Bitget atteint 7,2 % de part de marché mondial des produits dérivés et se classe parmi les trois premières bourses de crypto-monnaie, selon Bitcoin.com

VICTORIA, Seychelles, 03 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3, publie aujourd’hui en collaboration avec Bitcoin.com un guide éducatif intitulé « Crypto Derivatives 101 – Market Breakdown: Who’s Winning the Race? » (Les dérivés cryptographiques 101 – Analyse du marché : qui mène la course ?). Conçu pour aider les nouveaux venus à s’y retrouver sur ce marché en pleine expansion, ce guide met également en avant le leadership de Bitget, dont la part de marché a doublé pour atteindre 7,2 % en 2025, contre 4,6 % au début -de- l’année.

Comme le détaille le rapport récemment publié, Bitget se positionne désormais comme la troisième plus grande bourse de produits dérivés au monde en termes de volume de transactions. Au cours du seul mois d’avril 2025, la plateforme a traité 92 milliards de dollars de volume de contrats à terme. La part de marché de Bitget est passée de 4,6 % au début de l’année à 7,2 %, ce qui la place juste derrière Binance et OKX. Bien que Binance continue de dominer le marché avec une part de 38 %, l’ascension rapide de Bitget reflète à la fois un fort engagement des particuliers et une préférence croissante des institutions, en particulier pour les produits dérivés basés sur l’ETH, où Bitget a surpassé Binance en termes de liquidité dans les principales fourchettes de négociation.

« Nous pensons que l’accès à l’éducation est fondamental », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Les produits dérivés sur les cryptomonnaies ont souvent été mal compris ou considérés comme trop complexes, en particulier par les nouveaux utilisateurs. Avec ce guide, notre objectif est de changer cette image. Nous voulons nous assurer que les utilisateurs particuliers et institutionnels aient les moyens de comprendre, d’utiliser et de tirer parti des outils puissants mis à leur disposition. Bitget est fier d’être à la pointe de ce secteur grâce à son approche centrée sur l’utilisateur, soutenue par des outils basés sur l’intelligence artificielle, des innovations en matière de liquidité et un engagement en faveur de la transparence et de l’accessibilité. »

Le rapport Crypto Derivatives 101 est un guide pratique et accessible aux débutants, qui explique le fonctionnement des produits dérivés et leur importance sur les marchés actuels. Il explique en détail les principaux instruments tels que les contrats à terme, les options et les swaps perpétuels, tout en expliquant comment ces outils sont utilisés pour la couverture, la spéculation et l’arbitrage.

Parmi les points forts du rapport, on peut citer une comparaison complète des marchés perpétuels centralisés (CEX) et décentralisés (DEX), qui prend en compte des facteurs tels que la liquidité, le slippage, les frais, la vitesse d’exécution et la détention en propre. Bitget, Binance et OKX se distinguent dans des domaines tels que la profondeur de liquidité et la capacité à répondre aux besoins des institutions, tandis que des plateformes comme GMX et Hyperliquid offrent une transparence inégalée et une détention en propre pour les utilisateurs natifs de la DeFi.

Le rapport présente également des scénarios de trading réels, qui aident les lecteurs à déterminer le type de plateforme le mieux adapté à leurs objectifs. Par exemple, un trader particulier gérant des positions sur des petites capitalisations peut bénéficier de l’interface utilisateur intuitive de Bitget, de ses frais réduits et de ses solutions d’accès depuis des monnaies fiduciaires. En revanche, les utilisateurs natifs de la DeFi qui recherchent l’anonymat et la composabilité peuvent préférer les DEX sans autorisation. Les institutions qui exécutent des transactions en bloc importantes semblent privilégier les CEX comme Bitget pour la meilleure efficacité du capital, les outils de gestion des risques et la conformité réglementaire. Ces études de cas s’appuient sur des prises de décision réelles et rendent le guide facile à mettre en pratique pour les nouveaux utilisateurs.

« Le secteur des cryptomonnaies a fait beaucoup de chemin en termes de légitimité, mais l’éducation reste un obstacle majeur », a déclaré Eli Bordun, Partnership Director chez Bitcoin.com. « Ce rapport explique étape par étape le fonctionnement du marché actuel des cryptomonnaies. Les produits dérivés sont souvent considérés comme des outils destinés aux professionnels, mais ils sont de plus en plus pertinents pour les utilisateurs quotidiens, les DAO et même les acteurs financiers traditionnels qui explorent ce domaine. En collaborant avec Bitget pour réaliser ce rapport, nous souhaitons démystifier ces instruments et aider les gens à participer au marché de manière sûre et éclairée. »

Le rapport met également en évidence les nouvelles tendances qui devraient façonner la prochaine génération de produits dérivés liés aux cryptomonnaies. L’un des thèmes clés est l’essor des actifs réels tokenisés (RWA), qui sont de plus en plus intégrés dans les produits dérivés et les stratégies de rendement. L’expansion des plateformes de trading basées sur l’IA est un autre secteur en pleine expansion, qui révolutionnent la manière dont les utilisateurs particuliers et institutionnels gèrent leurs portefeuilles, sélectionnent leurs stratégies et gèrent les risques. Les réglementations gagnent également en clarté, avec des cadres tels que le MiCA dans l’UE et le MAS à Singapour, qui ouvrent la voie à une approche responsable de l’innovation.

Enfin, le rapport explore l’évolution des modèles CeDeFi (finance centralisée-décentralisée), où des plateformes telles que Bitget offrent le meilleur des deux mondes : une détention sécurisée et une expérience utilisateur intuitive, ainsi qu’un accès sans autorisation aux actifs et une intégration de la DeFi.

Avec ce rapport, Bitget et Bitcoin.com réaffirment leur engagement commun à créer un environnement de trading de cryptomonnaies plus inclusif. Alors que les produits dérivés occupent une place de plus en plus centrale dans la finance numérique, Bitget se positionne non seulement comme un leader du marché, mais aussi comme un pont entre la prochaine génération d’utilisateurs et les outils qui définiront leur avenir financier.

Pour en savoir plus, consultez le rapport complet ici.

