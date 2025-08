LUOYANG, China, Aug. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 23. bis 27. Juli fand in Zhengzhou, Provinz Henan, der Medien- und Thinktank-Gipfel der Shanghai Cooperation Organization statt. Am 26. Juli begaben sich über 100 Gäste auf eine Exkursion nach Luoyang, um die Lebendigkeit und den Puls dieser tausendjährigen alten Hauptstadt zu erleben.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Als wichtige Wiege der chinesischen Zivilisation, einstige Hauptstadt von dreizehn Dynastien, einer der östlichen Ausgangspunkte der Seidenstraße und zentrale Stadt entlang des Kaiserkanals der Sui- und Tang-Dynastien blickt Luoyang auf eine über 5.000-jährige Zivilisation, eine fast 4.000-jährige Stadtgeschichte und mehr als 1.500 Jahre als Hauptstadt zurück. Darüber hinaus ist es ein wichtiger traditioneller Industriestandort, der von der Volksrepublik China hohe Priorität eingeräumt wird. Während des ersten Fünfjahresplans (1953–1957) wurden hier sieben von 156 wichtigen nationalen Projekten ins Leben gerufen. Im neuen Zeitalter strebt Luoyang eine tiefe Integration in die Belt and Road Initiative an, da Güterzüge zwischen China und Europa sowie zwischen China und Zentralasien rund um die Uhr verkehren.

Das alte Tor zur Seidenstraße besteht bis heute, während der Glanz der Blütezeit der Tang-Dynastie neu erstrahlt.

Das Dingding-Tor steht majestätisch da und war Zeuge der fernen Vergangenheit, als Kamelglocken entlang der Seidenstraße erklangen und den blühenden Ruhm der Sui- und Tang-Dynastien begrüßten. Beim Betreten des Site Museum des Dingding-Tors versetzte eine beeindruckende Nachstellung der „Stadteintrittszeremonie“ die Besucher augenblicklich in die Vergangenheit. Als die Darsteller sich tief verbeugten und ihre Hanfu-Roben wirbelten, bewunderten die Gäste die jahrtausendealte Eleganz des gekreuzten Handgrußes und bemerkten, dass sie noch nie zuvor eine so anmutige Etikette gesehen hätten.

Im glanzvollen „Wuhuang Shengyan (ein Restaurant im Stil der Tang-Dynastie)“ begaben sich die Gäste auf eine Reise aller Sinne durch die Blütezeit der Tang-Dynastie. Inmitten von geschnitzten Geländern und mit Jade-Intarsien verzierten Bauten genossen sie exquisite Köstlichkeiten, begleitet von klangvoller Musik und Tanz, überwältigt von der Pracht der Tang-Dynastie. In ausgelassener Stimmung gesellten sich Gäste spontan zu den Darstellern auf die Bühne. Lange nach dem Festessen hallten die Melodien noch nach, während die Gäste voller Bewunderung zurückblieben und ausriefen: „Fantastisch! Großartig! Atemberaubend!" Sie schworen sich, Freunden und Familie zu sagen, dass sie unbedingt kommen und es selbst erleben müssten.

Dongfanghong verfasst neue Geschichten, während das Licht des Buddhas von Longmen auf die Welt scheint.

Beim Betreten des Dongfanghong Innovation Hub der YTO Group Corporation spürten die Gäste den pulsierenden Rhythmus der maschinenbaulichen Fertigung und industriellen Entwicklung in Luoyang. Interessierte ausländische Gäste stiegen in die Fahrzeuge ein, um die neuen Traktoren zu testen. Die zugängliche fortschrittliche Fertigung beeindruckte sie tief. „Luoyang ist nicht nur wunderschön, sondern verfügt auch über die handwerkliche Leistungsfähigkeit moderner Landmaschinen, die wirklich bemerkenswert ist!“ Viele ausländische Gäste stellten fest, dass Chinas großzügige Unterstützung in Form von professionellen Technologien und Ausrüstung die landwirtschaftliche Entwicklung in ihren Ländern vorangetrieben, die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum gestärkt und die wertvolle Ernährungssicherheit gesichert habe. Sie äußerten die Hoffnung auf eine vertiefte Zusammenarbeit in der Zukunft.

In den Longmen-Grotten erkundeten die Gäste Chinas Schatzkammer der Steinmetzkunst. Ausländische Gäste hielten vor dem riesigen Vairocana-Buddha inne und bemerkten, dass Luoyang ein außergewöhnlich einzigartiger Ort sei, reich an Kultur und Zivilisation. Sie äußerten die Hoffnung, ihre Länder durch den Tourismus mit China zu verbinden, um einen intensiveren Austausch und gegenseitiges Lernen zwischen den Kulturen zu fördern.

Die tausendjährige Stadt Luoyang hat ihren zeitlosen Charme bewahrt. Durch diesen umfassenden Besuch konnten die Gäste des Media- und Thinktank-Gipfels der Shanghai Cooperation Organization nicht nur der Geschichte lauschen, sondern auch den kraftvollen Pulsschlag der Stadt spüren. Sie prägten sich das „fantastische, großartige und atemberaubende“ magische Luoyang tief in ihre Herzen ein, eine Stadt, von der sie überall auf der Welt erzählen würden.

Quelle: The Shanghai Cooperation Organization Media and Think Tank Summit