Bitget atinge 7,2% de participação no mercado global de derivativos e fica entre os 3 principais destaques do relatório do Bitcoin.com

VICTORIA, Seychelles, Aug. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, lança hoje em parceria com a Bitcoin.com, material educacional de referência intitulado "Criptomoedas Derivativos 101 – Análise do Mercado: Quem Está Ganhando a Corrida?" projetado para ajudar os recém-chegados a navegar no mercado de derivativos em rápido crescimento, o guia também destaca a liderança da Bitget, já que sua participação de mercado dobra para 7,2% em 2025, acima dos 4,6% acumulado-no-ano.

Conforme detalhado no relatório recém-lançado, a Bitget emergiu como a terceira maior corretora de derivativos do mundo em volume de negociação. Apenas em abril de 2025, a plataforma processou US$ 92 bilhões em volume de futuros. A participação de mercado da Bitget aumentou de 4,6% no início do ano para 7,2%, colocando-a logo atrás da Binance e da OKX. Embora a Binance continue a liderar com uma participação de 38%, a rápida ascensão da Bitget reflete tanto um forte envolvimento do varejo quanto a crescente preferência institucional, particularmente por derivativos baseados em ETH, onde a Bitget ultrapassou a Binance em liquidez nas principais faixas de negociação.

"Acreditamos que o acesso educacional é fundamental", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Os derivativos de criptomoedas costumam ser mal compreendidos ou vistos como excessivamente complexos, especialmente por novos usuários. Com este guia, pretendemos mudar isso. Queremos garantir que os usuários de varejo e institucionais se sintam capacitados para entender, navegar e aproveitar as poderosas ferramentas disponíveis para eles. A Bitget se orgulha de liderar este setor com uma abordagem que prioriza o usuário, apoiada por ferramentas baseadas em IA, inovações em liquidez e um compromisso com a transparência e acessibilidade."

O relatório Criptomoedas Derivativos 101 serve como um guia prático e amigável para iniciantes entender como os derivativos funcionam e por que eles são importantes nos mercados atuais. Ele divide os principais instrumentos, como futuros, opções e swaps perpétuos, enquanto explica como essas ferramentas são usadas para hedge, especulação e arbitragem.

Uma característica de destaque do relatório é uma comparação abrangente dos mercados perpétuos centralizados (CEX) e descentralizados (DEX), pesando fatores como liquidez, derrapagem, taxas, velocidade de execução e custódia. Bitget, Binance e OKX lideram em áreas como profundidade de liquidez e prontidão institucional, enquanto plataformas como GMX e Hyperliquid oferecem transparência e autocustódia incomparáveis para usuários nativos de DeFi.

O relatório também inclui cenários de negociação do mundo real que ajudam os leitores a entender qual tipo de plataforma é mais adequado aos seus objetivos. Por exemplo, um trader de varejo que gerencia posições de pequena capitalização pode se beneficiar da interface de usuário intuitiva da Bitget, taxas baixas e rampas de acesso fiduciárias. Em contrapartida, os usuários nativos do DeFi que buscam anonimato e composição podem preferir DEXs sem permissão. As instituições que executam grandes negociações em bloco favorecem CEXs como a Bitget para melhor eficiência de capital, ferramentas de gerenciamento de risco e conformidade regulatória. Esses estudos de caso baseiam o conteúdo na tomadas de decisão do mundo real e tornam o guia prático para novos usuários.

"O setor de cripto percorreu um longo caminho em termos de legitimidade, mas a educação continua sendo uma barreira fundamental", disse Eli Bordun, diretor de parcerias da Bitcoin.com. "Este relatório detalha passo a passo como funcionam os mercados modernos de criptomoedas. Os derivativos são frequentemente vistos como ferramentas para profissionais — mas são cada vez mais relevantes para usuários comuns, DAOs e até mesmo players financeiros tradicionais que exploram o setor. Ao trabalhar com a Bitget para produzir este relatório, pretendemos desmistificar esses instrumentos e apoiar a participação segura e informada no mercado."

O relatório também destaca as tendências emergentes definidas para moldar a próxima era dos derivativos de criptomoedas. Um tema-chave é o surgimento de ativos tokenizados do mundo real (RWAs), que estão sendo cada vez mais integrados a produtos derivativos e estratégias de rendimento. Outro é a expansão das plataformas de negociação baseadas em IA, que estão revolucionando a forma como os usuários de varejo e institucionais gerenciam portfólios, selecionam estratégias e mitigam riscos. A clareza regulatória também está melhorando, com estruturas como o MiCA da UE e o MAS de Singapura abrindo caminho para a inovação responsável.

Finalmente, o relatório explora a evolução dos modelos CeDeFi (Finanças Centralizadas-Descentralizadas), onde plataformas como a Bitget oferecem o melhor dos dois mundos: custódia segura e UX intuitiva, além de acesso a ativos sem permissão e integração DeFi.

Com este relatório, a Bitget e a Bitcoin.com reafirmam seu compromisso compartilhado de construir um ambiente de negociação de criptomoedas mais inclusivo. À medida que os derivativos se tornam cada vez mais centrais para as finanças digitais, a Bitget se posiciona não apenas como líder de mercado, mas como uma ponte entre a próxima geração de usuários e as ferramentas que definirão seu futuro financeiro.

Para mais informações, consulte o relatório completo aqui.

