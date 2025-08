Bitget facilita la inversión pasiva de apertura automática con hasta un 30 % de retorno de la inversión (ROI) anual

VICTORIA, Seychelles, Aug. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3, presentó su nueva función de compra recurrente que admite un plan de inversión sistemático y permite a los usuarios programar compras automatizadas de criptomonedas con las tarjetas Visa y MasterCard. La función está diseñada para ayudar a los usuarios a crear carteras de criptomonedas a largo plazo con esfuerzo mínimo, al aplicar una estrategia probada conocida como promedio de costo en dólares (DCA), un método que históricamente ha generado rendimientos de hasta el 30 % o más en ciclos de mercado alcistas.

Con Compra recurrente, los usuarios pueden elegir comprar criptomonedas como Bitcoin o Ethereum a intervalos fijos (diarios, semanales o mensuales) sin ejecutar operaciones de forma manual ni reaccionar emocionalmente a la volatilidad del mercado. Esta herramienta permite a los usuarios automatizar su experiencia de inversión y aumentar sus participaciones de forma constante, por lo que es ideal para inversores principiantes u ocupados que buscan una exposición pasiva al mercado de criptomonedas.

La nueva función de Bitget ofrece una experiencia de acceso fluida al permitir el pago directo con tarjeta de las compras recurrentes de criptomonedas. A diferencia de los flujos de compra tradicionales, que dependen de la sincronización manual o de transferencias bancarias que pueden demorar, la Compra recurrente garantiza ejecución al instante, mayor eficiencia y experiencia de inversión totalmente automática. Una vez que el usuario configura su esquema periódico, el sistema se encarga del resto: compra la criptomoneda seleccionada de forma automática, sin necesidad de realizar ninguna otra acción.

La lógica implícita en el DCA es sencilla pero poderosa: al distribuir las compras a lo largo del tiempo, los inversores pueden evitar la presión de sincronizar el mercado y reducir el impacto de las fluctuaciones de precios a corto plazo. Este enfoque ha sido utilizado durante mucho tiempo por los inversores tradicionales y en la actualidad está ganando popularidad en el mercado de las criptomonedas. De hecho, muchos poseedores de Bitcoin y Ethereum con éxito a largo plazo comenzaron con inversiones pequeñas y constantes, que realizaron de forma automática y sin operar de manera activa, y vieron cómo sus carteras crecían considerablemente durante las grandes rachas alcistas.

Gracy Chen, CEO de Bitget, comentó sobre la presentación: “Hemos diseñado Compra recurrente para ayudar a los usuarios a invertir de forma más inteligente, no más difícil. La estrategia subyacente ya ha demostrado su eficacia en innumerables ocasiones: cuando los usuarios se comprometen a acumular con regularidad y a largo plazo, están mejor posicionados para experimentar la próxima etapa de crecimiento del mercado. Esta función hace que esa estrategia no represente ningún esfuerzo y esté al alcance de todos”.

La Compra recurrente de Bitget forma parte de su misión más amplia de ofrecer a los usuarios herramientas inteligentes, seguras y accesibles para generar riqueza digital. Al combinar la automatización, las bajas barreras de entrada y una interfaz fácil de usar, la función reduce los obstáculos para todas las personas que deseen iniciar o continuar su experiencia con las criptomonedas con disciplina y confianza.

Para más detalles sobre cómo configurar esta función, los usuarios pueden visitar aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica sin custodia líder que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/024df241-83cb-4f35-a235-a2b7519acd20