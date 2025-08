Taiwan NIAR und Cambridge CISL schließen Nachhaltigkeitspartnerschaft im Entopia-Gebäude

Dr. Hung-Yin Tsai, Präsident von NIAR Taiwan. (Foto: The Icons)

TAIPEI, Taiwan, Aug. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wie《The Icons》berichtet, haben das National Institutes of Applied Research (NIAR) Taiwan und das Institute for Sustainability Leadership (CISL) der Universität Cambridge einen bedeutenden Schritt in der technologiebasierten Diplomatie gesetzt: Gemeinsam veranstalteten sie das Taiwan-UK Sustainability R&D Forum im mehrfach prämierten Entopia-Gebäude in Cambridge. Die Veranstaltung am 16. Juni 2025 brachte Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft und Industrie aus Europa und Asien zusammen, um die Zusammenarbeit in zentralen Zukunftsfeldern wie Netto-Null-Emissionen, resiliente urbane Räume und nachhaltige Halbleitertechnologien zu stärken.

Dr. Hung-Yin Tsai, Präsident von NIAR, betonte die Bedeutung des Forums als Plattform, um Taiwans Innovationsökosystem stärker mit der internationalen Community zu vernetzen. „Diese Zusammenarbeit ist ein klarer Beweis dafür, dass Taiwans Technologiesektor heute fest in die globale Lieferkette und die Nachhaltigkeitsagenda eingebunden ist“, so Dr. Tsai. Im Zentrum der Veranstaltung stand der Transfer von Forschung in konkrete Anwendungen. Das NIAR stellte drei wegweisende taiwanesische Start-ups vor – DEUVtek, Microip Inc. und Light Momentum Technology Corp. –, die im Rahmen gemeinsamer Projekte mit dem Advanced Chip Design Research Center (ACDRC) an zukunftsweisenden Lösungen arbeiten. Ihre Schwerpunkte reichen von grünen Halbleitern bis zu KI-gestützten Smart-Technologien.

Das Entopia-Gebäude, ein Leuchtturmprojekt nachhaltiger Architektur, bot dafür den idealen Rahmen – als Symbol für gemeinsamen Fortschritt mit realen Auswirkungen. „Dass dieser internationale Dialog gerade hier stattfindet, unterstreicht unser Ziel, taiwanesische Innovationen aktiv in Europas Nachhaltigkeitsökosystem zu integrieren“, so Dr. Tsai weiter.

Die Strategie des NIAR zielt darauf ab, global ausgerichtete Unternehmen zu unterstützen und den internationalen Austausch von Talenten zu fördern – unter anderem durch Programme, die europäische Studierende einladen, sich direkt an Taiwans industrieller Innovationslandschaft zu beteiligen. Das Forum unterstreicht die Überzeugung, dass bedeutende Durchbrüche durch grenzüberschreitenden und interdisziplinären Dialog entstehen – und bekräftigt Taiwans Engagement für globale Partnerschaften im Zeichen einer nachhaltigen Zukunft.

Durch institutionalisierte Kooperationsmechanismen und internationale Austauschprogramme baut NIAR aktiv ein Innovationsökosystem auf, das den globalen Dialog fördert, Taiwan mit der Welt vernetzt und neue Perspektiven für die Zukunft eröffnet. (Foto: CISL)

