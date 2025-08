Kuntarahoitus Oyj

Puolivuosikatsaus

4.8.2025 klo 14.00

Kuntarahoitus-konsernin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2025 on julkaistu

Tämä on tiivistelmä Kuntarahoitus-konsernin 4.8.2025 julkistetusta puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi.



Kuntarahoitus-konserni julkaisee lisäksi viikon 33 aikana Euroopan unionin asetuksen No 575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU mukaisen konsernin riski- ja vakavaraisuustietojen julkistamista koskevan selvityksen (Pilari III) kesäkuun 2025 lopun tilanteesta. Selvitys tulee saataville englanninkielisenä Kuntarahoituksen verkkosivuille.

Yhteenveto Kuntarahoitus-konsernin alkuvuodesta 2025

Konsernin tammi–kesäkuun liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia* laski 11,9 % (+9,6 %) 79 miljoonaan euroon (89 miljoonaa euroa). Korkokate* laski 3,6 % (+3,4 %) 124 miljoonaan euroon (129 miljoonaa euroa). Myös vertailukautta suuremmat kulut heikensivät liikevoittoa ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia.

Liikevoitto* oli 78 miljoonaa euroa (105 miljoonaa euroa). Realisoitumattomat käyvän arvon muutokset olivat katsauskaudella -0,6 miljoonaa euroa (16 miljoonaa euroa). Katsauskauden markkinaheilahteluista huolimatta realisoitumattomien käyvän arvon muutosten nettomääräinen tulosvaikutus jäi hyvin pieneksi.

Katsauskauden kulut* olivat 44 miljoonaa euroa (41 miljoonaa euroa). Kuluja kasvattivat erityisesti tietojärjestelmien ylläpito- ja kehityskulut.

Konsernin vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) pysyi edelleen vahvalla tasolla, ja se oli kesäkuun lopussa 11,4 % (12,3 %).

Konsernin CET1-vakavaraisuus on edelleen erittäin vahva ja oli kesäkuun lopussa 89,4 % (107,7 %). Vakavaraisuutta laski vuoden 2025 alussa voimaan tullut CRR III-sääntely, jonka seurauksena vakavaraisuussuhde laski noin 10 prosenttiyksikköä lähinnä vastuunarvonoikaisuriskin kasvusta johtuen. CET1-vakavaraisuus oli lähes kuusinkertainen verrattuna 15,1 %:n (15,0 %) kokonaisvakavaraisuusvaatimukseen vaaditut pääomapuskurit huomioiden.

Pitkäaikainen asiakasrahoitus (laina- ja leasingrahoitus) ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia* oli kesäkuun lopussa 37 101 miljoonaa euroa (35 787 miljoonaa euroa), ja se kasvoi katsauskaudella 3,7 % (4,0 %). Pitkäaikainen uusi asiakasrahoitus* tammi–kesäkuussa oli samalla tasolla kuin vertailukaudella ja oli yhteensä 2 411 miljoonaa euroa (2 416 miljoonaa euroa). Lyhytaikainen asiakasrahoitus* oli 1 511 miljoonaa euroa (1 825 miljoonaa euroa).

Katsauskauden lopussa pitkäaikaisessa asiakasrahoituksessa ympäristövaikutuksiltaan kestävien investointien rahoitukseen tarkoitetun vihreän rahoituksen määrä* oli 7 892 miljoonaa euroa (6 817 miljoonaa euroa) sekä yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävän yhteiskunnallisen rahoituksen määrä* 2 609 miljoonaa euroa (2 536 miljoonaa euroa). Edellä mainitun rahoituksen yhteismäärä kasvoi katsauskaudella 12,3 % (15,7 %). Sen osuus pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia* kasvoi 2,2 prosenttiyksikköä 28,3 %:iin (26,1 %).

Pitkäaikainen uusi varainhankinta* katsauskauden aikana oli 7 345 miljoonaa euroa (4 942 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärä* oli kesäkuun lopussa 48 853 miljoonaa euroa (46 737 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaisen varainhankinnan* osuus oli 45 098 miljoonaa euroa (43 328 miljoonaa euroa).

Konsernin kokonaislikviditeetti* on erittäin vahva, ja se oli kesäkuun lopussa 13 025 miljoonaa euroa (11 912 miljoonaa euroa). Maksuvalmiusvaatimus (Liquidity Coverage Ratio, LCR) oli katsauskauden lopussa 390 % (339 %). Pysyvän varainhankinnan vaatimus (Net Stable Funding Ratio, NSFR) oli 128 % (124 %).

Näkymät loppuvuodelle 2025: Kuntarahoitus-konsernin tammi–kesäkuun 2025 liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia oli 12 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2025 jälkipuoliskolla sen arvioidaan olevan samantasoinen tai pienempi kuin vuotta aiemmin. Näin ollen koko vuoden liikevoiton ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. Konsernin vakavaraisuuden ja vähimmäisomavaraisuusasteen arvioidaan säilyvän vahvoina.



Tuloksen ja katsauskauden muutosta kuvaavien lukujen vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 vastaavan jakson lukua. Taseen ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Vaihtoehtoinen tunnusluku.

