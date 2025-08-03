Bitget 推出自动买入功能，开启被动投资模式，年回报率高达 30%

维多利亚，塞舌尔, Aug. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正式推出全新定期买入功能，该功能可实现系统化的投资计划，允许用户使用 Visa 和 Mastercard 安排自动加密货币购买。 此功能旨在帮助用户以最小的投入轻松构建长期加密货币投资组合，采用一种久经验证的策略——定期定额投资（DCA，Dollar Cost Averaging）。该策略曾在历史上涨市周期中实现高达 30% 甚至更高的回报率。

通过定期买入功能，用户可以选择每日、每周或每月等固定间隔购买比特币（Bitcoin）或以太坊（Ethereum）等加密货币，无需手动执行交易或对市场波动做出情绪化反应。 这款工具可助力用户实现投资自动化并持续增持，非常适合寻求被动投资加密货币市场的初学者或繁忙的投资者。

Bitget 的新功能支持直接通过银行卡支付定期买入加密货币，打造顺畅无阻的入金体验。 与依赖手动计时或延迟银行转账的传统购买流程不同，定期买入功能可确保即时执行、提高效率并带来完全免操作的投资体验。 用户配置好定期买入计划后，系统将自动处理剩余操作——自动购买所选加密货币，无需进一步操作。

定期定额投资背后的逻辑简单却强大：通过分散购买时间，投资者可以避免择时买入的压力，并降低短期价格波动的影响。 这种方法长期以来一直被传统投资者使用，如今在加密货币领域也越来越受欢迎。 事实上，许多成功的比特币和以太坊长期持有者都是从小额、持续的投资开始的——这些投资是自动进行的，无需主动交易——他们的投资组合在牛市期间实现了显著增长。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 在发布会上表示：“我们设计了定期买入功能，旨在帮助用户更省心而非费心地进行投资。 其背后的策略已经得到了无数次的验证：当用户致力于定期、长期积累资金时，他们更有可能把握下一波市场增长浪潮。 这项功能让这一策略变得轻松便捷，人人皆可操作。”

Bitget 的定期买入功能是其更宏大使命的一部分，旨在为用户提供智能、安全且易于操作的工具，帮助他们积累数字财富。 通过结合自动化、低门槛和用户友好的界面，该功能降低了任何希望以自律和自信的方式开启或继续加密货币之旅的用户的门槛。

有关如何设置该功能的更多详细信息，用户可以访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 种区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/024df241-83cb-4f35-a235-a2b7519acd20