet, développé par les LNC et Expander pour la fabrication de carburants biosynthétiques, appelé technologie BETL™ (Biomass Electrolysis to Liquids). Le projet exploite la technologie d’Expander destinée à la gazéification de la biomasse et la production de biocarburant de synthèse, ainsi que la technologie d’électrolyse. Le carburant obtenu (soit du diesel biosynthétique, connu sous le nom de Bio-SynDiesel®, soit du carburant biosynthétique pour l’aviation, connu sous le nom de Bio-SynJet®) sera entièrement composé de carbone provenant de sources biogéniques (atmosphériques) et devrait présenter une très faible intensité carbone tout au long de son cycle de vie.

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, plusieurs sites potentiels au Canada ont été évalués dans le but de sélectionner un site destiné à la phase d’ingénierie préliminaire (FEED) du projet. Ce processus a abouti à la sélection de trois sites en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, qui répondent tous aux exigences nécessaires en termes de proximité des services publics, d’accessibilité aux principales routes et aux ressources clés telles que la biomasse, entre autres facteurs. Après avoir obtenu l’approbation de RNCan, l’étude d’ingénierie préliminaire (FEED) a été prolongée d’un à trois sites, un processus qui devrait être achevé à l’automne 2025.

« Les LNC sont ravis des résultats obtenus dans le cadre de l’étude de faisabilité et sont prêts à passer à la phase suivante du projet, qui pourrait mener à la production d’un carburant diesel renouvelable, économique et prêt à l’emploi », a déclaré Stephen Bushby, vice-président de la science et de la technologie aux LNC. « Alors que le Canada s’oriente vers un avenir carboneutre, les carburants synthétiques destinés au transport offrent au pays une occasion immédiate de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, avec l’avantage supplémentaire de valoriser des déchets, tels que le bois, qui seraient autrement perdus. Le secteur des transports au Canada est responsable de près de 25 % des émissions totales du pays. Cette innovation pourrait donc avoir un impact important sur la décarbonation de ce secteur, ainsi que sur l’empreinte carbone globale du Canada. »

« Il ne s’agit pas d’une expérience scientifique : l’étude de faisabilité a révélé que la technologie BETL™ permet de produire efficacement des carburants biosynthétiques à des prix concurrentiels par rapport aux carburants existants dérivés de l’hydrogénation (HDRD) et aux esters et acides gras hydrotraités (HEFA) », a commenté Gord Crawford, président-directeur général d’Expander. « Les évaluations économiques préliminaires ont indiqué un solide rendement financier pour les trois sites. En vue d’occasions futures de déploiement concret de cette technologie, Expander et les LNC prévoient d’installer un électrolyseur éprouvé sur le plan commercial dans le cadre du projet Expander Carseland Alberta Gasifier, afin de réduire les risques techniques et commerciaux liés à un investissement potentiel dans les trois sites en cours de développement dans le cadre du programme du Fonds pour les combustibles propres. »

La conception technique s’appuiera sur l’utilisation de 240 tonnes sèches de déchets forestiers par jour comme matière première pour produire environ 30 millions de litres de diesel renouvelable par an et par installation de traitement, grâce à la technologie BETL™. La conception de ces installations pourrait également servir de modèle pour de futurs sites, tant au niveau national qu’international, selon un modèle de construction, de propriété et d’exploitation. Les détails propres au site seront annoncés prochainement, en coordination avec les partenaires locaux, notamment les autorités gouvernementales, ainsi que les nations et organisations autochtones.

La pertinence de ce projet est opportune au Canada. Alors que l’augmentation de l’offre d’électricité à faible teneur en carbone, notamment grâce à l’énergie nucléaire et à d’autres sources d’énergie renouvelables, sera essentielle pour atteindre l’objectif de carboneutralité du Canada, les carburants liquides synthétiques offrent une occasion immédiate de décarboner les secteurs du transport maritime, aérien et autres transports lourds, et ce, en utilisant les moteurs existants. Ces carburants propres sont prêts à l’emploi, offrant ainsi une occasion intéressante de décarbonation sans avoir à apporter de modifications importantes à la conception des moteurs et aux processus de fabrication. La conversion de la biomasse cellulosique, telle que les résidus des scieries et des forêts, en diesel synthétique ou en carburant aviation durable, est également une méthode intéressante et prometteuse pour produire du carburant conforme aux spécifications ASTM D975 en Amérique du Nord et CEN 15940 en Europe. Plusieurs investisseurs, y compris les principaux intéressés, ont exprimé leur intérêt à participer à des projets potentiels.

