Le NIAR de Taïwan et le CISL de Cambridge concluent un partenariat durable à l’Entopia de Cambridge

Dr. Hung-Yin Tsai, président du NIAR de Taïwan. (Photographie : The Icons)

Taipei, Taïwan, 04 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un rapport publié par « The Icons », le National Institutes of Applied Research (NIAR) de Taïwan et le Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) ont franchi une étape importante dans la diplomatie technologique en co-organisant le Taiwan–UK Sustainability R&D Forum (Forum Taïwan-Royaume-Uni sur la recherche et le développement en matière de durabilité) dans le bâtiment Entopia de l’université de Cambridge, un édifice primé à plusieurs reprises. Cet événement, qui s’est tenu le 16 juin 2025, a réuni des dirigeants issus des secteurs gouvernemental, universitaire et industriel d’Europe et d’Asie dans le but de promouvoir la collaboration en matière d’émissions nettes zéro, d’environnements urbains résilients et de semi-conducteurs durables.

Le Dr Hung-Yin Tsai, président du NIAR, a souligné l’importance du forum pour connecter l’écosystème d’innovation taïwanais à la communauté internationale. « Cette collaboration démontre clairement que le secteur technologique taïwanais fait désormais partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement mondiale et de l’agenda en matière de développement durable », a déclaré le Dr Tsai. Axé sur la transformation de la recherche en solutions concrètes, le NIAR a mis en avant trois start-ups taïwanaises pionnières, DEUVtek, Microip Inc. et Light Momentum Technology Corp., dans le cadre des projets de recherche conjoints de l’Advanced Chip Design Research Center (ACDRC), présentant les avancées réalisées dans les domaines des semi-conducteurs écologiques et des technologies intelligentes basées sur l’IA.

Véritable modèle d’architecture durable, le bâtiment Entopia symbolisait l’esprit de progrès partagé et d’impact sur le monde réel. « Le fait d’organiser ce forum ici témoigne de notre engagement à ancrer l’innovation taïwanaise au cœur de l’écosystème européen de la durabilité », a souligné le Dr Tsai.

La stratégie du NIAR consiste notamment à soutenir les entreprises tournées vers l’international et à favoriser les échanges de talents, en invitant des étudiants européens à s’impliquer directement dans l’innovation industrielle à Taïwan. Le forum affirme que des avancées significatives émergent du dialogue transfrontalier et interdisciplinaire, et que Taïwan s’engage en faveur d’un partenariat mondial pour un avenir durable.

Grâce à des mécanismes de collaboration institutionnalisés et à des programmes internationaux d’échange de talents, le NIAR s’emploie activement à mettre en place un écosystème d’innovation capable de dialoguer à l’échelle mondiale, reliant Taïwan au reste du monde et façonnant les possibilités futures. (Photographie : CISL)

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb545a60-37ec-4b80-8d0f-3875f7c6d2dd

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09da4817-84fc-4213-b22d-39f7066e22c5