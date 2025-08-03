Bitcoin.com 报告指出，Bitget 全球衍生品市场份额飙升至 7.2%，排名世界前三

维多利亚，塞舌尔, Aug. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 今日携手 Bitcoin.com 联合发布旗舰教育报告《Crypto Derivatives 101 – Market Breakdown: Who’s Winning the Race?》（加密货币衍生品入门指南——市场细分：谁是赢家？），旨在帮助新手用户掌握快速增长的衍生品市场。该指南还重点展示了 Bitget 的领先地位，其 2025 年市场份额已从年初的 4.6% 增长至 7.2%，近乎翻了一番。--。

根据最新发布的报告，按交易量排名，Bitget 目前已位列全球第三大衍生品交易所。 仅 2025 年 4 月，平台期货交易量就高达 920 亿美元。 Bitget 市场份额从年初的 4.6% 增长至 7.2%，仅次于 Binance 与 OKX。 虽然 Binance 仍以 38% 的市场份额稳居领先地位，但 Bitget 的迅猛崛起不仅体现了散户用户的积极参与，也反映出其在机构投资者中日益增长的吸引力。尤其是在以太坊衍生品领域，Bitget 在关键交易区间的流动性已超越 Binance。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“我们认为，教育机会是发展的基石。 加密货币衍生品常被误解，或被认为过于复杂，尤其是对新用户而言。 通过本指南，我们希望改变这一状况。 我们希望确保散户和机构用户都能理解、利用并驾驭这些高效工具。 Bitget 以 AI 驱动工具、流动性创新以及对透明与可及性的承诺为后盾，始终秉持“用户至上”理念，引领行业发展，我们对此深感自豪。”

Crypto Derivatives 101 报告是一份面向初学者的实用指南，旨在帮助他们理解衍生品的运作原理及其在当今市场中的重要意义。 报告详细解析了期货、期权和永续合约等核心衍生品工具，并说明了它们在套期保值、投机和套利中的具体应用。

报告的一大亮点是对中心化 (CEX) 和去中心化 (DEX) 永续市场的全面比较，重点分析了流动性、滑点、手续费、执行速度及托管等关键因素。 报告显示，Bitget、Binance 和 OKX 在流动性深度和机构准备度方面领先，而 GMX 和 Hyperliquid 等平台则以透明度和为 DeFi 原生用户提供自我托管服务闻名，无可匹敌。

报告还结合了真实交易案例，帮助读者判断哪类平台更适合自己的交易目标。 例如，管理小盘头寸的散户交易者可能会受益于 Bitget 直观的用户界面、低费用以及便捷的法币入金通道。 相比之下，追求匿名性和组合灵活性的 DeFi 原生用户可能更倾向于使用无需许可的去中心化交易所。 执行大宗交易的机构更倾向于选择 Bitget 这样的中心化交易所，因为此类交易所资本效率更高、拥有风险管理工具且符合监管规定。 这些案例研究将内容与现实中的决策过程相结合，使该指南更具实用性，方便新用户操作。

Bitcoin.com 合作总监 Eli Bordun 表示：“加密货币行业在合法合规方面已取得显著进展，但教育仍是关键障碍。 本报告一步步解析了现代加密货币市场的运作机制。 衍生品通常被视为专业人士的工具，但它们对普通用户、去中心化自治组织 (DAO) 乃至探索该领域的传统金融机构来说，其影响日益显著。 通过与 Bitget 合作编写本报告，我们希望揭示这些工具的本质，助力用户在充分知情的情况下安全参与市场。”

报告还重点介绍了将引领下一代加密货币衍生品发展的新兴趋势。 一个重要趋势是代币化现实世界资产 (RWA) 的崛起，这些资产正日益融入衍生产品和收益策略中。 另一趋势是人工智能交易平台的快速发展，这些平台正在革新散户和机构用户管理投资组合、制定策略及风险控制的方式。 监管环境也日益明朗，欧盟的《加密资产市场法案》(MiCA) 等框架和新加坡金融管理局 (MAS) 正为负责任的创新奠定基础。

最后，报告探讨了中心化与去中心化金融 (CeDeFi) 模式的发展。在这种模式下，Bitget 等平台兼具两者优势——既提供安全的资产托管和友好的用户体验，又支持无需许可的资产访问及 DeFi 集成。

通过这份报告，Bitget 和 Bitcoin.com 重申了携手共建更具包容性的加密货币交易环境的坚定承诺。 随着衍生品在数字金融中的地位日益重要，Bitget 不仅定位为市场的领导者，更成为连接下一代用户与将塑造其金融未来工具的桥梁。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 种区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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