À propos des LNC

En tant que laboratoire de sciences et de technologie nucléaires le plus important du Canada, travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse connue sous le nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens en vue de leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, rendez-vous sur www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’Expanser Energy Inc.

Expander Energy Inc. est une société spécialisée dans les technologies énergétiques, basée à Calgary (Alberta), qui a mis au point un ensemble breveté de technologies de production de combustibles pour le transport. Elles permettent de convertir la biomasse et l’électricité à faible teneur en carbone en diesel de synthèse (Bio-SynDiesel®) et en carburant kérosène de synthèse (Bio-SynJet®) à faible teneur en carbone sur l’ensemble du cycle de vie, sans utiliser de combustibles fossiles. La solution Bio-Energy Carbon Capture and Sequestration (BECCS) d’Expander utilise la biomasse cellulosique pour produire des combustibles de synthèse de nouvelle génération à faible teneur en carbone, tout en piégeant efficacement le biocarbone en vue de son stockage géologique. Bio-SynDiesel®, Bio-SynJet®, BGTL™, EBTL™, BETL™ et CETL™ sont des marques de commerce d’Expander Energy Inc.

Pour en savoir plus sur Expander, rendez-vous sur www.expanderenergy.com .

À propos de Nuclear Promise X

Nuclear Promise X (NPX) est une jeune entreprise technologique canadienne tournée vers l’avenir. Créée en 2018, elle a pour mission de transformer l’industrie nucléaire grâce à des solutions de pointe et de contribuer à lutter contre la crise climatique. NPX se concentre sur l’intégration de technologies avancées dans les activités des centrales nucléaires afin d’améliorer le rendement, de réduire les coûts et de promouvoir le développement durable.

Pour en savoir plus sur Nuclear Promise X, veuillez visiter www.npxinnovation.ca .

À propos de Fuel Cell Energy Inc.

FuelCell Energy, Inc. est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies énergétiques durables. Celles-ci permettent de relever certains des défis les plus importants du monde en matière d’énergie, de sécurité et d’urbanisation globale. Elle détient collectivement 531 brevets technologiques sur les piles à combustible aux États-Unis et dans le monde entier. En tant que premier fabricant mondial de plateformes technologiques exclusives de piles à combustible, FuelCell Energy est idéalement positionné pour offrir des produits et des solutions durables à des clients tels que les entreprises, les services publics, les gouvernements et les municipalités. Les solutions proposées par l’entreprise sont conçues pour permettre l’émergence d’un monde où l’énergie durable joue un rôle prépondérant, améliorant ainsi la qualité de vie des populations du monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fuelcellenergy.com .

À propos de St Marys Cement

St Marys Cement fait partie de Votorantim Cimentos, un fournisseur mondial de solutions verticalement intégrées en matière d’agrégats, de ciment et de béton. Considérant le développement durable comme un moteur stratégique, Votorantim Cimentos s’est engagé à atteindre des objectifs ambitieux en matière de décarbonation, notamment un béton carboneutre d’ici à 2050, conformément à la définition de la GCCA (Global Cement and Concrete Association). La société a notamment fixé un objectif global de décarbonation pour 2030 de 475 kg de CO 2 par tonne de ciment, ce qui représente une réduction de 24,8 % par rapport à l’année de référence 2018. Cet objectif a été approuvé et vérifié par la Science Based Target initiative (SBTi). L’entreprise collabore avec l’industrie pour réduire les émissions et lutter contre le changement climatique, en menant plusieurs initiatives en parallèle, notamment en augmentant l’utilisation de combustibles alternatifs, en investissant dans des produits innovants à faible teneur en mâchefer, en évaluant les technologies de piégeage et d’utilisation du carbone, en augmentant le rendement énergétique, en encourageant l’économie circulaire et en participant à la construction de bâtiments écoénergétiques.

Pour en savoir plus sur St Marys Cement, rendez-vous sur www.stmaryscement.com .