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio:



”Kuntarahoituksen liiketoiminta on yhtiön varainhankinnan kautta vahvasti kytköksissä kansainvälisiin pääomamarkkinoihin. Sijoittajien arviointiin Kuntarahoituksesta vaikuttavat myös Suomen talouden kehittyminen osana eurooppalaista talouskehitystä. Vuodelta 2025 osattiin odottaa epävakautta, mutta Donald Trumpin toisella presidenttikaudella taloudellisten ja poliittisten muutosten vauhti ja vaikea ennakoitavuus ovat silti alkuvuoden mittaan yllättäneet useimmat meistä. Uusi tilanne on muuttanut käsitystämme myös talouteen liittyvistä riskeistä.



Kaiken epävarmuuden keskellä on myös uusia mahdollisuuksia. Eurooppa on herännyt siihen, että meidän on vähennettävä sotilaallista ja taloudellista riippuvuuttamme Yhdysvalloista ja rakennettava tulevaisuus omille vahvuuksillemme. Lähes 500 miljoonan ihmisen talousalueen kehittäminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia Suomelle ja koko Euroopalle. Jatkuvan globalisoitumisen aikakaudella luotettiin monikansallisten tuotantoketjujen toimivuuteen, mutta nyt ymmärrämme, kuinka tärkeää on varmistaa riippumattomuus mahdollisimman monella alalla, myös puolustusteollisuudessa.

Kuntarahoituksen liiketoiminta on ollut alkuvuonna vakaata ja odotusten mukaista. Valtion tukeman asuntorakentamisen rahoituksen kysyntä on ollut jopa ennakoimaamme hieman vahvempi. Se on tervetullutta, kun yksityinen rakentaminen on edelleen matalasuhdanteessa ja kasvukeskusten asuntotarve tuotantoa suurempi.

Vaikutamme yhteiskuntaan ja ympäristöön rahoittamiemme hankkeiden kautta, ja siksi panostamme erityisesti rahoituksemme ohjaavaan vaikutukseen. Viime vuosina yli puolet myöntämästämme uudesta asiakasrahoituksesta on vihreää tai yhteiskunnallista rahoitusta, ja tammikuussa lanseerasimme niiden rinnalle kestävän kehityksen lainan, joka huomioi laaja-alaisesti kunnissa tehtävän ilmastotyön ja jonka asiakkaat ovat ottaneet innostuneesti vastaan. Kunnille tarjottavan lainan korkomarginaali on edullisempi jokaisena lainavuonna, jona kunta saavuttaa tai alittaa päästövähennystavoitteensa.

Arvojamme ovat vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja avoimuus. Niiden mukaisesti olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen, läpinäkyvään ja ennustettavaan toimintaan. Asiakkaamme voivat kaikissa tilanteissa luottaa siihen, miten toimimme. Olemme varmistamassa asiakkaidemme rahoituksen saatavuutta myös – ja erityisesti – silloin, kun ulkomaailman tilanteet muuttuvat. Juuri nyt ne muuttuvat usein ja arvaamattomasti.”

Konsernin avainluvut

1–6/2025 1–6/2024 Muutos, % 1–12/2024 Liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia (milj. euroa)* 79 89 -11,9 181 Liikevoitto (milj. euroa)* 78 105 -25,8 166 Korkokate (milj. euroa)* 124 129 -3,6 260 Pitkäaikainen uusi asiakasrahoitus (milj. euroa)* 2 411 2 416 -0,2 5 056 Pitkäaikainen uusi varainhankinta (milj. euroa)* 7 345 4 942 48,6 8 922 Kulu–tuottosuhde, %* 30,6 23,7 6,8** 27,7 Oman pääoman tuotto (ROE), %* 6,5 9,5 -3,0** 7,2





30.6.2025 30.6.2024 Muutos, % 31.12.2024 Muutos, % Pitkäaikainen asiakasrahoitus (milj. euroa)* 36 541 33 300 9,7 35 173 3,9 Vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen määrä (milj. euroa)* 10 501 8 130 29,2 9 353 12,3 Taseen loppusumma (milj. euroa) 55 175 50 954 8,3 53 092 3,9 Ydinpääoma (CET1) (milj. euroa) 1 654 1 586 4,3 1 646 0,5 Ensisijainen pääoma (Tier 1) (milj. euroa) 1 654 1 586 4,3 1 646 0,5 Omat varat yhteensä (milj. euroa) 1 654 1 586 4,3 1 646 0,5 CET1-vakavaraisuus, %*** 89,4 102,4 -13,0** 107,7 -18,3** Tier 1 -vakavaraisuus, %*** 89,4 102,4 -13,0** 107,7 -18,3** Kokonaisvakavaraisuus, %*** 89,4 102,4 -13,0** 107,7 -18,3** Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio), % 11,4 12,0 -0,6** 12,3 -0,9** Henkilöstö**** 187 196 -4,6 178 5,1

* Vaihtoehtoinen tunnusluku.

** Suhdeluvun muutos.

*** Vakavaraisuusluvut on laskettu 30.6.2025 voimassa olevan CRR III -sääntelyn mukaisesti. Vertailukausien lukuja ei ole oikaistu.

**** Vertailukelpoinen emoyhtiön henkilöstön lukumäärä 30.6.2024 oli 185 henkilöä. Kuntarahoituksen tytäryhtiössä työskenteli 11 henkilöä kesäkuun 2024 lopussa.

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Konsernin tase on yli 55 miljardia euroa.



Kuntarahoituksen asiakkaita ovat Suomen kunnat ja hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.



Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.



Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

