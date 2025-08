Les invités du Sommet des médias et des groupes de réflexion de l’Organisation de coopération de Shanghai visitent Luoyang pour s’imprégner du dynamisme d’une capitale millénaire

LUOYANG, Chine, 02 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 23 au 27 juillet, le Shanghai Cooperation Organization Media and Think Tank Summit (Sommet des médias et des groupes de réflexion de l’Organisation de coopération de Shanghai) s’est tenu à Zhengzhou, dans la province du Henan. Le 26 juillet, plus de 100 invités ont effectué une visite de terrain à Luoyang afin de s’imprégner de l’énergie de cette capitale millénaire.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Berceau majeur de la civilisation chinoise, ancienne capitale de treize dynasties, ville centrale longeant le Grand Canal des dynasties Sui et Tang, et l’un des points de départ oriental de la Route de la soie, Luoyang peut se prévaloir de plus de 5 000 ans de civilisation, de près de 4 000 ans d’histoire urbaine et de plus de 1 500 ans de statut de capitale. Luoyang fait également figure d’importante base industrielle traditionnelle prioritaire pour la République populaire de Chine. Durant le premier plan quinquennal (1953-1957), sept des 156 projets nationaux clés y ont été lancés. Dans la nouvelle ère, Luoyang s’intègre pleinement à la Belt and Road Initiative (Initiative « Une ceinture, une route ») grâce aux trains de marchandises Chine-Europe et Chine-Asie centrale qui circulent 24 heures sur 24.

L’ancien portail de la Route de la soie perdure, tandis que le rayonnement de l’apogée de la dynastie Tang renaît.

La porte de Dingding se dresse majestueusement, rappelant les temps anciens où les cloches des chameaux résonnaient le long de la Route de la soie pour saluer la gloire florissante des dynasties Sui et Tang. En pénétrant dans le musée du site de la porte de Dingding, les visiteurs ont été instantanément transportés dans le passé grâce à une magnifique reconstitution de la « cérémonie d’entrée dans la ville ». Alors que les artistes s’inclinaient, leurs robes hanfu tourbillonnant, les invités se sont émerveillés de l’élégance millénaire du salut croisé des mains, un geste gracieux qu’ils n’avaient jamais vu auparavant.

En se rendant au magnifique restaurant culturel de style Tang, le Wuhuang Shengyan, ils ont embarqué pour un voyage multisensoriel à travers l’âge d’or de la dynastie Tang. Entre balustrades sculptées et structures incrustées de jade, ils ont savouré des mets exquis, bercés par la musique et la danse, et subjugués par la majesté de cette époque. Dans une ambiance joyeuse, les invités ont spontanément rejoint les artistes sur scène. Longtemps après le festin, les mélodies ont persisté et les invités, émerveillés, s’exclamaient : « Éblouissant ! Magnifique ! Époustouflant ! ». Ils ont promis de dire à leurs amis et à leur famille de venir vivre cette expérience.

Dongfanghong écrit de nouvelles histoires, tandis que la lumière du Bouddha de Longmen éclaire le monde.

En pénétrant dans le pôle d’innovation Dongfanghong du groupe YTO, les invités ont ressenti l’effervescence de la fabrication d’équipements et du développement industriel de Luoyang. Certains visiteurs étrangers curieux sont montés à bord des véhicules pour découvrir les nouveaux tracteurs exposés. L’accessibilité à la fabrication de pointe les a profondément touchés. « En plus d’être magnifique, Luoyang possède la puissance de machines agricoles modernes, ce qui est tout simplement remarquable ! » De nombreux invités étrangers ont souligné que le soutien généreux de la Chine en matière de technologies et d’équipements professionnels avait stimulé le développement agricole de leur pays, consolidant ainsi les fondements d’une croissance durable et préservant une sécurité alimentaire précieuse. Ils ont exprimé leur espoir de renforcer cette coopération à l’avenir.

Aux grottes de Longmen, les invités ont découvert le trésor de l’art de la sculpture sur pierre de la Chine. Ils se sont arrêtés devant le Bouddha géant Vairocana, soulignant que Luoyang était un lieu extraordinairement unique, riche en culture et en civilisation. Ils ont exprimé le souhait de rapprocher leur pays de la Chine par le tourisme afin de favoriser des échanges plus approfondis et un apprentissage mutuel entre les civilisations.

Vieille de plusieurs millénaires, Luoyang a conservé tout son charme intemporel. Grâce à cette visite approfondie, les invités du Shanghai Cooperation Organization Media and Think Tank Summit se sont non seulement imprégnés de l’histoire, mais ont également ressenti le dynamisme de la ville. Ils ont gravé au plus profond de leur cœur la magie de Luoyang, une ville « éblouissante, magnifique et époustouflante » qu’ils souhaiteraient faire découvrir au monde entier.

Source : The Shanghai Cooperation Organization Media and Think Tank Summit