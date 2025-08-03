Bitcoin.com 報告指出，Bitget 全球衍生工具市場份額躍升至 7.2% 並躋身前三名

維多利亞，塞舌爾, Aug. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 今日與 Bitcoin.com 聯合發佈旗艦教育報告《加密衍生工具入門指南 – 市場解構：誰是王者？》(Crypto Derivatives 101 – Market Breakdown: Who’s Winning the Race?)，旨在協助新手駕馭迅速成長的衍生工具市場。此入門指南同時強調 Bitget 的領先優勢，其市佔率從年初的 4.6% 倍增至 2025 年的 7.2%--。

這份新發表的報告詳述，Bitget 已晉升為全球交易量第三大的衍生工具交易所。 單在 2025 年 4 月，該平台期貨交易量就高達 920 億美元。 Bitget 市佔率從年初 4.6% 上升至 7.2%，僅次於 Binance 及 OKX。 縱然 Binance 仍以 38% 市佔率保持領先，但 Bitget 的快速崛起展現散戶積極投入和日益受到機構界別的青睞，特別是以太坊衍生工具，Bitget 在主要交易範圍的流動性已勝過 Binance。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「我們相信教育普及是基礎所在。 加密衍生工具常被誤解或被視為過於複雜，對新用戶而言尤其如此。 我們希望透過本指南扭轉此現象。 我們希望確保散戶及機構用戶皆能充分理解、操作並運用現有的強大工具。 Bitget 很自豪能以用戶優先的方針引領業界，並以 AI 工具、流動性創新及對透明度和易用性的承諾為後盾。」

《加密衍生工具入門指南》報告實用易讀，說明衍生工具的運作原理及其在現今市場的重要性。 報告剖析期貨、期權及永續掉期等核心工具，並闡述此等工具如何用於對沖、投機及套利。

報告一大亮點是綜合對比中心化 (CEX) 及去中心化 (DEX) 永續市場，衡量流動性、滑價、費用、執行速度及託管等因素。 Bitget、Binance 及 OKX 在流動性深度及機構就緒度等方面領先業界，而 GMX 及 Hyperliquid 等平台則為去中心化金融 (DeFi) 原生用戶提供無可匹敵的透明度及自主託管。

報告亦提供實戰交易情境，讓讀者了解哪類平台更適合本身目標， 例如，管理小額倉位的散戶交易者可善用 Bitget 簡單直觀的用戶介面、低費用及法幣入金渠道； 相比之下，注重匿名及可組合性的 DeFi 原生用戶，可能更喜歡無須許可的 DEX。 研究指出，進行大宗交易的機構偏好 Bitget 這類 CEX，因其資金效率更高、風險管理工具更完善且符合監管要求。 此等案例分析的內容貼近現實決策情境，讓新用戶能夠有效實踐指南的建議。

Bitcoin.com 合作總監 Eli Bordun 說：「加密貨幣界的合規地位進展顯著，但教育普及仍是一大障礙。 此報告逐步解構現代加密貨幣市場的運作方式。 衍生工具常被視為專業級工具，但對普通用戶、去中心化自治組織 (DAO) 及探索該領域的傳統金融參與者愈來愈重要。 我們與 Bitget 合力製作此報告，力求揭開這些工具的神秘面紗，支持市場參與者安全而明智地投入參與。」

報告亦點明即將塑造加密衍生工具新紀元的新興趨勢， 其中一大關鍵主題是代幣化現實世界資產 (RWA) 的崛起，這些資產正逐漸融入衍生工具產品及收益策略。 另一趨勢是 AI 交易平台的擴展，這些平台正在革新散戶及機構用戶管理投資組合、選擇策略和緩解風險的方式。 監管方面愈來愈清晰，歐盟《加密資產市場監管法案》(MiCA) 等框架以及新加坡金融管理局 (MAS) 正為負責任的創新鋪路。

最後，報告探討中心化-去中心化金融 (CeDeFi) 模式的演進，Bitget 等平台提供兩全其美的方案：既有安全託管及簡單直觀的介面，亦具備無許可資產存取及 DeFi 整合。

藉著這份報告，Bitget 及 Bitcoin.com 重申其共同承諾，致力打造更普惠共融的加密貨幣交易環境。 隨著衍生工具逐漸成為數碼金融核心，Bitget 不僅是市場領航者，更是連繫新世代用戶與其財務前景背後工具之間的橋樑。

如欲了解更多資訊，請在此查閱完整報告。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 不斷推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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