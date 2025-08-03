Bitget 以自動購買功能啟動被動投資，年度回報率高達 30%

維多利亞，塞舌爾, Aug. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 推出全新定期購買功能，支援系統化投資計劃，讓用戶透過 Visa 及 Mastercard 安排自動購買加密貨幣。 此功能旨在協助用戶最輕鬆簡單地建立長期加密貨幣資產投資組合，採用名為「平均成本法」(DCA) 的成熟策略——此方法在過往上漲市場周期中曾帶來高達 30% 或以上的回報。

用戶可使用定期購買功能，選擇按固定周期（每日、每週或每月）購買比特幣或以太幣等加密貨幣，而無須人手操作，亦不受市場波動情緒影響。 此工具讓用戶實現投資自動化並穩定增加持倉，份外適合新手或忙碌投資者以被動形式參與加密貨幣市場。

Bitget 的新功能實現支援定期購買加密貨幣的直接刷卡支付，提供流暢無阻的入場體驗。 有別於依賴人手擇時或銀行轉帳延遲的傳統購買流程，定期購買能夠確保即時執行、更高效率以及全自動投資體驗。 用戶配置定期購買計劃後，系統就會處理餘下流程——自動購買選定的加密貨幣，全程無需任何進一步操作。

平均成本法背後的邏輯簡單而強大：透過分散購買時間，投資者可擺脫擇時壓力，並降低短期價格波動的影響。 此方針在傳統投資界沿用已久，如今在加密貨幣領域亦日益盛行。 事實上，很多成功的比特幣及以太幣長期持有者，都是從無需主動交易的自動化小額定期投資起步，最終在牛市高峰期見證資產顯著增長。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 在發佈新功能時表示：「我們設計定期購買功能，讓用戶以更明智、更輕鬆地投資， 當中的策略成效早有大量實證：持續規律的長期累積，能讓用戶好好把握下一波市場增長機會。 此功能有助輕鬆實現投資策略，且人人都能使用。」

定期購買功能隸屬 Bitget 更宏大的使命：為用戶打造智能安全、普及易用的數碼財富累積工具。 透過結合自動化、低門檻與簡單易用介面，此功能有效消除用戶起步或延續加密貨幣投資歷程的障礙，以助保持紀律和維持信心。

有關設置方式的更多詳情，用戶可瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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